岸見一郎最新勇氣書！首本以照護父母切入，重新與父母建立新關係

文／岸見一郎

與年邁的父母共同生活或進行照護時，很重要的一點是—不要訂定無法達成的目標。面臨要照護的關頭，才與父母和睦相處，不是那麼容易的事。在他們需要照護之前，關係已經和樂融融的話，照護過程中要和睦共處也許不難；但如果不是的話，屆時才打算努力實現關係融洽的目標，儘管不是不可能，只怕難度很高。

不只限於照護的時候，一般來說，人們回想過去而懊悔、思慮未來而不安。可是我們（現在）既無法回到已經消逝的過去，（此刻）為了還沒到來的未來煩憂也毫無意義，就連自以為肯定會到來的明天，也不見得必然到來。相信應該有不少人都曾經思考過這樣的事。

在照護上，要將自己與父母之間的過往都當作不存在，或許有點困難。

但是要與父母重新建立關係，必須抱著「從頭開始」的心態去相處。這樣的做法意味著—如果過去與父母關係不佳，現在就不要將焦點放在這件事情上。不只如此，像是子女後來才察覺到「父母其實早就需要照護」的事實，為了「自己該早點發現才對」而感到後悔的情況也一樣，因為這樣的懊悔根本無濟於事。

所以不論過去如何，今後只能逐步建立與父母的關係。不過如果一開始就以親子間的良好關係為目標，將因為理想與現實的落差而苦惱。

一開始，先過著平靜無波、沒有大爭端的日子應該就可以了。原本就跟父母沒什麼話說，而且經常一開口就大吵的人，現在突然要與父母變得親近，沒那麼容易。

所以只要從可能做得到的事情先開始，慢慢改變彼此的關係就行，例如至少做到可以待在同一個空間，保持和睦氣氛之類的。母親過世之後，由於我父親不是情緒化就是愛叨唸，所以我總是感到退縮、無奈。年幼的子女陪我跟父親在一起的話，可以避免與他發生衝突，不過一旦只有我們兩人共處的時候，氣氛就變得很凝重。我與父親再度共同生活的最初目標，是能夠與他共處一室。

事實上，父親在回來這裡的十年前左右，曾經主動拉近與我的距離。由於他突然表示：「我想接受你在做的那個心理諮商。」於是我每個月與父親見一次面，聽他說話。雖然談不上是幫父親做了心理諮商，但是我們能夠與年輕時不同，保持一點距離冷靜地對話，對於後來要開始照顧他來說，是很好的經驗。不過也必須說，偶爾碰個面與每天長時間共處一室，畢竟是有極大差異的。

●本文摘選自大好書屋／日月文化出版之《照護年邁父母的勇氣：阿德勒心理學x肯定自己x修復親子關係，照護者的心靈自癒指南》。