不只當抹醬，「花生醬」還能化身創意料理？

文／沈軒毅（餓童）

用嘴吃的麵

我很喜歡練肖話，像是跟女兒說：「我做花生約翰的漢堡給妳吃。」

女兒問：「什麼是花生約翰？」

我說：「就是花生John呀。」

太太在一旁，白眼都翻到後腦勺了。

我每次教女兒英文都會被太太罵。以前想教「兔子」的英文時，我就微笑伸出右手比「2」，正想唸出來時，老婆居然大老遠就目露兇光、狠狠瞪著我，害我一句到了嘴邊的「playboy」硬生生吞回去，只能在心裡大聲怒吼，「兔子不就是playboy嘛！」

偶爾，女兒便當會想吃拌麵，「用花生醬拌的那種，還要加蒜頭唷。」女兒點菜了。

我問：「用天使細麵好不好？」

女兒說：「不是義大利麵啦，是那種白白的麵條。」

白麵條嗎？我覺得使用天使細麵放到中午比較不會黏成一坨，可女兒堅持要吃白麵條。

好吧，水煮滾後先燙青菜，撈起來再煮麵。

下麵條前先撈起3大匙熱水，加1大匙花生醬、醬油、糖水、蒜泥調成醬汁。

出門前，跟女兒說：「希望麵不要黏成一坨，不然不知道怎麼吃。」

女兒淡淡說：「當然是用嘴吃啊。」

一旁的太太忍俊不禁，噗哧一笑。

女兒出門後，太太說：「你再練肖話啊，女兒都學你。」

那我以後改說文言文好了。

◎花生醬拌麵

時間：10分鐘

難易度︰★

器具︰湯鍋

材 料（1人份）

白麵條......1把（約80克）

無糖花生醬......1大匙

熱水......3大匙

醬油......1大匙

糖水......1大匙

蒜頭......1瓣（壓泥）

蔥花......少許

作 法 Step by Step

1／ 煮滾一鍋水，撈3大匙熱水加入花生醬拌開，加醬油、糖水、蒜泥拌成醬汁。

2／ 麵條放入滾水煮熟，撈起瀝乾。

3／ 麵條加醬汁拌勻，灑蔥花即可。

Point：宜選用無糖花生醬，使用方式類似芝麻醬。

（圖／三采文化提供）

要吃趁鮮的花生醬

配菜／香蘭葉飯

我說：「今天早餐吃烤肉煎蛋小黃瓜番茄花生醬美乃滋烤吐司。」

「菜名好長，記不起來啦！」女兒說，「到底是什麼東西？」

「豬排三明治。」我回答。

「Errrr⋯⋯」女兒再度翻白眼。

接連在基隆、雲林買了現磨無糖花生醬，早餐就來做基隆風味炭烤三明治，抹花生醬、美乃滋，搭配烤里肌和煎蛋，再配杯冰可可。

女兒的午餐就改中午親送，提醒她記得到校門口拿便當，女兒淡淡說：「倒是你不要忘了送。」

曾有那麼一次，我在家工作忘了時間，忽然接到一通電話，「爸比，你怎麼還沒來？」女兒在校門口等不到我，還好碰見同學媽媽，借了手機打電話，嚇得我立刻衝出門。

這件事被她唸了兩年，我哪敢再忘了啊。

因為買了美味的花生醬，趁著新鮮得趕緊吃，接連做了花生醬漢堡、花生醬拌麵、花生醬火腿蛋起司三明治，想想來燉雞吧。

白米掏洗後，在後陽台剪兩片香蘭葉，洗淨打結鋪在白米上炊成香蘭葉飯。

磨了些肉豆蔻，小豆蔻取籽，加些薑黃粉和小茴香拌成香料粉。

去骨雞腿肉皮朝下入鍋煎成金黃色後取出，利用雞肉釋出的油脂炒薑泥、蒜泥，再炒香料粉，放洋蔥炒軟，灑點鹽，加番茄炒一下，倒水和椰漿，勺兩三匙花生醬，小火燉20分鐘。

多了花生醬，不僅味道帶著堅果芬芳，醬汁也變得濃稠。

我很準時就到了校門口，希望女兒吃得開心。

時間：30分鐘

難易度：★★

器具：staub 18cm琺瑯鑄鐵鍋

材 料（1人份）

切塊去骨雞腿......1支

肉豆蔻......半顆

小豆蔻......3顆

薑黃粉......1大匙

小茴香......1小匙

生薑......20克

蒜頭......20克

牛番茄......1顆

洋蔥......1顆

鹽......少許

椰漿......100ml

花生醬......50克

水......適量

書名：《餓童家便當日常：地方爸爸88道愛的料理》作者： 沈軒毅（餓童） 出版社：三采文化出版時間：2021年5月7日

作 法 Step by Step

1／ 生薑磨泥、蒜頭壓泥，洋蔥、番茄都切成細丁。

2／ 小豆蔻取籽，肉豆蔻磨粉，與薑黃粉、小茴香拌成香料粉。

3／ 雞皮朝下入鍋煎至皮呈金黃色後起鍋。

4／ 利用雞皮釋出的油脂炒香薑泥、蒜泥，放香料粉。

5／ 放小茴香、小豆蔻炒一下，再放肉豆蔻粉、薑黃粉炒香。

6／ 放洋蔥炒軟，以鹽調味，加番茄炒一下。

7／ 加雞肉、水和椰漿，放花生醬煮滾，轉小火燉20分鐘。

●本文摘選自三采文化出版之《餓童家便當日常》。