《浮雲》：愛情像一片浮雲，持續飄零，直到無處可去

文／林芙美子

（⋯⋯）火車抵達東京的時候，已是隔天晚上。天空正下著雨。由紀子在品川車站下了車，省線月台的前方可看見舞廳後牆的窗戶，昏黃的燈光下，幾組舞客的頭正在窗內繞著圈子跳舞。熠熠發亮的綿綿細雨中，隱約可聽見哀戚的爵士音樂聲。由紀子凍得直打哆嗦，仰望著那宛如位於懸崖上的舞廳窗戶。兩個身材高挺、頭戴光亮白帽的美軍憲兵站在月台的角落。月台上擠滿了蓬頭垢面的乘客。由紀子聽著爵士樂的旋律，原本緊繃的情緒稍得舒緩，一股什麼也不想管了的心情油然而生。但是另一方面，連明天的生計都成問題的恐懼，卻也讓由紀子的腦袋一片空白。群聚在月台上的乘客，絕大部分都背著背包。偶爾會突然出現塗著鮮豔口紅的女人，跟外國人手牽著手，從階梯上走下來。由紀子忍不住直盯著那些濃妝豔抹的女人，彷彿看見了什麼珍禽異獸。現在的東京生活，已經跟從前截然不同。

日本昭和名導 成瀨巳喜男翻拍《浮雲》之電影劇照（圖／麥田出版社提供)

由紀子在西武線的鷺宮站下車時，那班電車已是當天晚上的最後一班。由紀子橫越平交道，沿著寬廣的道路，朝著心中依稀記得的發電廠方向前進。三個年輕女人在雨中快步從由紀子的身旁通過。那三個女人都以華麗的針織布包著頭，身穿長大衣，豎起了衣領。

「今天我送他到橫濱去了。反正他在自己的國家也有老婆，就算捨不得也沒用……不過無所謂，反正人本來就是應該活在當下……臨走之前，他還把我介紹給他的朋友。這可真是古怪，怎麼會讓朋友接手自己的女人？我們日本人實在沒辦法理解那種想法……」

「唉喲，有什麼不好？反正一旦分手之後，就再也見不到面了，何必想那麼多？我也差不多，男朋友快要回去了……以後要到厚木也不容易，得趁現在趕快找個後繼人選才行……」

由紀子快步跟在那三個不停談笑的女人身後，聽著那些大嗓門的女人你一言我一語地說著，內心五味雜陳。如今的日本，竟然變成這個樣子。

走到一座郵筒處，女人們轉向右走。此時由紀子早已淋成了落湯雞，而且疲累不堪。這一帶的街景，跟由紀子前往南洋時完全沒有任何改變。在一塊上頭寫著「細川」的助產婆招牌處往左轉的第二間，位於狹窄巷弄內最深處的那棟房子，就是伊庭的家。那些人見了自己這副狼狽的模樣，應該會大吃一驚吧。由紀子走到石牆的門前，靠著微弱的街燈把全身上下稍微整理了一下。頭髮跟肩膀都早已溼透。任何人一看，都會覺得自己是個走投無路的女人吧。按下門鈴的瞬間，由紀子不禁覺得自己前往法印的這段日子，宛如做了一場夢。玄關處的玻璃門亮起了燈光，一道碩大的影子投射在土間上。由紀子登時一顆心七上八下。看那身影雖然是個男人，卻不是伊庭⋯⋯

●本文摘自 麥田出版 ／城邦文化 出版新書《浮雲》；為閱讀需要，部分擷取內容有些許調整。