用「冷便當」表達量身訂做的愛與初心！

文／林育嫺 編著

冷便當是什麼？

冷便當是不蒸、不加熱的便當。通常當天早上現做，飯菜煮好放至「全涼」後，再裝進便當盒，常溫保存或放在保冷袋中帶出門，中午直接食用。

夏天氣溫較高時，可在保冷袋裝入事先已冷凍的冰寶或保冷劑，或將冰凍一晚的飲料或瓶裝水，外層包裹薄毛巾後一起放在便當袋中，這樣一來，便當放至中午食用也沒問題。建議直到食用前，都將便當袋放在陰涼處為佳。

做便當的初心

早起準備便當，聽起來似乎是件苦差事，為心愛的人準備一份量身訂作的便當，卻是段浪漫美好的人生記憶。

廚房，是一處極為私密的情感場域，當我們獨自面對著生食，重複處理著食材，在料理的每個當下，卻因心底想傳遞的細微情感：對方喜歡什麼菜色，偏好什麼樣的口味；如何把營養和美味藏進菜裡，讓孩子吃到媽媽所給予的獨一無二的愛意；如何用好吃的食材，去寵愛去滋養家人的身心靈⋯⋯因為這些那些對心上人的種種思緒，不僅讓料理起了化學變化，也讓廚房成為家庭裡愛的濃度最高的場所。

為家人或自己準備便當，更可說是這種愛的極致表現。

量身定制的份量、菜色、口味，甚至為了增加食欲而絞盡腦汁地擺盤、做造型，小小的便當盒裡，裝載的是持續且濃烈的深厚愛意。若沒有真摯的情意，又怎能讓人心甘情願犧牲睡眠，站在清晨的廚房裡，滴著汗或打著哆嗦面對生肉、砧板和油煙呢？在鍋爐前，想像著愛人打開便當那剎那的幸福感，這份初心，讓放進便當盒的每一口滋味，都能嚐到額外的幸福濃郁。

貝拉嚕那Fusion風上班族便當

貝拉嚕那 （Bella）的便當，就像異國風的餐廳菜單，精心設計卻沒有框架，台菜、日式、義式、韓式、東南亞到西式，菜色顯得自在灑脫，總是充滿「哇！這也可以當便當菜啊」的驚喜。從小在台南長大，2018年因小妹決定北漂打拚，身為長女、原本任職於家族企業的Bella，決定陪伴妹妹北上，相互作伴照料。不愛外食的姐妹倆，就由姐姐掌廚，準備早餐和午餐便當，「每天早上5點半起床，真的是靠意志力在支撐！」不只疼愛妹妹的心思藏都藏不住，對上班族便當的每個小細節，更是完全不馬虎。

首先，一一詳記妹妹愛的菜色，並且用上班族的情境、和妹妹每日餐後的回饋作為便當菜色調整依據，例如，在料理時會避開蒜味、避免會噴汁的料理，以免造成口臭或弄髒白襯衫；餐點會盡量以「小口擺盤法」，利用精緻小巧的捲麵、握壽司、飯糰或三明治當作主食，方便坐辦公室的妹妹一邊工作一邊吃；可愛療癒

的造型，也是希望妹妹在打開餐盒時，能感受到姐姐打氣與支持的心意。

Bella說她國小、國中中午都是吃媽媽準備的便當，當時非常挑食又不愛吃東西，不是聊天聊到忘記吃飯，就是不想吃、隨便扒個幾口了事。她回憶媽媽每日都會寫小紙條，「不要誤會，不是那種打氣的紙條，而是寫食用的順序」，仔細地叮嚀先吃什麼「必吃」的菜色，以免她因罷吃而沒有足夠的營養。「因為挑食，只有我有媽媽的便當，長大後才知道妹妹們當時都非常羨慕我。」Bella現在每天就像媽媽一樣，細心地將愛藏進妹妹的便當裡。

Bella一家五口感情深厚，三姐妹從小就喜歡圍著爸媽在廚房裡打轉，在她的部落格也常看見陳爸陳媽的拿手菜食譜。「我媽不愛煮，都是為我們而煮，三姐妹就愛黏著她點菜，」她笑說陳媽媽手腳俐落，同樣的食材會為三人變換不同口味的菜色。現在的她努力記錄「家中廚藝100道」，硬逼著媽媽教她從小吃到大的好滋味，希望能將爸媽的好手藝傳承下來。也因此，每次爸媽北上，全家人又得以聚在廚房，一起回味兒時的餐桌記憶，「我媽沒有很甘願，她說當我嫁妝，希望教完100道菜後能把我嫁出去。」笑聲中點滴都能感受到Bella家滿滿的、互寵的家庭幸福。

●本文摘自時報出版之《冷便當聖經》。