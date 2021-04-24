遙望非洲的秘語風情──洪玉芬《馬背上的舞步──非洲奇緣》新書熱烈上市！

文／聯合文學編輯部

非洲，這塊陌生且遙遠的土地，作者洪玉芬以溫暖的筆觸，靈慧的觀察與敏銳的心，將非洲的多重樣貌與風情，寫下她的喜怒哀樂，以及篇篇動人的故事。

在書裡，她為我們攝取非洲千姿百態的風景，自然與人文。

北非，埃及開羅，騎馬遊金字塔，崎嶇的人生道路在馬背上起伏。摩洛哥與突尼西亞，阿拉伯伊斯蘭教清真寺的特殊景觀，地中海海濱的藍白小鎮，令人打開心房，想隨之流浪。西非，許多陌生的國度，剛果、幾內亞、塞內加爾、安哥拉、奈及利亞……，光怪陸離的社會，奇遇一段段讀來精采有趣，寫人寫景，栩栩如生，可親可喜。

一次次的飛行，三十年來從青絲到白髮，我選了一條人跡稀少的行走，這路卻以另類的風景，回饋我很多的故事。──洪玉芬／本書作者

好評推薦

✷《馬背上的舞步》賦予讀者從陌生到親炙的見識，不止是：非洲異國風情，更多的是一位溫柔、勇敢的作家在嚴酷的貿易商旅大半生的分享悲歡交織的情懐。──林文義／作家

✷洪玉芬外景與內在兼具，不忘作為台灣人職責，跟身為人的浩歎，在乾燥處適時灑水，於柔情處收束提問，行雲流水間為沒有表情的機器，開一朵微笑花蕊。──吳鈞堯／作家

洪玉芬不只是一位縱橫商場的女企業家，更是一位溫柔、細膩而慈悲的文學家，而唯有文學的同情和理解，才能夠帶領我們穿越膚色、語言和文化的疆界，從而進入非洲深邃的黑暗之心。──郝譽翔／作家

●本文摘自聯合文學出版之《馬背上的舞步──非洲奇緣》。