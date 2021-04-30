忠實紀錄交易過程，有助於「提高」投資獲利？

文／伊恩．墨菲

我們看到的技術分析和基本分析，等於是市場過去的「歷史錄影」。但是那些價格線、趨勢圖和移動平均線等等，並無法捕捉到我們在市場上感受到的實境經驗。當帳戶賺錢，錢流進來時那份喜悅，絕對不是線圖上那三、四根價格線可以表達出來。最左邊那五根長長的黑線，也許跟其他價格線混在一起，卻是我們帳戶被血洗的唯一歷史紀錄，這種感覺跟你的親身經歷也很不一樣。

我們在統計數字和股價線圖上，都找不到那個足以驅動市場的強烈情緒。其實這些都是我們自己的經歷，只是很少有人會記錄下來。所以我們在交易的時候應該保留個人的日記，寫出「自己的歷史」，屆時再和統計資料的官方版本相互參照，一起閱讀。

日記中，要在什麼時間記錄、記錄得多詳細，這都是你自己可以決定。這個紀錄的主要目的，是要捕捉那些當下影響我們、但以後不會在線圖上顯現出來的事情或狀況。就算是不確定自己寫下的對不對，也不要怕犯錯而不寫，把每一件事都記錄下來。持續不斷地寫日記，也能強迫我們從策略和邏輯上進行思考。

◆ 誠實地記錄

對自己誠實地記錄一切很重要。除非我們對外公開展示，不然誰也看不到這份日記，所以沒必要在裡頭對誰隱瞞什麼。各位要是對自己所做的事情感到尷尬而不想記錄下來，那就是一個很好的訊號，表示我們知道自己做錯了什麼。要是一點感覺也沒有，也不會覺得不好意思，那就永遠無法從錯誤中學到經驗和教訓。

真正的問題通常不是交易本身好或壞，而是那些交易背後的思考和動機，才是我們想要確定的。日記是在事件進行的當下，記錄自己對事件的反應，因此是從兩個不同的角度來檢視歷史。

開始記錄個人交易日記後，我很認真地把一切都記錄下來。很快就累積成龐大的檔案。我會在螢幕截圖，把股價線圖拍下來，貼到文字紀錄裡頭，而且針對每件市場事件寫下看法。就像監視停車場的攝影機一樣，我忠實地記錄一切，就算沒有大事發生也照寫不誤。這種熱情其實還滿健康的，不要責怪自己巨細靡遺喋喋不休，過一段時間之後，你就會學會記錄重要內容，把一些雜訊噪音過濾掉，但是忠實記錄的初心還是要繼續下去。

◆ 年底檢討

每年到了12月，就應該對本年度的交易活動做個年終檢討。大家可以找個一兩天假期來做這件事。拿出交易日記和交易紀錄，特別注意年度最高點和最低點，好好檢討自己犯下的錯誤和學習到什麼教訓。透過這樣的檢討分析，匯整自己學到的知識，再把重點寫在年度紀錄的最後一頁。

接下來的一年裡，我們還要回顧這些重點（還有前幾年記下的重點），看看我們是否還在繼續學習和吸收。這其實就是交易日記的最大好處。雖是自言自語也只有自己聽得到，卻都是從失敗和痛苦中努力學習，以後才能避免重蹈覆轍。其實現在這本書的基礎，就是我最早幾年記下的交易重點。

書名：《我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則》作者：伊恩．墨菲出版社：今周刊出版社出版時間：2021年3月4日

交易日誌紀錄

交易錯誤通常包含兩個重點：第一是這個錯誤到底如何犯下，第二是有沒有從中學到經驗和教訓。其實就算是交易賺到錢，要是不知道自己做了什麼，又如何師法故智再賺它一次呢？每次交易的個別紀錄叫做「交易帳」，記錄在「交易日誌」裡頭。其實叫什麼名字都無所謂，只要我們清楚記錄每一筆交易，妥善保存並且可以進行詳細分析即可。

最重要的是要記下為什麼要做這筆交易，包括進場和出場時的股價線圖、螢幕截圖，詳細記錄線圖上的實況，以及我們的看法和解讀。

只要運用數位表格文件，再加上圖檔資料，就能創造出屬於自己的交易日誌紀錄。水平欄目記下每一筆個別交易，垂直欄目詳注稍後要談到的所有資料項目。不過為了充分利用交易紀錄，資料項目必須能再深入分析。我們必須更深入研究這些資料，來計算不同風險／報酬水準與策略的成功率。

每條交易帳紀錄至少要包含以下資訊：

• 交易日期、星期和時間：這個紀錄除了可以依照日期、時間排序之外，也可以確認我們會不會在某些特定時間做交易，而不是等待最佳策略時機。例如我們可以根據時間資料來判斷，我們會不會在星期一早上或星期三的午餐時間，不顧其他狀況就先下單交易？ • 交易帳戶：我們在不同市場、計價貨幣或採用不同策略方法時，也許都開設不同的專用帳戶。有些券商或經紀商對特定市場可能提供佣金優惠或特別有管道借券做空。 • 交易策略：在這個欄目記錄個別交易使用的策略，以判定哪種方法獲利最佳。帳戶餘額在某些時候有起有伏，我們必須知道這是因為市場狀況的變化所致，或者是因為特定交易策略的影響。 • 市場資訊：交易進行時的詳細市場資訊。 • 股票或商品代碼：紀錄上寫下股票代碼或交易工具代碼就夠了。只要持續做交易一段時間，就會很熟悉這些常見的代碼。 • 多空方向：要把多頭交易和空頭交易區分開來。比方說，我們原本可能以為這一年來做的交易尚屬平衡，不偏向哪一邊。但分析紀錄之後才發現，其實做空的獲利是做多的兩倍。 • 交易起因：這裡記下每筆交易一開始的構想。也許是看到什麼重要訊息或某個重要指標顯示進場訊號。記錄每筆交易的起因，可以據此確認最賺錢的資訊來源，並把握更多進場機會。 • 交易設定：這是要簡單說明為何做這筆交易。不必太過詳盡，因為這裡的設定和上面確認過的交易策略有關。所謂的設定條件可以根據指標顯示來區分，例如可以簡單記下「第二號波段操作策略：90％」，不能只寫「我覺得某某股現在看來很不錯」或「XYZ 的設定條件很好」等模糊籠統的用語，這不是有效的交易設定。 • 盈餘公布日期：這時候要注意公司下一次公布盈餘的日期，並在交易行事曆上設定提醒。我們設定的交易時間愈短，盈餘公告就愈重要。要是未平倉部位會跨越盈餘公告，要先決定怎麼處理。現在就要做出決定，不要等到事到臨頭才慌慌張張不知如何是好。

●本文摘自今周刊出版社《我靠交易賺大錢：從散戶到專職操盤手的真實獲利法則》