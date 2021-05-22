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共居風起、輕旅行大盛行，韓劇現象滲透台灣！你也在說「韓式中文」嗎？

聯合新聞網 / 日月文化
（圖／Shutterstock）
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文／張鈺琦

韓劇受到台灣人的喜愛，要從 2000 年 KBS 推出由尹錫湖（윤석호）導演執導的四季戀歌開始說起，從 2000 年的《藍色生死戀》、2002 年的《冬季戀歌》、2003 年的《夏日香氣》與 2006 年的《春天的華爾滋》，劇中美輪美奐的韓國四季風景，讓觀眾開始對韓國心生嚮往，例如《冬季戀歌》拍攝地南怡島、春川、龍平滑雪場，《夏日香氣》的濟州島茶園，《藍色生死戀》的東海岸等，四季戀歌雖然打開了台灣人對韓劇的接受度，卻還未對我們的生活造成影響。而說到當年的韓劇，女主角都喜歡深色的大紅口紅，頭上綁著大腸圈，實在不是台灣女性所能接受的美感，當時媒體也會隱約地嘲弄韓式彩妝，在十多年後，不論是韓衣、韓妝、韓食，甚至韓國旅遊，都蔚為風潮，也應該是人們始料未及吧！

#共居風起，顛覆住宿與家的傳統思維

一直以來，不論是北漂或南漂、到外地求學或求職，住宿就是一大問題。至今，五、六年級生們通常會遵循「雅房」到「套房」路線，只要經濟能力能負擔，沒有人會想跟不認識的人住在一起，因此，台灣有非常多的「分租套房」，將一戶的房子隔成 3-5 間，雖然從同一個門進出，卻是各自過生活。而自從 2014年 SBS 的《沒關係，是愛情啊》（괜찮아 , 사랑이야）後，打破大家對「共居」的印象，大家透過這部戲發現，原來所謂的共居，並不一定是沒有固定職業的人群聚的短暫居所，也可以是一群很不錯的人相互安慰擁抱，同時擁有高居住品質的居處。而現在的七、八年級生，比起回到家裡擁有一個人的小空間，更願意和大家一起交流，共用衛浴、廚房、客廳甚至是陽台等空間，現在在臉書上有非常多的共居社群，也有很多設計團隊承包老舊的公寓，將之改成美輪美奐的居住空間，想要搬進來住，不僅要寫一份詳細的自我介紹，還須確保共同承擔家務，同時，承租共居的「雅房」並不比一般套房便宜，某些共居的空間也會以不同的訴求吸引租客，例如現在的租客是廚師、音樂家，假日就會有一些小型聚會活動等。共居的生活型態，對於現今越顯冷漠的都會人來說，或許也是另一種打開生活圈的方法。

（圖／SBS괜찮아 , 사랑이야）
（圖／SBS괜찮아 , 사랑이야）

#輕旅行大盛行，吃喝挑戰旅遊新定義

韓劇為大家帶來最始料未及的現象，就是 2 天 1 夜、甚至是 24 小時的韓國輕旅行大盛行。伴隨 2019 年訪韓人數突破 100 萬大關，越來越多的廉價航空選擇來台拓點，像是釜山航空、酷航、易斯達航空、濟州航空等，台灣虎航更是除了首爾－釜山外，還開了直飛大邱的路線。伴隨著 2018 年 tvN 的《金祕書為何那樣》（김비서가 왜 그럴까）至大邱取景拍攝，更是將輕旅行推展到極致。大家不再追求拼命工作後，一次連休 5-7 天去旅行，而是想去就隨時出發，在週五下班後前往機場，可以搭半夜 3 點多的飛機到韓國，週六或週日的晚上搭 10 點多的飛機回台灣。

（圖／Shutterstock）
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尤其，之前《浪漫醫師金師傅 2》（낭만닥터 김사부2）裡吃飯的場景，更喚起了大家對韓國美食的渴望，台灣與韓國不過 2 個多小時的飛行時間，飛過去吃幾頓再飛回來，彷彿就像是「北高一日往返」般輕鬆。短暫的飛行時間加上韓劇的發達，創造了新的旅行形式，賦予旅行新的意義。旅行，或許不一定要能感受風土民情或開發自我，也可以是一場「餵飽」身心的美食之旅。

（圖／Shutterstock）
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書名：《韓劇樣貌：MOOKorea慕韓國 第1期 드라마》 作者： EZKorea編輯部, 趙叡珍 出版社：EZ叢書館／日月文化 出版時間：2021年5月5日
書名：《韓劇樣貌：MOOKorea慕韓國 第1期 드라마》
作者： EZKorea編輯部, 趙叡珍
出版社：EZ叢書館／日月文化
出版時間：2021年5月5日

#韓式中文大爆發，漢字誤用情況多

隨著韓劇與韓綜變成生活的一部分，就有許多隨處可見的「韓式中文」，例如以韓文「대박」直譯而成的「大發」、「대세」直譯而成的「大勢」、「본방」直譯而成的「本放」、「연하」直譯而成的「年下」等。而年輕族群關注的一些自媒體或是網頁，更常直接以韓文的漢字音來直譯，像是應該使用「播出」卻使用「放送」，「首播」講成「本放」等，也因為這些字都是漢字，不像以前流行過的日語「歐夏蕾」或「卡哇依」只是取諧音，久而久之，就出現很多令人匪夷所思的「韓式中文」了。

隨著韓劇的發展，未來還會持續對它的輸出國產生各種影響，韓劇乘載著「文化輸出」，除了帶來新的文化衝擊與視角外，希望大家也能藉由檢視這些現象來更了解自己，期盼看韓劇的時間，能成為大家生活中的美好。

●本文摘自EZ叢書館日月文化出版之《韓劇樣貌：MOOKorea慕韓國 第1期 드라마》。


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