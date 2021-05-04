311十週年，時任首相菅直人袒露內心最大恐懼：即使撤離五千萬人，「最壞的劇本」仍未結束

文／菅直人

福島第一核電廠附近的居民，就實際面對著上述殘酷的現實。約十六萬名撤離當地的人，懷著這樣的不安度過一天又一天。工作、孩子的學校等將來前景都昏暗不明，不安隨著時間逐漸擴大，福島的人承受著極大的艱辛。當需要撤離五千萬人的時候，等著我們的將是超乎想像的困難與混亂吧？而這並不是幻想，差一點就要成為現實。

即使好不容易撤離五千萬人，「最壞的劇本」依然沒有結束。

請想像核電廠半徑二五○公里的範圍內，長達數十年無法住人的狀況。

在這個區域內從事農業、畜牧、漁業的人，不只失去居所，也失去工作。如果任職於大企業的工廠，或許會被調到其他地區的工廠，甚至調職海外；至於小規模工廠則會直接破產，導致失業吧？獨立小店也是同樣的狀況。百貨公司、超市等流通業也一樣，雖然全國性的公司有機會免於破產，但一定會面臨人事精簡的問題。鐵路、電力、瓦斯、通訊等提供區域服務的公司，也將失去在東日本的業務。

照道理來講應該是鐵飯碗的公務員，又會如何呢？國家公務員應該會忙於國家重建這項重要工作，而國家或許也會為了解決失業而雇用更多的公務員。但半徑二五○公里範圍內的地方自治體職員又該怎麼辦呢？雖然「縣」「村」的概念依然存在，但如果居民分散各地，這些行政區早已失去自治體的功能。原本的職員或許只能寄居避難範圍外的公所，僅留下最低限度的人力。

避難的人也需要住宅補助金。國家不可能建設一千萬戶以上的組合屋，即使租用飯店、旅館、空屋、空房，能提供的數量也有限。估計超過一千萬名的失業者又該怎麼辦呢？地震與海嘯後的重建工作，也會因為受災區被畫入避難範圍而無從實行。

學校又該怎麼辦呢？避難範圍的私立學校無法繼續經營，大學也一樣，即使撤離了學生與教授，實驗設備也只能就此留在當地。此外，有足夠的醫院與設施能收容病人與高齡者嗎？

本311地震發生後，災區重建進度緩慢，街頭一片冷清，舉目四望盡是斷垣殘壁。記者吳文良／翻攝（圖／聯合報系新聞資料照）

即使公司不在避難範圍內，若交易對象位在東京，就不可能收回帳款，也會失去今後的潛在客戶。所有業種、企業都會受到直接或間接的影響。

經濟的混亂無可避免，如此一來證券市場也只能停止交易。日圓想必將大幅下跌，日本整體的經濟將落入十八層地獄。

或許不只東京地價暴跌，大阪或名古屋的地價也將飛漲，這時也必須停止土地的買賣。屆時，資本主義與私有財產的概念勢必不復存在。

想必也會有人移民海外吧？這完全就是《日本沉沒》中所描寫的狀況。

國家到底得支出多少金錢才行？又該從哪裡尋找財源？

而從半徑二五○公里的範圍內撤離，同時也代表輻射透過大氣與海洋散播到全世界。日本作為一個國家，該如何回應國際間的責難與賠償要求呢？把責任推給東電一介民間企業是不被允許的事情，再說，這也已經超過東電能夠應付的層次。

我的模擬已經不再是獨自一人可以想像的規模。

我的腦海當中，數度浮現危機的狀況。

日本社會建立在「核電廠不可能發生重大事故」的前提上。因為有了這個前提，才建造了五十四座機組。法律、制度、政治、經濟，甚至文化，都以「不可能發生核電廠事故」為前提而運作。政府可說是毫無防備，所以當事故實際發生時，才會束手無策。

政治家、電力公司、監督機關都說核電廠事故「出乎意料」，就某種意義來說這是事實。我懷著對自己的警惕，如此斷言。

然而不管有沒有料到，都無法逃避既成的現實─我從事故發生後，就做出了這樣的覺悟。

●本文摘選自今周刊出版之《核災下的首相告白》。