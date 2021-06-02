數據就是新石油！智慧殖民主義：我們用監控來征服世界與掏空自己

文／彼德．布隆（Peter Bloom）

大數據之所以大受吹捧，主要因為它是一股前所未有的社會力量，不論是好是壞，過去任何力量都無法比擬。數據經濟的新奇之處並非在於發掘與利用，而是潛力到底有多大，《經濟學人》（The Economist）指出：

「數據之於本世紀就如同石油之於上世紀：驅動成長與改變的力量。數據已創造一個新的架構、新的生意、新的壟斷、新的政治，以及最重要的─新的經濟。數位資訊與過去所有的資源都不同，它的收集、提煉、定價與買賣，都異於過去的方式。它改變了市場的遊戲規則，需要有關當局採取新的應對方式。未來將會出現許多有關誰應擁有與誰將獲利的鬥爭。」

這樣的概念獲得世界經濟論壇的加持，該組織指出：「你下回再聽到有人說：『數據就是新石油』，你就問他，地球的數據資源何時會用盡，看看能否得到答案。」

然而引人關注的是，真正將大數據與科技史結合在一起的，並非其獲利與利用潛能，而是它開啟了為各種目的而發展新的監控技術與規範個人的大門。「（馬克思主義政治家）羅莎．盧森堡（Rosa Luxemburg）曾經指出，資本主義是靠著消費任何不屬於資本主義的東西而成長，」著名的科技評論家班．塔諾夫（Ben Tarnoff）寫道，「在歷史上，這往往與帝國主義有關：一個已開發國家侵略開發中國家，以掠奪原料、剝削廉價勞工與建立新市場。而在數位化下，帝國主義則是開始侵蝕現實本身。它成為日常生活的帝國主義─開始消費稍縱即逝的瞬間。」

從結構上而言，為了存活，企業與國家必須發掘新的市場，繼而征服控制它們。這樣的精神已遠遠超越被詳細載入史冊的「帝國時代」，延伸到與當今企業全球化相關的新殖民主義（neocolonialism）過程裡。進一步展望未來，這將繼續推進虛擬化，的確，要征服新時代，得善用數據，將一個人對空間的利用最大化。

就這一點而言，數位記錄應該被視為今日版的殖民活動。殖民主義與量化之間的聯繫一向牢固，而今這個年代，重點在於收集所有可用數據與資訊，才能敲定該怎麼利用這些數據才是最佳之道。殖民化在這裡有雙層意義：首先，數位監測已成為當代生活全面的普遍特徵；再者，數位監測被當作市場化工具，以利資本家從這些空間獲利，不管這些空間可能位在哪裡，也不管它們如何被使用。

當代一個關鍵特徵，是透過數位記錄之力殖民化社會空間。重點是，殖民化的影響與效益絕非僅限於外在，也會深入侵入並形塑一個人內在的自我意識與世界觀。因此，虛擬化殖民了當代的主觀性亦不足為奇，尤其是將其附加於另一種文化幻象，認為可以充分開發「永遠可被量化」的形形色色現實。

不過，隨量化而來的另一種不安全感，可能會破壞本體論搖搖欲墜的穩定性。大家明顯擔心，有人會忽視這些現實潛在的價值，也擔心不斷更新的虛擬世界讓他們時時處在被甩到後頭的風險中。這種「錯失恐懼」（FOMO）的現象代表「大家普遍擔心別人可能因為我的缺席而受益」，此現象還有一個特徵，就是「渴望與他人正在做的事持續保持連結」。

然而正是這些量化技術持續登場，暫時制止了這些存在性的不安。持續收集某個空間的相關數據，此一能力為該空間提供了恆定的（後）現代「現實」。一個城市的街區─當代的水泥叢林─並沒有那麼令人卻步，畢竟你可在親臨之前，從谷歌地球（Earth）上看到它的模樣。面對突如其來的各種餐廳選擇，到底該去哪用餐讓你難以抉擇，不過應用程式與網際網路多少可幫你找到最適合你味蕾的餐廳。每一個地點都可以根據你的喜好與需求加以定義，同理，它的步調與節奏也可被操控與管理，用以滿足你的利益。如果你想悠閒散步，你可以輕鬆規劃出風景宜人的最佳路線。如果你趕時間，可以上網查詢，找出可最快抵達目的地的路線與方式。

