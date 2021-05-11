挖掘高木直子的總編輯出書了！《煩惱10秒就夠了》高木直子等五位圖文作者專圖推薦

文／松田紀子

積極挖掘第二、第三個高木直子……

各位台灣的讀者，大家好。我是本書的作者松田紀子。

這本書的日文版是於二○一九年十一月出版，沒錯，那個時候誰也料想不到，半年後，未來將被新冠肺炎改寫。

我這才深刻體認到，原來我們的世界可以在毫無預警下，突然發生翻天覆地的改變。以如今日本的氛圍來看，恐怕很難再用《煩惱10秒就夠了》這麼樂天的書名出版書籍了。因此，我要對此時此刻仍願意翻閱這本書的各位台灣讀者，致上深深的謝意。

我知道高木直子小姐在台灣也十分受到歡迎。我是在二○○二年，透過網路與她相識，當時高木小姐以插畫家的身分在東京打拚，卻苦於遲遲無法嶄露頭角，而正考慮著是否要放棄夢想，安分返回故鄉。她在我的委託下問世的第一本作品《150cm Life》，雖然沒有快速竄紅，但銷售量一點一滴地向上增長，直到下一部作品《一個人住第5年》出版時，才感受到她以圖文創作家的身分一夕爆紅。

高木直子小姐以其獨到的視角，幽默而深具感染力地細膩描繪出原本平凡無奇的每一天。我覺得，正是因為遇上她這樣的作家，才為我帶來了更能勝任編輯之職的自信。我現在仍是高木小姐的責任編輯，所以偶爾會去她家中叨擾，也讓我們之間的友誼愈來愈深厚。

在這本《煩惱10秒就夠了》的最後一章中，提到我已離開出版界，邁向一個全新的世界，但二○二○年十一月起，我身兼二職地再度擔任起圖文書的總編輯。我現在的目標是挖掘並培育出第二、第三個高木直子。雖然根據經驗，我知道像她這樣的稀世才華，絕非隨手可得，但總要嘗試看看才知道結果。因此，現在我也推出了「圖文作品創作方式講座」的線上課程，將創作上的實務技巧傳授給想成為圖文作家的大眾。希望能藉此挖掘出明日之星，打造更多能讓台灣讀者也樂在其中的作品。

衷心期待新冠肺炎早日平息，讓我能再次拜訪我熱愛的台灣。到時候我一定要到夜市好好飽餐一頓，吃盡我最愛的美食。

希望各位讀者今後也要保重身體。十分感謝各位耐心地讀到最後。

松田紀子 二○二一年三月九日

松田紀子與我 高木直子篇

●本文摘選自大田出版 出版之《煩惱10秒就夠了：不多想，凡事做了再說！突破型編輯的工作術》。