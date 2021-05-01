《宋代讀書人與他們的鬼》習以為常的媽祖信仰，曾被稱為「蒲鬼」？

媽祖是海上的守護神，也是臺灣民間普遍信奉的神明，從甫結束一年一度的媽祖繞境盛況便得知道。 宋代歷史學者蔡宗穎在其新書《宋代讀書人與他們的鬼》就提到，宋人菁英特別在意地方的風俗，特別是南宋地方菁英他們比起北宋的讀書人更專注在經營地方。我們知道宋代殺人祭鬼是官方認定是一種邪神信仰，士人認為這是地方祭祀淫祀的問題。（編按）

文／蔡宗穎（Ken Tsai）

「淫祀」是什麼？大致上宋代讀書人都清楚，古代祭祀的規定：「非所當祭而祭之」，包括祭祀來路不明的鬼。說得更直白一點，當一地的宗教信仰被認為是「淫祀」時，就代表這間廟未經過政府同意，一間廟宇經過政府合法認證後，最重要的就是政府的「賜額」，以顯示國家凌駕於宗教之上，是宗教的管理者。而地方官員從角色上，受賦予毀淫祀的責任，即使是媽祖信仰在宋代也曾經被稱為「蒲鬼」。

彰化南瑤宮18日上午7點舉行起駕儀式，主事人員請媽祖進鑾轎、繞境。記者劉明岩／攝（圖／聯合報系新聞資料照）

那麼誰有資格受到祭祀呢？《禮記．祭法》提出五個條件作為五大祭祀，其內容是要能夠「法施於民、以死勤事、以勞定國、禦大災、捍大患」這五個嚴苛的條件，幾乎是時代中的英豪才能擁有受祭祀的權力。

筆記小說裡，故事反應宋人的時代，地方奇形怪狀的祭祀都出現了。就連山泉水也成為祭祀的對象，據聞京師某地山泉水「李水子」有神奇功效能夠治病，這消息傳播得快，從士人到平民及軍營子弟，首都萬人空巷，甚至有人趁機斂財。這場神奇的水，讓人心浮動，常說「今日神見某處，明日神降某處」，人處在喧嘩不已的狂歡狀態裡，看在部分士人眼裡就認為已經「傾動風俗」。

顯然在宋代讀書人的心底，他們認為讀書人應該要與眾不同，勇於反對多數人的思維，對「風俗」的概念有一定英雄使命，至少在思想上是如此。但是，從過去到現代，宗教信仰一直是社會文化不可剝奪的底蘊，讀書人的使命，往往與其在現實生活上的實踐不太相同。

從政治上來說，上頭的皇帝必須牢牢抓住宗教信仰的韁繩，讓政治與宗教間是互相合作的，即使有困難也必須要讀書人對於國家有使命感，因此，繼承儒家遺風「移風易俗」的讀書人，就某種程度來說，更是便利帝國的統治。南宋學者像朱熹便強調從個人修養做起，注重鄉約、義莊等地方性事物，強調儒者對地方風俗影響的重要性。除此之外，宋帝國也憑藉國家政教的力量，以搗毀淫祀及武力遏止殺人祭鬼風俗，積極讓地方走向國家制度化的控制，對於地方來說，何嘗又不是中央對地方的「文明化」與控制。

●本文摘選自時報出版即將出版新書《宋代讀書人與他們的鬼》。