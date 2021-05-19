寫文章像搬家一樣！如何「裝箱」內容寄送到「讀者腦袋」這個新家？

文／石黑圭

●依話題分段

我們將段落比喻為箱子，就表示段落必須跟箱子一樣，具備能將句子裝起來的結構。段落的結構可以分為外部結構跟內部結構。其中外部結構就像是紙箱最外層的六個面，而段落的外部結構是換行空兩格的寫作格式，以及不同話題內容的區隔。關於外部結構，我們會在第三章做詳細討論。而內部結構談的是，段落的內容必須維持完整性。如果是小說等故事性敘事作品，同一段落內的內容就會位於同一個場景中。因為只要是發生在同一個場景的事情，其內容就有完整性。不過本書讀者更關注的文章類型，應該是論說文等較實用的論述性文章吧？這時候段落可以維持話題（Topic）內容的完整性，也就是作者在同一段落內談論的事物是完整的。我們在本章，將針對這個部分繼續深入討論。

（圖／Shutterstock）

我面前剛好有個裝著水的寶特瓶。這個寶特瓶是氣泡礦泉水「沛綠雅」的瓶子。如果我今天要寫一篇有關瓶裝礦泉水特點的文章，那麼就會有「I-Lohas礦泉水」的段落、「南阿爾卑斯山脈天然水」的段落、「依雲礦泉水」的段落、「Crystal Geyser噴泉水」的段落，以及「沛綠雅」的段落。將這些話題串聯起來，我們就可以討論現在幾個知名品牌的瓶裝礦泉水的特性了。

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但在我小時候，當時的人其實很難想像會有人花錢買瓶裝水。因此我好像也可以寫一篇文章討論為什麼人們開始花錢購買瓶裝水。可能是因為越來越多人覺得自來水很難喝，也可能有越來越多人覺得喝自來水有些衛生上的疑慮；當然寶特瓶這種容器的出現可能也讓買水變得更方便了，也有可能因為水的品牌化導致特定品牌的水成為時尚的象徵。人們有可能會習慣先備好瓶裝水以備緊急災害時使用，也可能因為近年人們注重健康，紛紛捨棄高糖分的果汁類飲品，改喝含礦物質的飲用水。如果我針對上述各個話題深入寫出更多內容，就可以形成很明確的段落概念。

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●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《日文段落論：提升閱讀寫作技巧》。