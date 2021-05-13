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睽違６年！再次帶來「吃飽萬歲」高木直子新作《再來一碗》
文／高木直子
高木直子說：「這本書記錄了，我們由一家兩口變成三口之後，日常飲食的變化。」
睽違六年再次帶來「吃飽萬歲」，有別於上次一個人隨興的吃，這次全家吃飽飽的故事更熱鬧了！
書中畫出夫妻間的飲食習慣差異，兩人一同手作壽司或是丈夫努力下廚研發新菜色，讓人看了忍不住口水直流！
媽媽的味道
高木直子生產完，母女倆出院的第二天，住在三重縣的高木媽媽就馬上來幫忙。
中午可以吃到令人懷念的料理，有親子丼、馬鈴薯沙拉、菠菜炒蛋、味噌醬關東煮……
媽媽的料理，就算時光流逝、地點改變，做出來的味道還是一樣。
深深體會到，自己就是吃這味道長大的……
不想做飯的晚上
懶得做飯的日子，我有時會這樣提議。
「今天我們買各自喜歡的泡麵回去吧～」
老公很喜歡吃泡麵，所以通常會高興地贊成。
老公通常會選炒麵，我不太吃炒麵……
可是聞到味道會忍不住想吃幾口。
●本文摘選自大田出版 出版之《再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！》。
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