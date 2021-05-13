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睽違６年！再次帶來「吃飽萬歲」高木直子新作《再來一碗》

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！》 作者：高木直子 出版社：大田出版 出版時間：2021年5月1日
書名：《再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！》
作者：高木直子
出版社：大田出版
出版時間：2021年5月1日

文／高木直子

高木直子說：「這本書記錄了，我們由一家兩口變成三口之後，日常飲食的變化。」

睽違六年再次帶來「吃飽萬歲」，有別於上次一個人隨興的吃，這次全家吃飽飽的故事更熱鬧了！

書中畫出夫妻間的飲食習慣差異，兩人一同手作壽司或是丈夫努力下廚研發新菜色，讓人看了忍不住口水直流！

媽媽的味道

高木直子生產完，母女倆出院的第二天，住在三重縣的高木媽媽就馬上來幫忙。

中午可以吃到令人懷念的料理，有親子丼、馬鈴薯沙拉、菠菜炒蛋、味噌醬關東煮……

媽媽的料理，就算時光流逝、地點改變，做出來的味道還是一樣。

深深體會到，自己就是吃這味道長大的……

不想做飯的晚上

懶得做飯的日子，我有時會這樣提議。

「今天我們買各自喜歡的泡麵回去吧～」

老公很喜歡吃泡麵，所以通常會高興地贊成。

老公通常會選炒麵，我不太吃炒麵……

可是聞到味道會忍不住想吃幾口。

●本文摘選自大田出版 出版之《再來一碗：高木直子全家吃飽飽萬歲！》


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