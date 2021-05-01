《歡迎光臨忘憂早餐店》品讀你我生命中的千滋百味

文／古家榕

事實上，早在王曉樂出生前，「忘憂早餐店」已然開業了。

王新洋二十六歲那年，趁著眷村改建國宅的時機，成功說服自家阿母放手交棒，將一樓店面的麵點攤轉型為早餐店──新開張的「忘憂早餐店」，除了店名獨特，最大的不同，在於菜單內西式品項的出沒：先是漢堡、三明治和咖啡牛乳，後漸加入法式吐司、厚片和奶茶等。這在當年堪稱新穎的嘗試，固然跟王新洋敏銳的商業嗅覺有關，亦不乏他饅頭大餅吃到吐的童年陰影。

當然，出於對母親手藝的尊敬、也是考量老顧客的口味，王新洋特別保留了她的「手工蛋餅」，還不忘在菜單上標註「每日限量供應」。如此做法，不僅極大滿足阿母的虛榮心，更能刺激那些三四點起床的老人家，一大早急吼吼出門搶購──其實，按照王家阿嬤的產量，蛋餅絕對是供過於求的。只不過，跟弟妹廝殺長大的王新洋，向來深諳「從別人嘴裡搶來的總是比較好吃」此一真理，同時：

「這也是替看著我長大的叔伯阿姨創造生活動力！」王家阿爸大言不慚表示。

儘管王曉樂始終懷疑，阿爸請阿嬤去做蛋餅，主要是為了讓她忙一點，才不會天天盯著他後腦勺碎碎唸。

總之，有了抓人眼球的菜單品項、搭上西化和經濟起飛的趨勢，「忘憂早餐店」開業僅兩年，便成功損益兩平邁向獲利。此時，恰逢妻子許芳慈懷孕，滿懷人父喜悅的王新洋，趁著「娶某前、生子後」 的衝勁，買下二樓同方位的三房兩廳，上下打穿弄了個小樓梯，就此開啟清晨下樓開店、午後上樓睡覺的幸福養肉模式。

身為來不及參與命名的忘憂寶寶，王曉樂高中那會兒，也曾大張旗鼓鼓吹改名，例如走個「飽到總裁愛上我」的言情風。阿母許芳慈聽罷她的提議，語氣是一貫的和煦：

「其實，妳阿爸當年將店名取做『忘憂』，是真心欲祝福人客快活。他希望吃早餐這件事，不只是填飽肚子，也能帶來好心情……假使發現有人心情差，就偷替他加個蛋、夾片肉，呼伊呷飽再出發。賺少一點嘛沒要緊，讓人歡歡喜喜的，這才是真划算。」

聞言，王曉樂霎時看見阿母背後大放聖光，加個淨瓶就能普渡眾生──這哪是開早餐店，根本是佛心企業，緣份到了才會賺！看來這間店能存活至今，那位貪財星人王柯淑莉大掌櫃，著實居功甚偉。

「妳看我們厝邊，這麼多年了，還是經常來買。妳那些國小同學，一放假也是會過來。更別提天天報到的幾位阿姨──講實在的，常客買的不見得是口味、甚至不是方便，就是一份情而已。」

「只要付出真心，早餐店能做的，絕不只有早餐喔！」

書名：《歡迎光臨忘憂早餐店》作者：古家榕 出版社：聯合文學 出版時間：2021年3月24日

日後，每當王曉樂對顧客喊出：「帥哥！今天想吃什麼？」「早啊美女，要不要來杯黑咖啡？」她總一再想起，母親當年說的「真心」二字。

天下武功，唯快不破；開早餐店，唯真必勝。只要有顆真心，放眼望去，所有人都是帥哥和美女──早餐店老闆娘從不騙人，是人們始終小瞧了自己。誰說帥哥美女絕對要前凸後翹六塊肌？定義，是被創造來改寫的。老闆娘說要有帥，就有帥，只要相信她，人生立刻有了光。

再平凡的小人物，點餐的這一刻，整個櫃檯都是你的主場。店內壁癌造景的菜單，壓克力材質紅底白字，品項兼容並蓄任君挑選──就是遵從己心點完餐，若是都不滿意，老闆娘亦能親自出馬，為你特製尊爵不凡的暗黑料理──總之在早餐店裡，沒有誰需要委屈自己。只要走進來，這裡，永遠都有屬於你的一人、一椅、一套餐。

哪怕外頭風雨飄搖，一旦走進早餐店，電視依舊是熟悉的新聞主播，老闆娘依舊手腳俐落，抽油煙機依舊轟隆隆轉動──樸實無華又枯燥的日常，卻在餐點千篇一律端上的那刻，此心安處是吾「香」。

早餐店，真的從不只有早餐。

●本文摘選自聯合文學出版之《歡迎光臨忘憂早餐店》。