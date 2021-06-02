和心胸狹窄、沒自信母親去旅行會如何？《靜子》佐野洋子感人告白！

文／佐野洋子

我第一次發現母親其實心胸狹窄、很沒自信，是在她七十七歲，我帶她去歐洲旅行的時候。

我認為母親很愛玩，經常外出旅行。之所以說「我認為」是因為我們沒有住在一起。她的旅遊照片多得像山一樣，和我不認識的人的合照也多如牛毛。但我也不想知道她和照片裡的人是什麼關係，我對母親的事完全沒興趣。

不知道她什麼時候去了中國，也去過台灣，也計畫過義大利旅行，只是因為某種原因未能成行。好像也打算去歐洲，但她不是那種能自己獨立外出旅行的人，必須有人陪著。

我認為母親住在北京時，是她最幸福的時光。

那時家裡的地板房間有個溜滑梯。有一張照片，哥哥在院子裡開著英國製的玩具敞篷車。父親也為我們闢沙堆遊樂場，也做了鞦韆。怕我們掉下來，還把鞦韆做成箱子狀。父親的手很巧。那時我們還有幫傭。

我猜我的衣服大部分都是父親買的。為什麼這麼說呢？因為品味和母親不同。例如黑底綴著小紅圓點的羊毛連身洋裝就不是母親的喜好。

那時候約是母親二十五到三十歲之間。我猜母親的衣服可能也是父親買的或訂做的。我穿過幾件中式服裝，其中一件是灰色的格子圖案。我現在好想穿那件衣服。

那時在北京，我們家也過著統治殖民地的「壞蛋」生活。

我年幼時代最初的記憶，是被泥牆包圍著、有小孩的汽車跑來跑去的中國式家庭院子。我還記得「口袋胡同16號」這個地址。母親說在那裡住了「將近七年」，但我想頂多只有五年半。對父親和母親來說，那可能是新婚時代的延續吧。那時，我知道的父親和母親只吵過一次架。那時，母親不會對小孩歇斯底里亂發飆，我也沒被母親罵過。

我每天和大我兩歲的哥哥雙胞胎似的黏在一起，這就是我生活的全部。母親不曾抱過我，那時我就隱約感覺到，母親溺愛哥哥，而父親喜歡我。

這種情況並沒有對哥哥和我的生活產生任何陰影。在這段日子裡，弟弟出生了。後來另一個弟弟也出生了，但這個弟弟在出生後第三十三天，鼻子流出像混著渣滓的咖啡般的液體，死了。他就在我眼前流出酷似咖啡的東西。為什麼年紀那麼小的我記得三十三天？因為母親在葬禮上哭著對每一個人說：「這孩子只活了三十三天。」

二次大戰結束那年的三月，因為父親的工作調動，我們搬到了大連。

敗戰後的兩年，我們的生活過得非常悲慘。等到我長大後雖然能去中國了，但一想到曾經被當作「壞蛋」的日子，我的心情太複雜以至於未能成行。

但母親在一開放的時候就去了，我覺得這很符合母親的作風。

我不知道中華人民共和國是如何讓母親感到滿意的。

總之，北京的生活成為母親炫耀的題材。想到母親噘起嘴巴、裝模作樣向別人提起當年在北京生活的德行，我就感到羞恥。但想歸想，我並沒有跟她說。長大後，我幾乎沒和母親說過話。我一直覺得說了也沒用，也不想說。

反正不管說什麼，她都會大呼小叫：「才沒有這回事！」

我的大妹非常懂得見機行事，小妹則活在母親的掌控下。

我會岔開雙腿、雙手叉腰，站在母親面前，心中就像笨蛋武士那樣，一副拿著長矛打算跟她對決的架式。但笨蛋武士上了年紀後，對自己無法愛母親產生罪惡感。我們母女倆最相安無事的時期，是我結婚後、疏遠她的二十年。每年母親節，我都會買和服布料送她。現在回想起來，那些花色都不是母親喜歡的，而是我喜歡的，單純只是自我滿足。後來我發現，母親從沒穿過我送她的和服。更後來我才知道，她把那些布料都送人了。

