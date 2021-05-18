超簡單！讓人搶著拍照打卡的「視覺系野餐飯糰」

文／沈軒毅（餓童）

女兒希望我做「有趣」的便當。

我：「可是我不會做可愛的。」

女兒：「是有趣的，不是可愛。」

我平常不苟言笑、生活乏味，哪裡有趣。只好捏個飯團，米飯加男梅拌飯料染成紅色，以蔬菜拌飯料染成綠色，做成西瓜飯團。

再煎個玉子燒，趁熱以鋁箔紙捲起，塑成三角形；再煎肉餅、香腸。

我：「這樣可愛嗎？」

女兒：「是有趣，不是可愛。」

小女孩的話好難懂，但女兒依舊保持天真，新冠肺炎肆虐時，跟她說「今年聖誕老公公不能送妳禮物了。」

女兒語氣無奈說：「我知道，來台灣要先隔離14天是吧。他可以早點出發啊，我真的沒有聖誕禮物了嗎？」

我說：「應該沒有了，聖誕老公公入境會被隔離。但是妳根本沒有告訴聖誕老公公想要什麼禮物啊。」

「看他想送什麼給我都可以。」女兒有點委屈，但語氣一轉，「明天我要校外教學，你幫我做午餐便當。」

因才從南部出差回來，我拒絕了。

女兒撒嬌：「不管啦，隨便煮什麼都好。」

想想，清晨還是進了廚房，拿了一包在全聯買的少女之心包裝米，據說吃了就會變成少女(大誤)，其實這是高雄147，屬於香米品種，炊成白飯會帶著一股類似芋頭的淡雅香氣。炊好、鬆飯，以紙巾蓋緊保濕，一邊吹電風扇加速降溫，來做梅子飯團吧。

既然都用少女之心了，少女心大爆發，飯團做成花朵吧。

灑花轉圈圈，也算完成一個少女的願望了。

◎花朵飯團

時間：10分鐘

難易度：★

器具：花朵雞蛋糕鑄鐵模

材 料（1人份）

米飯......200克

男梅拌飯料......15克

（圖／三采文化提供）

作 法 Step by Step

1／ 花朵雞蛋糕鑄鐵模上鋪一層保鮮膜。

2／ 米飯拌入男梅拌飯料。取適量米飯填入鑄鐵模，略壓實後取出。將兩個飯團合起即成立體花朵飯團。

◎手毬飯團

時間：20分鐘

難易度︰★

器具︰鑄鐵鍋

材 料 Ingredients（1人份）

米飯.......... 150克

脆梅.............. 1顆

白芝麻........ 少許

鹽................ 少許

柴魚片......... 少許

小黃瓜....... 1小段

培根............ 10克

覆盆子醋...... 5ml

糖.................. 5克

厚培根.......... 1片

蛋.................. 1顆

梅汁.............. 5ml

作 法 Step by Step

1／ 米飯分成6份。

2／ 脆梅切碎，白芝麻加鹽入乾鍋炒香。

3／ 小黃瓜刨薄片，灑鹽抓醃，擠乾水分，加醋、糖醃漬10分鐘，厚培根煎香。

4／ 蛋加少許鹽打勻，入鍋煎成蛋皮，切成絲。

5／ 米飯分別拌入脆梅、白芝麻、小黃瓜培根、柴魚片、梅汁後，揉成小球。

6／ 另一份米飯揉成球形，外表裹蛋絲。

（圖／三采文化提供）

●本文摘選自三采文化出版之《餓童家便當日常》。