每15人中就有1人罹患憂鬱症！憂鬱症患者易出現哪些身體症狀？

什麼是「憂鬱」？

雖然有點突然，但我要問大家一個問題。

「聽到『憂鬱』，你會聯想到什麼？」

如何？許多人應該都會聯想到「憂鬱症」吧？

而你們可能會把「憂鬱症」和「事態嚴重」畫上等號。

其實，「憂鬱」並不等於「憂鬱症」。

「憂鬱」是指一個人處於「憂傷悒鬱的狀態」。

你應該也遇過「最近心情總是很沮喪」、「不管做什麼都提不起勁」的情況。

這種事很常見，對吧？例如在工作上犯下失誤或失戀的時候，人就會一下子變得很失落，喪失鬥志。

簡單來說，這種心情低落而憂鬱、提不起勁的情況若一直持續，就稱為「憂鬱狀態」。

這樣的「憂鬱狀態」可能發生在任何人身上，尤其是經常悲觀看待事物，或說出消極發言的人更容易陷入「憂鬱狀態」，並惡化成疾病，必須注意。

樂觀的人即使碰到壞事，也會把它往好的方向解釋，例如會在受傷時心想「幸好只受了這點傷」。

能這樣想的人不太會憂鬱，但如果換成是悲觀的人，往往會心想：「受傷真是有夠慘的！」這樣一來，憂鬱的風險就更高了。從前的我就是這樣。

從「憂鬱狀態」演變成「憂鬱症」

假如「憂鬱狀態」遲遲沒有改善，接下來身體狀況就會開始出問題。 ．睡不好、半夜醒來好幾次、早醒。 ．感覺頭重重的或是頭痛，肩膀痠痛。 ．全身無力，懶得動。 ．呼吸困難，感覺胸口受到壓迫。 ．沒有食慾，或是食慾特別旺盛。 ．沒來由地熱淚盈眶。 ．總覺得無法專心。

這些是「憂鬱症」一部分的症狀。

「憂鬱狀態」和「憂鬱症」之間有灰色地帶，每位醫師的診斷可能不同，但本書把這兩者統稱為「憂鬱」。

此外，本書所傳授的「心靈重開機計畫」，無論對憂鬱狀態或憂鬱症的人都有效。

是否真是憂鬱症，需要由醫師來診斷，但日本厚生勞動省製作了一份簡易量表，可以做為參考。這份量表在網路上就找得到，有興趣的讀者可以上網看看。

以下將列出我確診憂鬱症時出現的症狀，提供給各位讀者參考。我想，應該有些症狀和一般人口中「憂鬱症患者容易出現的身體症狀」不同。

最先出現的症狀是「失眠」。

接下來則是無法專心工作，頻頻犯下粗心的失誤。判斷力變差，不知為何連小事都無法下決定。

心裡常有「焦慮感」不停地打轉。

慢慢地，連生理上也開始出現異狀。

一開始，全身都很沉重，稍微動一下就好累，再來是「頭重重的」、「肩頸痠痛」、「半夜或凌晨就醒來」、「經常腹瀉」等症狀接連出現。

然而，這時我只覺得是身體太疲勞了。

產生強烈的被害妄想

接著，我在精神上也被逼到絕境，產生「公司的人都覺得我是廢物」的被害妄想。

到最後，只要同事笑著聊天，我甚至會覺得他們正在嘲笑我。

這種情況持續三個月之後，身體終於發出悲鳴。

「怎麼好像喘不過氣⋯⋯」

沒錯，連呼吸困難的感覺都出現了。

除此之外，頻尿、手抖、臉部發熱等有感症狀一直困擾著我。

某一天，我從公司回家的路上，突然覺得腳步輕飄飄的。

「咦？我怎麼連路都走不直了？」

這種前所未有的感覺讓我感到困惑不安，回到家之後，我馬上拜託家人幫忙看看我走路的樣子。

家人說：「你走路搖搖晃晃的。」這讓我驚覺大事不妙。

儘管我已經陷入這種狀態，還是不想給別人添麻煩，就算一路搖搖晃晃也要去公司上班。

然而，沒過多久，我就連從床上爬起來都辦不到了⋯⋯

書名：《一天三分鐘，擺脫憂鬱！》 作者：珍妮・蘇（Jane Su）（ジェーン・スー） 出版社：川本義巳 出版時間：2021年5月5日

被莫名的恐懼感纏身

一旦得了憂鬱症，原本能做到的事情也做不到了。

首先，患者會無法分辨自己的判斷正不正確，而且動不動就會變得悲觀，開始否定、責備自己。

工作當然也做不好。不僅如此，就連要和同事、家人或朋友對話都有困難。

就連外出都不是易事，對事物失去興趣，也有些人看什麼都是灰色的，或是喪失味覺。

生理上也會出現各種異狀，例如身體像鉛塊一樣沉重、頭痛、肩頸緊繃、胸口彷彿受到重壓般喘不過氣、腸胃不適等等。

此外，憂鬱症患者也常有睡眠障礙，例如不容易入眠、半夜經常醒來、凌晨四～五點就醒來、即使睡覺也無法消除疲勞等狀況。

有些患者會變得重聽，出現頭暈的症狀，或是像我一樣失去平衡感。

然而，即使做了檢查也沒有異常，照了X光、抽血檢查、拍了心電圖也都沒有問題。

可是，我的身體的確出現異狀，都不知道自己的身體到底怎麼了。

這種感覺或許只有體驗過的人才懂，有一股莫名的恐懼感時時刻刻纏著我，讓我害怕得不得了。

此外，憂鬱症有一個最棘手的地方，就是它和其他疾病不同，即使接受治療也不知道究竟是否逐漸康復。這一點會讓當事人持續感到不安，容易讓病程拖長，復發的機率也很高。

根據日本厚生勞動省的調查*6，在十五個人當中，就有一人有機會罹患憂鬱症。因此，假設這裡有四個四人家庭，其中大約就有一個人有罹患憂鬱症的風險。若是三十人規模的公司，可能就有兩人會得病。

憂鬱絕對不是不干你的事，不知道哪天你或你的家人也會碰上。

●本文摘自 大好書屋 出版之《一天三分鐘，擺脫憂鬱！》。