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【出版快訊】臺灣藝術家黃本蕊最新著作 兔子尼尼的誕生故事

聯合新聞網 / Titan大田出版
書名：《來自雲間的尼尼：打開畫家的靈感之門》 作者：黃本蕊 出版社：大田出版 出版時間：2021年5月1日
書名：《來自雲間的尼尼：打開畫家的靈感之門》
作者：黃本蕊
出版社：大田出版
出版時間：2021年5月1日

2012年臺灣藝術家黃本蕊開始創作以「兔子尼尼」爲主題的系列創作，從童書插畫走入純藝術，由創作尼尼這個角色來表達自我性格與追索，每年定期舉辦個展，活躍於紐約、蘇州、台北藝術界。「尼尼」擬人化的幽默視角，靈動細膩的氣息打動了許多人的心，成為收藏家新興收藏的對象之一。

《來自雲間的尼尼》是黃本蕊創作尼尼第一個十年的靈感紀錄，回顧與沉澱自我的創作歷程，作者在本書中暢談創作的動機，成品的展現與當初的設想是否相當？完成的作品是否有未完成的遺憾？創作的瓶頸與痛苦，旅居異國異鄉的徬徨與獲得，是對於想要跨越國境去國發展的藝術家珍貴的第一手紀錄。（編按）

文／黃本蕊

一個落幕式和一個開場白——從插畫創作到純藝術創作

故事發生在那年三月一個無聊的午後……

我坐在畫桌前，百無聊賴地盯著那張畫了塗、塗了擦的畫紙，明知交稿日期在即，內在的我卻只想把這份責任心丟出去，跟它說「拜拜」！我真心只想打混，只想塗鴉……

三月下旬在西方文化裡，正值正復活節的前夕。不論走過店家或是打開電視，最不容易忽視的，就是代表春天即將降臨的復活節兔子。是不是這個肇因，至今也無從考起。總之，那個片刻，不知哪兒乍現的靈光，在我手下出現了一隻奇怪的動物，那是個造型頗為詭異的兔子！說不出喜歡或不喜歡，但是那整個下午，我竟然忙著與這隻小動物互動：「有事嗎？」我好像問。「沒事，有點話。」牠好像回答。之後十幾、二十個與當時工作全然不相關的兔子前仆後繼地在畫紙上出現：穿雨衣的兔子、跟大兔子對話的小兔子、跟影子牽手的兔子、夢遊兔子、美容院燙髮的兔子、碗中的兔子、雕塑與兔子……好像牠們在我體內沈潛了好久好久，終於在那個下午像決堤似的一個緊接一個流瀉了出來，來不及似的！好像牠們有話要說，是我有話要說嗎？我像個長久不曾開口的人，終於張了口，話語像是滾出來似的，生澀又不穩定，不但跳動還彼此歪斜碰撞……

之後，為了確認那是我的原創，而非在哪兒被哪張圖畫影響，我還特地上網請問了谷哥大神，等確認了那是絕無僅有的首創之後，我頒給了這隻小兔子牠的首張身分證：尼尼。隨後幾個月，第一、二、三、四張等等的尼尼繪畫相繼問世……

最早期的草圖-1（圖／大田出版提供）
最早期的草圖-1（圖／大田出版提供）

最早期的草圖-2（圖／大田出版提供）
最早期的草圖-2（圖／大田出版提供）

最早期的草圖-3（圖／大田出版提供）
最早期的草圖-3（圖／大田出版提供）

現在回想，怎麼也無法想像，當年那個神奇的午後，開啟了我人生的下一個起點。雖然至此，我的插畫工作好像也順道落下了幕，但事實真是如此？我從插畫工作，走到純藝術創作，一個落幕式和一個開場白之間，真能以一線隔之？它們之間的切換，看似是出版業和畫廊業的差別；作品的呈現，也是在紙本書上和在畫布上的區分，之間講的是不相關的兩回事。這麼多年來我不斷回望，今日終於明白了，這不是同一個創作者的前後兩個人生，而是隨著年歲漸增，所知所感來回擺盪，此消彼長後而組織起來的一條長橋。我從橋的這一頭，慢慢走著到達了另一頭，不管之前我做什麼開始，其間轉折做了什麼，最終又以什麼結束，每一段經歷加起來的林林總總，營造出來的就是今日的我這個獨一無二的創作者，創作著現在這樣的作品。之間每個經歷都是必然的存在，似乎不存在著偶然。

一直以來，每當有人問我為什麼畫兔子？我的回答常常是各種的——直接的、間接的、潛意識、顯意識……現在，這些意外闖入我畫布上的兔子已逾十年，我看著牠們安適地坐著看著我，其實，我最無法否認的是自己過去二十多年的插畫經驗，使我選擇了兔子這具有插畫氣質的形象，作為藝術創作的開始。一個人若決定開始創作，即便是抽象創作，這創作必有其源自何處，怎能僅因為想要創作，作品就誕生了？我在無聊乏悶時塗鴉的各種兔子中，還有比大家現在看過的更為詭異的造型，我在大量的塗鴉中，挑選出較能適任於繪畫中的兔子們，讓牠們用身體、眼神、動作，擔當我的繪畫中的主角、配角，或是路人甲乙丙……當時只是抱著好玩的心情創作，沒想到牠們艱鉅的任務就此開始，而且到今天已經邁入第二個十年了！

2017 蘇州誠品展，蘇州誠品攝-1（圖／大田出版提供）
2017 蘇州誠品展，蘇州誠品攝-1（圖／大田出版提供）

2017 蘇州誠品展，蘇州誠品攝-2（圖／大田出版提供）
2017 蘇州誠品展，蘇州誠品攝-2（圖／大田出版提供）

作者簡介

黃本蕊

也將自己的插畫工作經驗《插畫散步：從零開始的繪畫之路》由大田重新出版，將於六月上市，為更多想走插畫之路的後輩引路。另外，於臺灣出版的繪本有《誰是膽小鬼》《夏夜》《水果們的晚會》（皆由愛米粒出版）。

●本文摘選自大田出版 出版之《來自雲間的尼尼：打開畫家的靈感之門》


復活節 出版業 大田出版社 閱讀風向球

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