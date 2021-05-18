超簡單！讓人搶著拍照打卡的「視覺系野餐飯糰」
前美食線記者沈軒毅（餓童），吃遍全台美食，看過無數主廚、大師級料理，同時也是臉書「蘋果花愛鑄鐵鍋」、「過上好日子」人氣社團管理員，婚後化身家中掌廚者，為愛料理。當女兒出生後，餓童開始為女兒做便當，把過去嘗過的好滋味，實踐在便當日常中…..。他每天大概花30分鐘做菜，都會和女兒商量菜色、檢討當日口味，也透過便當了解女兒的健康狀況、在學校作息。他笑稱，藉由做便當也得到很多練肖話的靈感，新書《餓童家便當日常》是他從便當日常中，發揮隨心所欲的創意，也並記錄著與太太、女兒對話（鬥智），還有爸爸的碎碎念......。（編按）
文／沈軒毅（餓童）
女兒希望我做「有趣」的便當。
我：「可是我不會做可愛的。」
女兒：「是有趣的，不是可愛。」
我平常不苟言笑、生活乏味，哪裡有趣。只好捏個飯團，米飯加男梅拌飯料染成紅色，以蔬菜拌飯料染成綠色，做成西瓜飯團。
再煎個玉子燒，趁熱以鋁箔紙捲起，塑成三角形；再煎肉餅、香腸。
我：「這樣可愛嗎？」
女兒：「是有趣，不是可愛。」
小女孩的話好難懂，但女兒依舊保持天真，新冠肺炎肆虐時，跟她說「今年聖誕老公公不能送妳禮物了。」
女兒語氣無奈說：「我知道，來台灣要先隔離14天是吧。他可以早點出發啊，我真的沒有聖誕禮物了嗎？」
我說：「應該沒有了，聖誕老公公入境會被隔離。但是妳根本沒有告訴聖誕老公公想要什麼禮物啊。」
「看他想送什麼給我都可以。」女兒有點委屈，但語氣一轉，「明天我要校外教學，你幫我做午餐便當。」
因才從南部出差回來，我拒絕了。
女兒撒嬌：「不管啦，隨便煮什麼都好。」
想想，清晨還是進了廚房，拿了一包在全聯買的少女之心包裝米，據說吃了就會變成少女(大誤)，其實這是高雄147，屬於香米品種，炊成白飯會帶著一股類似芋頭的淡雅香氣。炊好、鬆飯，以紙巾蓋緊保濕，一邊吹電風扇加速降溫，來做梅子飯團吧。
既然都用少女之心了，少女心大爆發，飯團做成花朵吧。
灑花轉圈圈，也算完成一個少女的願望了。
◎花朵飯團
時間：10分鐘
難易度：★
器具：花朵雞蛋糕鑄鐵模
材 料（1人份）
米飯......200克
男梅拌飯料......15克
作 法 Step by Step
1／ 花朵雞蛋糕鑄鐵模上鋪一層保鮮膜。
2／ 米飯拌入男梅拌飯料。取適量米飯填入鑄鐵模，略壓實後取出。將兩個飯團合起即成立體花朵飯團。
◎手毬飯團
時間：20分鐘
難易度︰★
器具︰鑄鐵鍋
材 料 Ingredients（1人份）
米飯.......... 150克
脆梅.............. 1顆
白芝麻........ 少許
鹽................ 少許
柴魚片......... 少許
小黃瓜....... 1小段
培根............ 10克
覆盆子醋...... 5ml
糖.................. 5克
厚培根.......... 1片
蛋.................. 1顆
梅汁.............. 5ml
作 法 Step by Step
1／ 米飯分成6份。
2／ 脆梅切碎，白芝麻加鹽入乾鍋炒香。
3／ 小黃瓜刨薄片，灑鹽抓醃，擠乾水分，加醋、糖醃漬10分鐘，厚培根煎香。
4／ 蛋加少許鹽打勻，入鍋煎成蛋皮，切成絲。
5／ 米飯分別拌入脆梅、白芝麻、小黃瓜培根、柴魚片、梅汁後，揉成小球。
6／ 另一份米飯揉成球形，外表裹蛋絲。
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