Melody新書《現在的妳，在哪裡？》教你接受自己的「原廠設定」

文／Melody（殷悅）

偶爾，你也可以不喜歡自己

2020是辛苦的一年，一場疫情打亂了全世界的腳步，讓我們被焦慮、恐懼、緊張包圍，而突如其來的防疫停課、停工，讓我有更多時間和小孩相處，陪著她們念書⋯⋯也花了很長時間去面對，停工那陣子，內心的陰影；在這階段的害怕，對於未來的期許。

疫情期間，在台灣最緊張的那時候，大多數工作停擺，手邊只剩下《姐妹悄悄話》這個節目，我跟被我戲稱為「王大亨」的貞妮姐每週見面一次，天南地北什麼都聊。

我跟她互補的性格，讓彼此在podcast 裡，和大家像姐妹淘一般互相加油打氣。隨著台灣疫情狀態比較穩定，小朋友繼續開始上課。重新復工，也有新節目、新的挑戰開啟。這本原先在2020 年初就要起頭的書，也轉了一個方向。在這充斥著各種轉變的一年，我有了更多新的體悟。

在上一本書《誰說一百分的妳，才是最好的自己》我跟大家聊到了，要放下「完美」這件事。這本書，延續了上一本書最後一章節「好好喜歡，現在的自己」的概念，就此延伸，跟大家分享。

我覺得「進步」是生活很重要的一個觀念，女人在二十、三十、四十時，都會有著不同的想法。

三十幾歲的我，總是想著要傳遞正能量，要大家正向過日子；但隨著人生到另個階段，以及2020 整年在疫情中的體悟，我想跟大家說——

人生有高有低，有時候，負面一點，是沒關係的。

總是正向帶著微笑，看起來很快樂，想要帶給別人快樂，想要當大家的小太陽，最後太過疲累，是否有點傻呢？

記得之前看到一位日本女星竹內結子驟逝的消息，大家都說她是個溫暖善良的女明星，給大家帶來很多正能量；可新聞卻說，她在螢幕前很開朗，私底下卻很壓抑，不開心時，是咬著毛巾尖叫。看了讓我好心疼。

我們何不練習，把不開心釋放出來。我們何不接受，有時候我們就是會「不喜歡自己」，覺得自己有點不太好。

每一天，我們都要去練習認知自己的情緒、明白自己能力所及，不需要讓自己一定要「討人喜歡」或「被自己喜歡」，不要一直強迫自己說，「I can do it.」

有時候，我們就是會疲累，就是會辦不到，就是會想說不，這樣何嘗不可呢？有時候，我們的確會很迷惘，想著「現在的自己，在哪裡⋯⋯」但又有什麼關係？

我們不需要永遠一百分，永遠正能量，永遠都想要面面俱到。

接受自己的歡喜悲傷，接受自己的優缺點，在人生的下一階段裡面對轉變。不要勉強自己變成別人，善用自己的技能，有著屬於自己的power，是我在這本書想講的。

雖然我常說，人生就是一個蘿蔔一個坑，但就算我們是個蘿蔔，也要當彩色的蘿蔔，讓自己的人生豐富、精彩、漂亮，隨著不同的時光有著不同的變化。

從第一本書承認自己是控制狂，到告訴大家覺得迷糊也沒關係，學會放鬆不要求事事完美，到現在，去體會到，每個人在這世界上，都有屬於自己的「原廠設定」，我們要怎麼認知不同階段的自己，準備好給自己下一階段的禮物。

（圖／翻攝自臉書帳號「Melody時尚媽咪」的貼文照）

我想，這就是我這本書想講的。

疫情乘載了很多悲傷、恐懼、失去，在那不安之中，我們也更學會珍惜，更去看待好的一面，接受壞的地方。

希望這本書，會讓妳們更接受自己，去理解自己和他人的不同沒什麼不好，去找到自己擅長的地方，以及擁抱自己那些以往覺得總做不好的地方。

去勇敢面對自己想要做的事情，即便別人說，「欸，這不像妳想做的事情耶！」

就像，我去主持談話性節目消息剛出來時，有些不熟的朋友說，「Mel 這不像妳，妳不是應該都美美的聊時尚嗎？」我會笑著跟他們說，「不會啊，我很喜歡，很期待跟不同的搭擋有不同的火花。」

書名：《現在的妳，在哪裡？》作者：Melody（殷悅）出版社：重版文化出版時間：2021年3月29日

因為，我知道那是我想要的，我想要做什麼，比別人認為我要做什麼，來得重要。

女人的一生，隨時都在成長轉變，從初經開始、戀愛、工作、或結婚生子，我們的生活不會停止給我們新的課題或轉變，不管是自身、大環境，或周遭的人。

我們能做的，就是隨著各種變化站穩腳步，誠實地面對自己。

低潮時就允許自己沮喪，開心時就好好擁抱這世界，以及，好好地喜歡自己。

妳們準備好，面對下個階段的自己了嗎？

無論現在的妳在哪裡，是迷惘、是堅定、是懷疑，或者是想找到新方向，我們都能找到適合自己的順勢與自在。

●本文摘選自重版文化出版之《現在的妳，在哪裡？》書序。