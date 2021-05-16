《榆樹下的骷髏》愛爾蘭犯罪小說女王、《神秘森林》作者全新單本獨立作

文／塔娜．法蘭琪（Tana French）

我顯然有大段大段的時間昏迷不醒，而我也不得不接受自己可能永遠不會知道那些時間究竟發生了什麼。我曾經問過我媽，但她只嘴角緊繃發白說了一句「托比，我不能說」，其餘什麼也不肯提。

隔天早上醫師來看我。我算是醒著；門外走道上已經喧騰了一陣子，飄著各種輕快的交談聲、腳步聲和推車車輪的不祥聲響，但我從窗外透進來的眩人光芒可以判斷時間還早。

「早安，」醫師從簾子縫隙探頭進來說：「你今天過得如何？」

「喔，」我掙扎著想坐起來，痛得打了個哆嗦。「還好。」我感覺舌頭差不多是正常的兩倍粗，而且一邊很疼，聽起來就像演技很爛的演員在裝病。

「有辦法說話嗎？」

「呃，可以，」其實不行，但我急著想知道這一切他媽的到底怎麼回事。

「很好很好，」醫師很年輕，只比我大幾歲，身材修長，有著一張和氣的圓臉和正在後退的髮線。「我是庫根醫師，」還是克雷根或杜根，甚至我完全聽錯了，誰曉得？「你可以報上自己的名字嗎？」

他這樣問，好像我真有可能不知道，讓我很不舒服，心裡再度湧現混亂，咆哮在耳中迴盪，刺眼光線左右閃動，全身因為反胃而抽搐。「托比．亨納希。」

「嗯嗯，」醫師拉了張椅子坐下。他手裡拿著一張紙，感覺像有字天書，應該是我的病歷，誰知道。「你知道現在是幾月嗎？」

「四月。」

「沒錯，你知道這裡是哪裡嗎？」

「醫院。」

「又對了，」他在那張紙上塗塗寫寫。「你覺得怎麼樣？」

「還好，有點痠痛。」

醫師點點頭。他眼睛很小，眼神清澈但不深邃，感覺很像玩偶的眼睛。「沒錯，你的尾椎裂了，還有四根肋骨也是。我們是可以處理，不過那些地方應該能自己好起來，不會留下長期傷害，所以不用擔心。至於疼痛，我當然可以開藥給你。」他伸出一根手指。「你能握緊我手指嗎？」

我照做了。他手指很長，有點肥肥胖胖，而且很乾。那麼親密地握著他的手指，感覺有點噁心。

「嗯嗯，另一手呢？」

我換手做了同樣的動作。我沒有受過醫療訓練也感覺得出差別：我右手感覺和正常人沒有兩樣，但左手卻像棉花糖一般，力道輕得跟小孩似的，把我嚇壞了。

他將病人服拉直，手掌壓住我的大腿。「慢點，」我脫口而出：「我出了什麼事？」

我隱隱期盼他會像對隔壁床女士一樣呵斥我，但那位女士顯然很難搞或神經質，因為醫師什麼也沒說，只是鬆開手靠回椅子上。「你被人攻擊了，」他柔聲說道：「你還記得嗎？」

「記得。不是全部，從頭到尾，不過——我是說，我不是那個意思，我有、有——」我想不出那個詞。「我的頭，他們有敲破我的腦袋嗎？還是？」

「你頭部至少受創兩次，一次可能用拳頭，從這裡——」他指著自己左下巴。「另外一次可能是尖銳的重物，這裡。」我右太陽穴後面。我聽見父親倒抽一口氣。「你有腦震盪，但似乎復原得不錯。你還有顱骨骨折，導致膜外血腫，也就是血管破裂造成顱骨和大腦外膜間出血。別怕——」我其實聽不大懂，但肯定眼睛瞪得很大，他才會舉起一隻手安撫我。「你一入院，我們就用手術處理好了。我們在你顱骨鑽個小洞，將積血抽乾，降低腦壓。你很幸運。」

我心裡隱隱覺得，對一個有我如此遭遇的人這樣說簡直無禮，但我心底更大部分只想抓住那份釋然。幸運，沒錯，我很幸運，這傢伙是醫師，知道自己在說什麼。「應該吧，」我說。

「真的，你遇襲之後經歷了我們所謂的清明期。這種傷很常出現這種狀況。我們猜想你因為腦震盪昏迷了一個小時以上，但隨即自己醒過來，勉強起身呼救，然後又昏厥過去，對吧？」

他詢問似的朝我眨了眨眼睛。「應該吧，」恍惚幾秒後，我又說了一次。我想不起來自己有呼救。其實我想起來的事情不多，只有一些黑暗滾燙的片段，讓我不想深究。

「你真好運，」醫生彎身湊到我面前又說了一次，確保我知道情況多嚴重。「你要是沒能夠呼救，血腫再拖一個小時左右沒處理，幾乎肯定會要了你的命。」他看我一臉茫然，不曉得該如何反應的樣子，就補上一句：「你差點就死了。」

「喔，」我愣了一會兒才說：「我沒想到。」

醫師沉吟片刻，接著點點頭，兩手交握放在筆記上，開口說道：「這種傷通常會留下後遺症。你的狀況似乎相對輕微，但光憑床旁評估，我沒辦法明確答覆你。其中一個常見的後遺症是中風，你必須留意這個，但通常會隨時間逐漸減少。我們會安排一位物理治療師給你，改善你左半邊無力的問題。假如你發現無法集中注意力或記憶力有問題，我們也有職能治療師……」

醫師還在往下說，但我忽然被一陣睡意淹沒。他的臉變成兩個，然後模糊成不成形的色塊，聲音愈來愈遠，變成無意義的呢喃。我想告訴他，跟他說我現在需要止痛藥，但打起力氣說話感覺好難。沒有誰還能期盼誰做什麼。在疼痛的夾擊下，我再度墜入危險的沈睡中。

書名：《榆樹下的骷髏》〉作者：塔娜．法蘭琪（Tana French）出版社：臉譜／城邦文化出版時間：2021年4月29日

●本文摘選自臉譜出版之《榆樹下的骷髏》。