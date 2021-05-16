世界邊緣的真相──穿著科學外衣的生命之書：楊格的雙縫實驗

世界的邊緣在哪？人每16天就會有全新的自己？意識決定了現實世界？不同的人會創造不同的現實？ 《世界邊緣的真相》本書以科學家故事串聯，描述科學發展，並將東方哲思融入其中，討論生命意義。你會發現，沿著科學軌跡發展尋覓世界，得到竟是關於生命的回答。（編按）

《世界邊緣的真相：穿著科學外衣的生命之書》選摘

文／光子

第二章〈時空框架的邊緣〉

自費出版物理論文的醫生

倫敦少有晴朗的天氣，有人把它比作一個美麗的女人，只是總在哭泣。薄霧中，綿綿細雨已經飄了近一個星期。一個頭髮捲曲，額頭很高，面貌清秀的年輕人走在大街上，昂貴的皮鞋沾滿了泥漿，在濕漉漉的石板地上發出哢哢的聲響。他穿著考究的呢子大衣，雪白的襯衫，領子漿得很硬挺。

寒風中，他不由自主地縮了縮脖子。他腋下夾著一本薄薄的手稿，已被淋得半濕。這本其貌不揚，題為《聲和光的實驗和探索綱要》的冊子，已經被十多家出版社退稿。今天，他好不容易約到和一個出版社的總編見面，心裡七上八下，但又懷著一線希望。

這個人叫楊格（Thomas Young，1773―1829），從小就是個神童。21歲時，因為對眼睛調節機制的研究，成為英國皇家學會會員，23歲在德國哥廷根大學獲得醫學博士學位，27歲起在倫敦行醫。他叔父留下了一筆巨額遺產，使他在經濟上完全獨立，能夠把所有的才華都發揮在需要的地方。

（圖／好讀出版提供）

雖然他的「正當職業」是醫生，他卻像哥白尼一樣「不務正業」，把大量時間「浪費」在物理、語言、考古等多個領域裡。

楊格被請進一間牆很厚、窗戶窄小、舊書味很濃的辦公室。「閣下的大作我仔細拜讀過了……」總編把手稿拿起來翻了兩下，又「啪」地扔回桌上。這論文他才讀了半頁就讀不下去了，要不是楊格家族很有錢，楊格又頂著最年輕的英國皇家學會會員的頭銜，他才不會浪費時間見他呢。「據我所知，您是位傑出的醫生，怎麼會有閒情逸致，對光本性這樣艱深的物理問題感興趣？」

「我的職業並不重要，重要的是我證明了光是一種波……」

「啊，光是波，這讓我想起胡克那個倒楣蛋，這陳舊的理論早就隨他一起進墳墓了吧？」他用白皙的手捂住嘴，竭力壓抑住一個哈欠，但他那微微濕潤的眼睛似乎讓楊格有所察覺。

「光的波動說雖然鮮有人提，但並非是錯的，我設計的『雙縫實驗』為它提供了嶄新的證據。」

楊格的雙縫實驗很簡單：在一個不透光的屏上劃兩條相鄰的縫（他最初是用兩個針孔而不是兩條縫，但基本原理是一樣的），在後面平行地放一張屏。在有雙縫的屏前面放一個光源，後面的屏上會出現一排豎杠，這是因為穿過兩條縫的光互相干涉造成的，證明光是一種波。

（圖／好讀出版提供）

「但波動說違背了偉大牛頓關於光是粒子的理論，顯然是錯誤的！」總編掏出懷錶，瞟了一眼。

「儘管我仰慕牛頓的大名，但是我並不因此認為他是絕對正確的。」

楊格中學時就讀了《自然哲學的數學原理》，一直很崇拜牛頓，他多希望自己的實驗結果和牛頓的理論是一致的啊！

「我遺憾地看到，他也會弄錯，而他的權威有時甚至可能阻礙科學的進步。」

「牛頓阻礙科學的進步？！」總編騰地從椅子上站起來，「他就是科學的化身！」

牛頓逝世後的七十多年裡，已成為英國人心目中的「科學之神」，任何對他的挑戰都是褻瀆。「閣下的大作不太適合敝社發表。」總編帶著英國紳士那種近乎傲慢的禮貌說。

這篇論文是自牛頓以來在光學上最重要的發現，卻無處發表。牛頓的權威讓人們的大腦停止思考，心靈徹底關閉，連花一丁點時間理解「雙縫實驗」的興趣都沒有。正如愛因斯坦所說：「盲信權威是真理的最大敵人。」

這並非那個時代獨有的毛病，就是在今天，人們無論撞上什麼理論，第一反應還是問宣揚理論的人是否「正統」，門派是否「正宗」，職業是否「正當」，而不是探究理論本身是否有道理。這些以「正」字開頭的詞是禁錮著人類心靈的一個牢籠，我把它叫做「『正』字牢籠」。

最終楊格只好自費出版，但迎接他的是嘲諷和打擊，有人說他是瘋子，更多的人甚至無心理會他在說什麼。這令他十分沮喪，於是把興趣轉向了考古學研究，最先破譯了數千年來無人能解讀的古埃及象形文字。他建樹頗多，卻在56歲就早早去世。

連楊格自己都沒想到，雙縫實驗在人類習以為常的「現實」布幕上撕開了一條裂縫，得以窺視它後面隱藏著的神秘世界。請暫時按捺一下好奇，在本書的後半部，我們終將到達這個世界。

讓我們在尋找世界邊緣的路上繼續前行。宇宙究竟有多大？它真像哥白尼說的那樣是球形嗎？一個頗有名氣的音樂家，發現宇宙不是球形而是盤狀的，它的半徑比阿基米德所說的18億公里大得多......

●本文摘自好讀出版之《世界邊緣的真相：穿著科學外衣的生命之書》。