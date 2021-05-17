成為數據的我們：科技讓老闆與政府更懂你，甚至比你還了解自己

文／彼德．布隆（Peter Bloom）

我們的數位自我，隨著虛擬現實的興起而不斷加強。我們成為數位文化的公民，並且變得社會化，我們透過網路、分裂與自我隱藏，以一種高科技的形式存在著。我們日益擁抱「我們是數據」的想法，而我們離開網路後等於沒有自我，只不過是連結之外的遺跡。我們已沒有明顯的前台與後台，只有數位平台，我們可以在上面展現自我或隱藏自我。

隱藏在此一智慧生活背後的，是一股未經監控的力量在指引我們的存在與行為。企業已發展出精密的科技來利用我們的數位自我，這包括運用經過量身訂製的「虛擬自我」來影響你的行為與購買選擇。就這方面來說，我們已進入一個毫無法紀的數位空間，其中隱藏著危險與剝削操弄的勢力。我們在這個沒有規範的網路空間中行走，很輕易就會忽略我們的自我仍與社會多所連結。

至關重要的是現代資本主義的支配權將式微，改由美麗的新世界（後現代數位世界）取而代之。自我變成了複數和線上的形式，供我們「智慧地」控制。我們可以發揮創意來變化這些身分，創造第二、第三或第四個人生。我們成了一個以上身分的網路人物誌（cyber-personas），透過各種角色表達廣泛的人類情緒與主體立場，有時是溫馨打氣的臉友，有時是惡意匿名的網路酸民。凝聚這一切身分的交集，是我們都會受到外部監控，以及被有利可圖地利用。

我們生活在一個不斷流動的社會，智慧型手機無所不在，數位通訊更是改變了我們的相處之道。因此，資本主義必須架構社會相關科技，來配合並利用生機蓬勃的行動科技。我們已見證公領域與私領域的崩塌，公領域變得為私人擁有，私領域卻反而變成公眾之事。社交媒體讓你的僱主與政府能夠更了解你，甚至比你還要了解你自己，然後利用這些資訊來牟利。這也正是著名的監控理論專家克斯蒂．鮑爾（Kirstie Ball）所說的「全面消費監視」，將消費者的喜好與企業的利益相結合。

由此反映這些數位自我的完全暴露，是以市場為基礎的目的與研判。我們已進入「數位透明時代」，而「我們數位自我的人格變得可供任何有興趣的人觀看，所透露的資訊遠多於面對面的交談，而且也比我們所希望的更為精確」。數位自我所受到的威脅不僅在科技層面，從中所產生的資訊都可以用來獲利與提升生產力。

從某種意義上而言，人類已回到過去游牧時代的生活方式。我們現在可以輕易穿越浩瀚的網路空間，我們已將世界縮小，能以電光石火的速度橫越地理彊界。網際網路是我們發掘不同文化、觀點和興趣的護照，我們的數位自我就是與各種不同聲音和觀點交流的通道。然而，我們不斷留下的數位軌跡正破壞著這些流動性。我們必須持續管理這些網路上的「足跡」，從發布的內容到觀看權限的設定。那些在生活上經歷過戲劇性改變的人，像是變性者，都需要密切監控自己過去與現在的個資。自我的數位監視，如今幾乎已成為後現代高科技時代共通的特性。

這也代表我們已進化為「後人類」（post-human），現在最重要的是我們的數據軌跡與數位追蹤。有人批評資本主義剝奪人性、把我們變成創造利潤的機器，若真是如此，我們就會記得資本主義 2.0 是數據化。我們就像滿載著資訊而且持續不斷更新的船舶，可供數據挖掘善加利用。我們獨特的人格使自己價值連城，我們的個人特質因此商品化，成為客製化產品，在廣大的全球線上市場推出。

監視系統與終極監控是現代建立本體安全感的重要手段之一，監控提供了具體可行的辦法，定期強化一個人的身分。透過具體可行的辦法，一個人能更有效地收集自己的相關數據，並監控其進展，不斷提醒自己：「這就是我」。利用手機計算每天攝取的熱量和走路步數，等於每天提醒自己想變得「健康」。每天為三餐拍照，並上傳到社群平台，等於向自己與他人證明，你是個「吃貨」。不斷掌握最新新聞，並在網路上和人爭論，強化你關心政治與外在世界的身分。

書名：《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》作者：彼德．布隆（Peter Bloom）譯者：王曉伯, 鍾玉玦出版社：時報出版出版時間：2021年4月20日

因為凡走過、凡做過都會被一一記錄，所以建構自我時，既留下了個人資訊，同時也把自己市場化。複雜的演算法不停收集你個人的數據，迎合並滿足你的個人偏好。例如利用谷歌快速搜尋可去哪兒度假，結果出現海量的旅遊資訊與優惠。在手機上查看你最愛球隊的比賽分數，結果廣告商在你得知球隊贏球或輸球之後短短幾秒，立刻向你出售該球隊最佳球員的球衣。幾乎你瀏覽過的所有網頁，都會再次坐實並強化你過去的身分選擇，同時也提供你其他選項，說不定正中你意，讓你對其不離不棄。

這種數位監控與記錄擴大了以下的可能性，亦即可利用這些數位化產生的身分得到更深層的本體安全感。所有身分都可以被利用，即便你對某事只有一丁點興趣，都會被數位科技記錄下來，然後反售給你，只是多了一個新包裝。一個人對自我的搜尋似乎沒有盡頭。當代人追求生理與心理上的安全感，過程都會被記錄並加以分類，這些資訊可以被你自己與廣告商輕易存取。

關於自己是誰、想變成什麼樣子，潛藏各種可能性，這些都必須被完整記錄與審計，以便符合效率及利潤的要求。在其下支撐這個社會力的，是針對此目的所設計的整個文化系統。從智慧技術到社群媒體乃至大數據，每一項都在鼓勵主體把自己打造成有價的市場我。當代資本主義最偉大的產物，說到底是我們自己。

●本文摘自 時報出版之《隱形牢籠：監控世代下，誰有隱私、誰又有不受控的自由？》。