沈榮欽／《貿易的取捨》與全球化世界的未來

文/沈榮欽(加拿大約克大學管理學系副教授)

湯瑪斯・佛利曼(Thomas Friedman)在知名作品《世界是平的》,將全球化描繪為由於通訊技術等新科技興起,全球價值鏈的生產模式使得距離變得無關緊要。但事實上不僅全球化的程度遠不及多數人的想像,距離的重要性也從未消失,甚至比過去更為重要。世界上大多數的貿易發生在東亞、北美與歐盟之間,即使在這三個區域之中,區域內的貿易也遠遠超過區域間的貿易,區域化而非全球化才是對國際貿易更加精準的描述;而且真正參與國際經貿的跨國企業數目也十分有限,在聯合國追蹤的四萬五千家跨國企業中,前五百大企業就占了八〇%的外國直接投資(備註)。丹尼・羅德里克也在本書中引用大量證據顯示,儘管運輸和通訊費用降低,以及自由貿易協定盛行,但是雙邊貿易量隨著兩國之間的距離而顯著遞減,而且距離因素在今天甚至比十九世紀末更加重要,從一九六〇年代起顯著增強,此後居高不下。

正因為對全球化充斥大量的誤解,所以羅德里克結合多年的研究成果,以簡單直率的語言撰寫本書,破除全球化迷思,勾勒出更精確的面貌。全球化既非一般人根據亞當・斯密與李嘉圖「比較利益學說」簡化後所認知的版本,也不是如弗利曼所描繪無遠弗屆的生產與行銷模式所推平的世界。不過本書所要處理的問題,並非詳列實現自由貿易的比較利益所需要的假設(這他已經在《經濟學好厲害》中處理過了),也不是要對全球化提供一個理解框架(這他也在《全球化矛盾》中處理過了)。本書雖然有個謙遜的標題《貿易的取捨》,但事實上羅德里克的寫作企圖遠比題目所暗示的更為宏大:他處理經濟成長與制度發展、全球化與主權、民主化與經濟成長、國內政策與全球治理之間的各種矛盾,企圖結合經濟學與政治學(偶爾甚至觸及社會學),全面探討在各種衝突與矛盾下,全球化秩序如何成為可能與其中的政策涵意。

儘管本書處理的議題如此寬廣,熟悉羅德里克的讀者當不意外,固然他的本行是國際經濟學,但是他同時也是經濟成長與制度理論的大師,本書可以說是他畢生學術思想的菁華摘要。儘管如此,羅德里克並不打算寫一本嚴格遵守學術規格的專業書籍,要求每一句話都必須立基於既有的實證證據才能立論;相反的,他希望能夠結合現有各種證據與理論的大膽推理,坦率地說出應該如何建立全球化秩序的觀點。

這並不意味著羅德里克喪失理論的嚴謹性,事實上,本書許多觀點出自他過去專業的學術研究,因此讀者經常可以發現許多精彩與啟發性十足的論述。例如羅德里克模仿孟岱爾三元悖論(Mundellian Trilemma)的形式提出世界經濟的三元悖論:全球化、民主與國家主權不得同時得兼,必須三選二,以此來說明歐盟所面臨的困境。再比如在討論後進國家的經濟成長策略時,他不僅強調格先克隆 (Alexander Gerschenkron)的銳見:落後國家需要不同於先進國家的經濟發展策略,更反覆強調支持市場的制度並非只有一種,而以日本、台灣、中國等國的發展為例,說明為何國際組織強調的典範做法(best practices) 鮮少成功,反而是各國發展出適合當地獨特的制度,更有可能達成經濟成長,雖然選擇性的產業政策、延緩的貿易自由化與資本管制等政策,並不符合傳統的經濟自由化發展論述,卻是東亞國家驚人經濟成就的關鍵。相對的,當代低收入國家因為製造業自動化,使得他們比日台韓中等東亞國家,更早耗盡工業化的機會,使得經濟成長更形困難,也使得民主化更加棘手。細心的讀者也許會發現以上某些論點,羅德里克已經在先前的著作(如《一個經濟,許多配方》(One Economics, Many Recipes)、《經濟學好厲害》與《全球化矛盾》)中提出過,但是本書的特色在於,羅德里克以更宏觀的視野,不僅處理了全球化與經濟成長策略,更將之結合政治體制與民主化,提出理解全球政治經濟的整體框架,並從現有的案例中探究可行的政策。

這也使得羅德里克與其他學者的觀點有所差異。例如《國家為何失敗》作者艾塞默魯和羅賓森認為善意的改革往往失敗或產生意想不到的後果,是因為與既得利益者發生衝突;但是羅德里克認為改革的發生並不需要推翻既得利益者,而是因為利益團體採取新策略追求利益,或是利益被重新定義。更重要的是,如同本書英文書名《Straight Talk on Trade》的寓意,羅德里克固然反對川普對中國的貿易戰,但是他同樣反對自由貿易基本教義派的主張。傳統的自由貿易派忽略分配問題,使得他們無視世界已經全球化過了頭,川普的貿易戰或許並非明智之舉,但是他所反映由「超全球化」所帶來的傷害卻十分真確,例如中國加入世界貿易組織對美國帶來「巨大的調整成本與分配後果」,受到中國貿易直接影響的城市,不僅製造業工作機會流失、工資受到壓縮與失業率增加,而且平均每人每年收入減少五百四十九美元,而聯邦因此增加的支出,僅能補助每人五十八美元。西方國家因此造成不平等加劇、中產階級陷入困境,加上解除管制造成金融危機,使得自由主義模式的信譽嚴重受損,民粹主義隨之興起。不過羅德里克並不滿足於批評,本書的另一大特色在於他具體提出對於全球化秩序的政策建議,結合經濟知識與政治過程,對已開發國家與開發中國家分別提出總體經濟政策、貿易政策、產業政策、創新政策乃至社會政策等各種原則性建議,並處理地方政治與全球治理之間的矛盾。

羅德里克的中道立場也許會使其同時遭受傳統自由貿易主義者與重商主義者的批評,而且不僅全球主義者不會贊成他的「超全球化」論述,現實主義者也會認為他忽略了國家體制競爭的效果,以及無能為美中對抗提出一套可行的方案。雖然很明顯的,羅德里克不會同意以上的批評,但是即使批評者也不得不同意,羅德里克以理論與實證為基礎的思想、極富啟發且一致性的論述,都是我們這個時代最具原創性的想法之一,值得所有擁護者與反對者嚴肅以對。