每次見到女兒們，母親都會說別人家的女兒多孝順。譬如誰誰誰的女兒為母親出了和歌集，又譬如某某某的女兒帶母親去泡溫泉。

我們都在她背後笑她：「真敢說。」

可是我在母親六十歲的時候，跟妹妹商量：「我們來幫母親出本和歌集吧。」「我才不要呢！她的詩寫得那麼爛，我會丟臉到昏過去。」總之妹妹毫不留情地駁回了。現在回想起來，當時就算只有我一個人，再怎麼丟臉，也該幫她出。

母親七十歲的時候，我想帶她去歐洲旅行。於是找了住在奈良的大妹商量，結果大妹說：「我才不要呢！我才不要一直跟媽在一起，我可不去喔！」然後寄了一點錢給我。小妹則答應一起去。我不想和母親兩人單獨相處，要是小妹也拒絕的話，我就不去了。

母親打了好幾次電話來。「喂，鞋子是什麼牌子來著？」「銳跑（Reebok）。」「啊？銳什麼？」「銳跑。」母親難得不懂就乖乖問。這趟旅行是跟旅行社的團，歷時十五天，從德國的浪漫大道一路到巴黎。雖然旅費昂貴，但這是我愧疚的代價。

德國海德堡（圖／Unsplash）

季節是十月，德國的浪漫大道美得不得了，城堡在紅葉中若隱若現。

母親拿出筆記本，每當巴士停在一座城市，她就問：「喂，這是什麼城市？」「海德堡。」「海？海什麼？」「海德堡！」呵，母親還真認真。她規規矩矩用片假名寫在筆記本裡。無論多小的城市名稱，她都會寫下來。

說不定，那時候母親對自己的記憶已經沒信心了。

母親很快就和同團的人變成朋友。擅長社交，個性開朗，是她的長處。跟人家成朋友後，她立刻噘起嘴巴炫耀：「這是我女兒為了慶祝……」「哎呀，您的女兒真孝順啊。」我在旅途中一臉不爽地將雙手插在口袋裡，和母親保持距離，走得很快。但妹妹就像演戲般，一直扮演乖巧的女兒。不知道為什麼，妹妹在人前總會特別扮演電視裡的那種好人。

同一個團的人想必對我們感到很好奇，也覺得有趣吧。姊姊總是一副高傲的態度，晃著肩膀，不跟母親說話；妹妹總是悉心照顧母親，走路時還會挽著母親的手臂說：「那裡有石頭，要小心喔。」或是「不要緊吧？」細心呵護著母親。而且在外表上，妹妹比我矮一點，長得比我漂亮，待人也很親切，給人很好的印象。

可是到了晚上，妹妹累得精疲力盡，脾氣就會變得不太好。

母親吃晚餐時，一定會把妝化得很漂亮，戴上項鍊，穿上花朵圖樣的連身洋裝，連高跟鞋都帶來了。然後端莊地坐好，自然地使用刀叉，簡直像個很有教養的小女孩。

雖然有點緊張的樣子，但這是我第一次看到這樣的母親。

說不定，她其實不是那樣強悍的人。

我寄了不少風景明信片給奈良的妹妹。於是母親也在旁邊寫起風景明信片。我完全不想知道母親寫了什麼，寄給誰。我在寄給妹妹的明信片裡，最後一定會寫上一句「媽很乖」。

有時我會問母親：「我要寄明信片給美子，妳要不要寫一半？」母親說：「也好。」然後以彎來彎去忸怩作態的變體平假名寫了感傷的文章，最後署名「母親筆」。母親寫的信總是帶著感傷且戲劇性。原來寫信能讓人變成另外一個人，實在令人毛骨悚然，或者應該說噁心吧。然後結尾的「母親筆」這三個字，成了這場戲高潮的最後一幕。

