自媒體時代，人人都需要「編輯力」突破型編輯的工作術

文／松田紀子

松田，妳的編輯經驗應該可以出版成書吧？

這幾年來，時不時有人對我這麼說。而我自己是到二○一九年的夏初之際，才下定這個決心。

從我當上烹飪雜誌《萵苣俱樂部》的總編輯到下定決心時，已過了整整三個年頭，上任之初我曾替自己設下的「畢業」時間，恰好也近在眉梢。

這三年間，我在數字上締造了斐然的成績，承蒙不棄，電視、雜誌、網路媒體多以「在式微的雜誌業中創造奇蹟」等溢美之詞報導，使我受到大眾矚目。

回顧這三年，我達成過以下成就： ‧四次售罄紀錄，其中三次是連續三期銷售一空。 ‧發行冊數增加八萬冊（與前一年相比，成長率為百分之一百四十三）。 ‧在創刊第三十年，實際銷售冊數超越競爭對手雜誌《Orange Page》。 ‧生活實用雜誌銷售第一名（二○一八年上半年）。 ‧烹飪資訊雜誌銷售第一名（二○一八年下半年）。 除此之外— ‧被核發警告函一次。 ‧賠罪道歉三次。 ‧附錄失敗三次。 ‧因為不甘心而落淚四次。

這些經驗也深深烙印在我心上。

充滿熱情與狂熱的這三年，讓我在筋疲力盡中，也得到了至高的享受。因此，我希望能將自己在出版業沒落之中歷經的奇蹟，撰寫成書，提供給後進的編輯以及有工作煩惱的讀者作為參考。

在此請容我做個自我介紹。

我是一九七三年出生，長崎縣人。曾在RECRUIT九州分公司中，擔任旅遊資訊雜誌《Jalan九州發》（じゃらん九州発）的編輯三年。二十七歲北上東京，轉換跑道，於MEDIA FACTORY公司擔任「圖文創作」的書籍編輯。

二○一六年，時值四十三歲之際，當上烹飪雜誌《萵苣俱樂部》（レタスクラブ）的總編輯。

擔任圖文書編輯的時期，我任職於MEDIA FACTORY，當時該公司正處於裁員後的重建期，我背水一戰推出的《達令是外國人》（小栗左多里著）一戰成名，系列圖書的累計銷售冊數高達三百萬本。

我一邊與高木直子等才華洋溢的作家們一起賣力工作，一邊確立了一種新的圖書類型，那就是「選擇能引發讀者共鳴的主題，將插畫與文字隨興搭配所呈現出的圖文創作」。

「除了妳以外，我還真沒聽過有哪個編輯能在雜誌和圖書兩方面都大放異彩。」當我聽到有人這麼對我說時，我仔細一想，還真的呢。

雜誌編輯的工作是，與編輯部門的成員一起合作製作每一期的雜誌封面，同時也要與廣告業務部門攜手合作，這樣的過程可說是一種「團體競賽」。至於書籍編輯則是帶著自信，根據自己的品味與嗅覺，將一本書從無到有地製作出來，這個過程可說是一種「個人競賽」。

無論是在團體競賽上或個人競賽上，我都達到了某個程度的成就。身為這樣一個「運動員」，我想，若將心得整理成一本實體書，傳給需要的人，應該也算得上是用行動回報出版業界對我的栽培之恩吧。

這就是我提筆寫下這本書的起心動念。

我想回報的不只是出版業界。

我經常覺得，讓雜誌、書籍大賣的「編輯力」中，其實蘊含著各行各業都通用的祕技！

編輯的洞察力是，要掌握光靠問卷調查無法判讀出的消費者的「內在需求」。

編輯的創造力是，要從無到有地製作出值得讓人掏錢購買的高品質內容。

編輯的視覺建構力是，要創造出足夠的震撼力，讓自己的作品在書店、便利商店、大型超市等列強環伺、每天都有百本以上新書誕生的賣場中脫穎而出，吸引消費者拿起來一窺究竟。

編輯的團隊管理力是，要讓一同為作品而努力的夥伴們，一起邁向更高遠的目標。

這些都是具有高度通用性的技能。

尤其，「從無到有的企劃創造力」更是今後時代迫切需要的能力。另一方面，我們也經常聽到有人感嘆地說：「這個時代，需求愈來愈多樣化，要打造出暢銷作品愈來愈難。」

書名：《煩惱10秒就夠了：不多想，凡事做了再說！突破型編輯的工作術》 作者：松田紀子出版社：大田出版 出版時間：2021年5月1日

但是，無論時代怎麼改變，總是會有暢銷作品出現！總是能創造出暢銷作品的！

就算稱不上暢銷，只要創造出的內容，能打動自己的粉絲，就算得上是自己的暢銷作品。

我想把自己近二十年的編輯人生得來的心得，寫成文字，透過這本書傳遞給大家。

有些仰慕我的團隊成員很渴望聽我分享我的工作之道，但我也還未能將我所知道的傾囊相授。因此撰寫此書，也是想將書中內容獻給他們。

……不過，各位讀者閱讀之後，恐怕會很驚訝。

因為我這一路以來所做的，都沒有用上什麼高超的技術，全是任何人都能立刻執行的事。

第一章，我會介紹許多我實踐過的編輯實務技巧。第二章，則會娓娓道來我迂迴曲折的編輯人生。

由於機會難得，第三章中，我將針對女性「如何在工作上做得自由自在、樂在其中、長長久久，同時又能拿出好成績」的方法，將我的所有經驗「傾囊相授」，包括身為管理階層如何培育下屬及如何克服失敗，身為員工如何才能樂在工作，身為育有一子的母親如何面對孩子的教養問題等等。

我總覺得編輯自己出書，是件厚顏無恥的事。但我衷心希望，每一位與這本書相遇的讀者，都能從中找到改變自己的契機，讓自己一天比一天更活力四射、心情愉稅地勇往直前。

許多歷年來合作過的作家為這本書，專程寄來了她們精美的漫畫，在此分享給各位讀者，希望大家喜歡。

那麼，松田劇場就要揭開序幕嘍。

●本文摘選自大田出版 出版之《煩惱10秒就夠了：不多想，凡事做了再說！突破型編輯的工作術》。