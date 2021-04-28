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【出版快訊】張西／要不要喝一杯熱牛奶？

聯合新聞網 / 三采文化
書名：《葉有慧》 作者：張西 出版社：三采文化 出版時間：2021年4月29日
書名：《葉有慧》
作者：張西
出版社：三采文化
出版時間：2021年4月29日

張西：「成長的過程中有無數次這麼想著，好想要有慧，就算只有像一片葉子那麼小也好。」

最具影響力的新生代作家：張西，睽違2年，第二本長篇小說即將於4月29日上市！張西的文字一如往常，捕捉畫面中細微的情緒，一個字就戳中了你。每個人都可以在新書《葉有慧》的故事中，找到一部分的自己。（編按）

文／張西

運動會前兩天，有同學帶來周杰倫的專輯，學藝股長則是拿出Westlife的專輯《Coast to Coast》，他們為了運動會當天應該要在教室裡放什麼音樂而爭執。最後由學藝股長獲勝，因為Westlife的歌是英文的。聽一些不是每個人都懂的東西，會顯得自己比較成熟。結果運動會的下午一直輪流播放同一張專輯，實在令人厭膩，學藝股長去操場看百米賽跑的時候，帶來周杰倫專輯的同學偷偷換了音樂，然後在黑板上抄寫著歌詞。

學藝股長喜歡體育股長，大家都知道。

體育股長除了跑百米，還報名了四百米跟八百米的比賽。葉有慧的八百米永遠都無法掌握在四分鐘以內，可是體育股長每次都不到三分鐘就跑完了，她想去看看，於是她沒有把周杰倫的歌聽完。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

葉有慧走向操場邊，八百米的比賽剛開始沒多久。有個同班同學看到葉有慧走過來，順手遞了一個水壺給葉有慧：「這是體育股長的，妳幫我拿一下，我去上廁所。」然後匆匆跑開。葉有慧沒有多想，提著水壺站在操場邊。她看見學藝股長的眼睛裡亮亮的，水壺好像應該給學藝股長比較好。葉有慧緩慢地穿過人群，小心地不打擾圍觀同學的興致，終於走到學藝股長的前面時，有人從後面拍了她的肩膀。

「妳要去哪？」是體育股長的聲音，葉有慧一回頭，就看見體育股長露出開朗的笑容：「我的水壺啊。」她一愣。體育股長已經從葉有慧的手中接過水壺：「謝謝妳！」接著伸出右手，將食指與中指併攏，靠近額頭再迅速彈開，對她做出敬禮的動作。葉有慧再回過頭跟學藝股長對視時，她的眼睛裡已經沒有亮亮的東西了。學藝股長沒有說話，也沒有表情，她們對視了幾秒鐘後，學藝股長先將眼神移開，然後走過她身邊，離開操場。葉有慧站在原地，忽然覺得體育股長跑得那麼快不一定是一件好事。

學藝股長和葉有慧，還有另外三個女生，五個人原本是玩在一塊兒的。不過也才剛升上國中一年級，大家的感情並不真的深厚。回到教室後，葉有慧看見另外三個女生跟學藝股長湊在一起，她一走進教室，她們就回過頭看她。她原本想伸手跟她們打招呼，但在那之前，她們已經一起別過頭。

那天放學沒有人跟葉有慧一起走，四個女生走在她前方，她聽見學藝股長高八度的聲音從前面傳來：「我要怎麼比過她啊？她連Westlife都聽不懂，但人家就是喜歡啊。」葉有慧加快腳步繞過她們。

媽媽沒有問她怎麼了，雖然她一回到家就把自己關在房間裡。她已經過了會跟媽媽討論煩惱的年紀。那天葉有慧沒有吃晚餐，半夜才因為肚子餓從床上爬起來，跑去冰箱翻東西，冰箱裡被塞滿食物，不確定哪些過期了、哪些還能吃。側邊有一個菠蘿麵包，葉有慧拿出來，放進微波爐加熱。然後她聽見腳步聲，是媽媽。

「要不要熱一杯牛奶。」媽媽說：「冬天喝熱牛奶很好睡。」媽媽從冰箱裡拿出牛奶，剩下最後一杯的量：「剛剛好。」媽媽說。葉有慧很怕媽媽問她運動會好玩嗎，還好媽媽沒有這麼問，只是幫她把加熱好的麵包拿出來，換加熱牛奶。

葉有慧在小餐桌旁坐下，媽媽走去電視旁的小櫃子挑了一張光碟放進音樂播放器，然後坐回她對面的位置，隨意翻著桌上的雜誌。

女孩　為甚麼哭泣1

難道心中　藏著不如意

女孩　為甚麼嘆息

莫非心裡　躲著憂鬱

年紀輕輕　不該輕嘆息

快樂年齡　不好輕哭泣

拋開憂鬱　忘掉那不如意

走出戶外　讓我們看雲去

校園民歌是媽媽喜歡的音樂。跟今天在學校聽到的周杰倫和Westlife都不一樣。葉有慧明白媽媽的心意，所以覺得有些尷尬。她低著頭喝熱牛奶。自我在成形時，承接愛的方式也在成形，太年輕的心若要學習指認愛，難免先感到彆扭。那天晚上葉有慧比媽媽還要早離開餐桌，她走進廁所刷牙，用的已經不是草莓口味的牙膏，仍覺得嘴巴裡有草莓牙膏的味道。

有時候想忘記的和想留下的是同一件事。

葉有慧用力漱了漱口，吐出的污水裡有一點混濁的牛奶白。

●本文摘自三采文化即將出版新書《葉有慧》。


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