因為妹妹說：「我很討厭看到媽信上署名的『母親筆』，噁心死了。」於是我說：「咦！妳也這麼覺得。真的很討厭，看到那個『母親筆』，我連信都不想看了。」真的有時候就不看了。在明信片上的「母親筆」後面，我只用大大的字、再度寫上「媽很乖」，然後貼上郵票就投入外國漂亮的郵筒裡。

巴士進入瑞士境內，簡直像來到了《小天使》阿爾卑斯少女小蓮的故事場景。小而雅緻的飯店蓋在山腰上，我們下榻在這裡。在離飯店有點距離的地方下車後，蔚藍的天空下是覆蓋著皚皚白雪的阿爾卑斯山，氣勢壯觀地橫亙在眼前，羊群散落在整片延伸而去的草原上。看得到遠處有牧羊人，再往後方看去有可愛的房子，美得像一幅畫。太過通俗的阿爾卑斯少女小蓮的風景畫。

母親站在旁邊倒抽了一口氣。

「啊∼，我，最喜歡，這裡！啊∼，真的好喜歡！太美了！」過了一會兒又說：「啊∼好幸福，我死而無憾了。」

那時我雖然一臉不爽，但內心暗自想著：這樣啊，果然帶她來是來對了。

那一瞬間，母親是真的感到幸福吧。

旅途中，母親乖乖地而且一臉純真地吃著西洋料理，沒有發半句牢騷。

媽很乖。

然後，第一次具體發生了「咦？該不會……」的小事件。

坐巴士的時候，母親慌慌張張地不曉得在翻找什麼，突然大叫：「請停車！立刻停車！」「怎麼啦？」「反正停車就對了。」隨車導遊感到很為難，但終究屈服於母親非比尋常的壓力下，停車了。我記不清那是在城裡，還是剛離開飯店時的事。母親說：「讓我下車，把放行李箱的地方打開。」身材肥胖、毛髮濃密的德國司機下車去，打開了巴士的側身。

書名：《靜子》 作者： 佐野洋子 出版社：木馬文化／讀書共和國 出版時間：2021年4月14日

母親在路上，打開自己的行李箱。裡頭的東西放得非常整齊。「找到了！」是化妝包。母親抓起化妝包，關上行李箱，大剌剌地走回巴士裡。巴士裡的人都大吃一驚，我和妹妹則是很憤怒。

不過回想起來，母親好幾次好幾次把東西放進行李箱，又拿出來。

那時候，母親可能已經對自己的記憶沒信心了吧。當時我覺得，一路上表現得很聽話的母親，突然又恢復了她一貫的蠻橫。生性膽怯的妹妹，此時的焦躁或許達到頂點了。終點是巴黎，住的是麗池飯店。聽說在麗池飯店，日本人的巴士總是停在後面，從後門口進入，原來是真的。

我整個火氣都上來了，但母親卻像溫馴的狗一樣，乖乖地從後門進去。這是我們這趟旅程的最後一間飯店。母親說她不吃晚餐，然後從行李箱拿出裝有白飯的盒子，以及梅乾和昆布做的佃煮。

「咦？居然還帶了這種東西來？」我們大吃一驚。母親把雙腳搭在椅子上說：「啊∼輕鬆多了。」接著用熱水做茶泡飯：「哈哈，日本人果然還是要吃這個呀。」然後真的一臉高興地狼吞虎嚥。

我和當時的同居人，還有兒子，約好要在巴黎會合，然後一起去摩洛哥，所以在飯店和母親與妹妹道別了。

回程的飛機裡，母親完全變回以前的個性。後來我聽說，妹妹在成田機場重重跌了一跤被送去醫護室。我覺得很對不起妹妹。因為我一路上總是一臉不爽地把手插在口袋裡，和母親保持距離，晃著肩膀走路；但妹妹就算不情願，也會笑著面對。

母親的腦袋裡究竟裝著什麼？

那已是兩年前的事。有一天，母親摸著我說：「洋子，妳活著呀。我和妳之間，發生過必要的事，也發生過不必要的事啊。」

●本文摘自木馬文化出版 佐野洋子《靜子》。