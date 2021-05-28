韓劇PD是什麼？ PPL又是什麼意思？解密韓劇迷最想知道的產業秘辛！

《韓劇樣貌：MOOKorea慕韓國 第1期 드라마》將韓劇製作以中韓對話形式呈現，並補充對應小知識與相關韓文，讓你能試著與韓國人聊韓劇文化。收錄八部韓劇介紹文章與經典台詞，認識戲劇故事與韓國社會，更能培養閱讀能力！還有獨家專訪台灣業界人士，解密那些你最想知道的韓劇產業秘辛！（編按）

撰文／林雅雯（B 編）、EZKorea 編輯部

受訪者／黃孝儀

# PD 是什麼？在編制上是隸屬電視台還是製作公司？

PD 過去指的是製作人（Producer）加導演（Director），現在多指總監、監製（英文仍是 Producer）。早期韓國電視台 PD 多半為文科出身，專長為創意企劃，再從經驗中學習導戲，而科班人才多去從事電影導演，加上早期戲劇多採棚內三機拍攝，類似情境式綜藝，畫面構圖並不複雜，因此經常是製作人兼導演，負責選材與導戲，一人多用。如今的 PD 可以視為是劇組的總指揮，負責號召人才、組織劇組、控管預算，與負責導戲、選擇畫面的導演職責分開了，而目前一部韓劇多為三位導演共同負責。一開始 PD 隸屬於電視台，然隨著知名 PD 越來越多，PD便與演藝人員相同，是有經紀公司的，可以根據不同狀況需求與各家電視台、製作公司合作，編劇也是類似的狀況；也有部分知名 PD 或編劇會自組公司，甚至也能入股領分紅，不單只是拿一次性酬勞。如此方式也能促進人才流動，不被單一公司限制發展，這也是韓流何以興盛的原因之一。

（圖／KBS프로듀사）

#韓劇 OST 是怎麼製作的？

在有線台出現以前，都是直接找唱片公司、歌手，挑選適合、現成的歌曲；現在則多為量身打造。劇組裡會有 OST總監，與 PD、編劇討論劇情走向，並負責選曲與挑歌手，有些甚至會親自做配樂。以《薛西弗斯的神話》為例，OST 總監在劇本階段就已經參與製作，歌曲內容自然是因應劇情設計。一齣 16、20 集的韓劇，原聲帶大概會有 8到 10 首歌，也有像《陽光先生》這樣多達 15 首主題曲的韓劇，幾乎是每集釋出一首新歌。新人搶攻 OST 市場的狀況也時有所聞，若是戲劇大紅，傳唱速度、點擊率收益都比單曲或專輯來得好，因此 OST 經濟效益極為龐大，有些 OST 總監甚至開公司專營這項事業，與諸多歌手關係良好。

（圖／tvN미스터션샤인）

#置入性行銷（PPL）怎麼來的？能達到廣告效果嗎？

韓劇的 PPL 從無線台開始就有，而且一直在進化，一開始是受到無線台不能插播廣告的影響，所以商品的廣告置入就直接放到戲劇裡了，而後串流平台興起，以劇本方式自然呈現 PPL 自然成為廣告主力。韓劇的 PPL 價碼很清楚明確，最便宜是的是單純品牌 LOGO 在每集結尾 credits 畫面露出，大概台幣一百萬就能置入；最昂貴的則是讓戲中主角直接使用產品。PPL 是有規範的，只能占整齣戲長度的 5%，卻常受廣告商指定而集中在最後幾集，因為戲劇後段的收視率往往高於前段。PPL 會不會真正牽動買氣，關鍵在於商品與劇情是否有效結合、不突兀。以《雖然是精神病但沒關係》的汽車品牌置入為例，因為女主角的別墅在深山裡，上下山一定要開車，強調爬坡性能的車款自然就置入得了無痕跡，且讓觀眾心動。

（圖／tvN사이코지만괜찮아）

●本文摘自EZ叢書館／日月文化出版之《韓劇樣貌：MOOKorea慕韓國 第1期 드라마》。