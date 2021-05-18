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超簡單！讓人搶著拍照打卡的「視覺系野餐飯糰」

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《餓童家便當日常》 作者： 沈軒毅（餓童） 出版社：三采文化 出版時間：2021年5月7日
書名：《餓童家便當日常》
作者： 沈軒毅（餓童）
出版社：三采文化
出版時間：2021年5月7日

前美食線記者沈軒毅（餓童），吃遍全台美食，看過無數主廚、大師級料理，同時也是臉書「蘋果花愛鑄鐵鍋」、「過上好日子」人氣社團管理員，婚後化身家中掌廚者，為愛料理。當女兒出生後，餓童開始為女兒做便當，把過去嘗過的好滋味，實踐在便當日常中…..。他每天大概花30分鐘做菜，都會和女兒商量菜色、檢討當日口味，也透過便當了解女兒的健康狀況、在學校作息。他笑稱，藉由做便當也得到很多練肖話的靈感，新書《餓童家便當日常》是他從便當日常中，發揮隨心所欲的創意，也並記錄著與太太、女兒對話（鬥智），還有爸爸的碎碎念......。（編按）

文／沈軒毅（餓童）

女兒希望我做「有趣」的便當。

我：「可是我不會做可愛的。」

女兒：「是有趣的，不是可愛。」

我平常不苟言笑、生活乏味，哪裡有趣。只好捏個飯團，米飯加男梅拌飯料染成紅色，以蔬菜拌飯料染成綠色，做成西瓜飯團。

再煎個玉子燒，趁熱以鋁箔紙捲起，塑成三角形；再煎肉餅、香腸。

我：「這樣可愛嗎？」

女兒：「是有趣，不是可愛。」

小女孩的話好難懂，但女兒依舊保持天真，新冠肺炎肆虐時，跟她說「今年聖誕老公公不能送妳禮物了。」

女兒語氣無奈說：「我知道，來台灣要先隔離14天是吧。他可以早點出發啊，我真的沒有聖誕禮物了嗎？」

我說：「應該沒有了，聖誕老公公入境會被隔離。但是妳根本沒有告訴聖誕老公公想要什麼禮物啊。」

「看他想送什麼給我都可以。」女兒有點委屈，但語氣一轉，「明天我要校外教學，你幫我做午餐便當。」

因才從南部出差回來，我拒絕了。

女兒撒嬌：「不管啦，隨便煮什麼都好。」

想想，清晨還是進了廚房，拿了一包在全聯買的少女之心包裝米，據說吃了就會變成少女(大誤)，其實這是高雄147，屬於香米品種，炊成白飯會帶著一股類似芋頭的淡雅香氣。炊好、鬆飯，以紙巾蓋緊保濕，一邊吹電風扇加速降溫，來做梅子飯團吧。

既然都用少女之心了，少女心大爆發，飯團做成花朵吧。

灑花轉圈圈，也算完成一個少女的願望了。

◎花朵飯團

時間：10分鐘

難易度：

器具：花朵雞蛋糕鑄鐵模

材 料（1人份）

米飯......200克

男梅拌飯料......15克

（圖／三采文化提供）
（圖／三采文化提供）

作 法 Step by Step

1／ 花朵雞蛋糕鑄鐵模上鋪一層保鮮膜。

2／ 米飯拌入男梅拌飯料。取適量米飯填入鑄鐵模，略壓實後取出。將兩個飯團合起即成立體花朵飯團。

◎手毬飯團

時間：20分鐘

難易度︰

器具︰鑄鐵鍋

材 料 Ingredients（1人份）

米飯.......... 150克

脆梅.............. 1顆

白芝麻........ 少許

鹽................ 少許

柴魚片......... 少許

小黃瓜....... 1小段

培根............ 10克

覆盆子醋...... 5ml

糖.................. 5克

厚培根.......... 1片

蛋.................. 1顆

梅汁.............. 5ml

作 法 Step by Step

1／ 米飯分成6份。

2／ 脆梅切碎，白芝麻加鹽入乾鍋炒香。

3／ 小黃瓜刨薄片，灑鹽抓醃，擠乾水分，加醋、糖醃漬10分鐘，厚培根煎香。

4／ 蛋加少許鹽打勻，入鍋煎成蛋皮，切成絲。

5／ 米飯分別拌入脆梅、白芝麻、小黃瓜培根、柴魚片、梅汁後，揉成小球。

6／ 另一份米飯揉成球形，外表裹蛋絲。

（圖／三采文化提供）
（圖／三采文化提供）

●本文摘選自三采文化出版之《餓童家便當日常》


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