（圖／Pexels）

這反映了當代數位時代捲土重來的殖民欲望。殖民主義多少建立在想要控制他人的文化幻象上，這種渴望歷久彌新，目的是減輕因缺乏自決與社會能動性（social agency）而產生的不安全感。這契合了拉岡對於自我是「陌異的核心」（extimate）的看法，代表「主體自身內部最隱密的一部分，但又不屬於主體」，最終顯示的是「他人的渴望」。在當前這個時代，這樣的矛盾轉移到善用技術，用技術創造空間，滿足自身想要的規格與設定。關於這點，新自由主義殖民了自我，靠的是讓大家成了虛擬化的殖民者與開發者，將新出現的現實物盡其用，而這點與量化能力持續升級相關。

因此，驅動新自由主義殖民主體的力量是情感渴望，渴望「永不錯過現實」。這股渴望是一種幻象，代表永遠有更多的新世界可以探索，讓自己從中受益。資訊氾濫成了有關空間管理與空間掌控的誘人論述，但這論述永不落幕，不停地要求個體成為世界征服者。呼籲成為有創意的虛擬化資本家，這呼聲愈來愈普遍，也愈來愈高漲，為此，我們當前的精神存活（psychic survival）靠的是不斷記錄以及殖民這些新式社會現實。

根本而言，這反映了大家的時間與空間受到愈來愈多的掌控及支配，相形之下，市場獲得更多的自由，兩者形成此消彼長的反常關係。

因此，當代新自由主義將它所殖民的人轉變成殖民者，鼓吹每一個人探索、開發現有的社會空間，以利最大化他們的個人與經濟價值。每個空間都是一個新世界，說不定可發現新的利用方式；空間代表機會，無論是虛擬空間抑或實體地點，我們都必須對它們收集數據，智慧地使用它們，並從中獲利。因此，儘管市場利用我們的程度更甚以往，但也產生了新的用戶文化。大家竭盡所能尋找世界，希望可以據為己有，然後從中開墾能為己用的資源。

書名：《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》作者：彼德．布隆（Peter Bloom）譯者：王曉伯, 鍾玉玦出版社：時報出版出版時間：2021年4月20日

這種殖民虛擬世界的現象，存在著高度感情成分。馬克思的理論主張，勞工創造的剩餘價值是資本主義再生產的基礎；尤其資本家的利潤都是勞動者掙足了得以過活的錢之後，剩餘的勞工價值所轉化而來。這應驗了拉岡精神分析裡「剩餘享樂」（surplus-jouissance）（或快感）的概念，此處，幻象提供的享樂超越了僅僅為了克服心理上的不足，其實這樣的享樂「有自己的生命力」，必須用之於心理。這也適用於當今的移動社會，擁有一個僅能滿足我們需求的空間已不足夠，而是要能夠擁有一個不斷被我們探索、量化、投資心力與金錢的空間，以便最大化它對我們的潛在價值。「剩餘享樂」針對的是奇想（fantasmatic thing），靠奇想提供充分的心理和諧。同理，這也是何以大家拚命地尋找完美空間。正是這種需求與欲望，推動我們開發並殖民虛擬世界，靠的是監控力。

因此，虛擬化已把個體轉變為空間的開發者、監控者、生產者，最後成了征服者。他們利用數據與資訊技術，搜尋所有可能獲利的現實。尋找的過程中，他們對著「智慧」殖民主義敞開大門，這種殖民主義是一種多半不受監控、不會被究責的資本主義制度，在開發之際，愈來愈少受到束縛，邊界也愈來愈少。

書名：《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》作者：彼德．布隆（Peter Bloom）譯者：王曉伯, 鍾玉玦出版社：時報出版出版時間：2021年4月20日

●本文摘自 時報出版之《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》。