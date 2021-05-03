【經典影悟】文・溫德斯／消逝的天堂（中）

文／瑪莉．佐爾納奇（Mary Zournazi）、文．溫德斯（Wim Wenders）

從如今的角度來看，

無論敘述故事的人或故事本身，

都顯得有些天真，

但我相信事實是相反的。

對於一切電影所呈現的現象，

我們自動建構出的距離、

我們諷刺與嘲諷的拒絕，

或許是一種純粹的保護機制，

彷彿不該讓自己太投入似的，

必須保持理智。

若少了這種自動出現的拒絕姿態，

或許我們很容易會遍體鱗傷，

像是年幼的孩子。

我們還是孩子時便是如此，

會沉溺於眼前的事物。

那些我們敞開心胸擁抱的事物，

決定了我們的感受。

我們不需要「翻譯」，

因為我們是一體的人類與事物，

而他者也是我們的一部分。

在小津的電影中，

孩子常扮演重要的角色，

而這絕對不是巧合。

話題回到我們身上。

若願意卸下武裝的盔甲，

小津的電影絕對不會讓我們受傷。

在他的電影宇宙中

絕對不會出現的，

是驚嚇、傷害與不適。

若要解釋這點，

便須著眼於細處。

小津克服了一切阻礙，

關於他的「語言」

與我們對他的感受。

舉例來說：

他所有的拍攝工作，

用的永遠是同樣的鏡頭，

亦即著名的五十毫米焦段。

在此為不懂攝影的人，

簡單說明一下鏡頭的焦段。

在使用電影鏡頭時，

人眼的視域大約對應三十五毫米或三十八毫米，

而小津的年代只有三十五毫米的電影鏡頭。

透過這個鏡頭捕捉到的景象，

與人眼可見的世界是幾乎相同的。

一個二十八毫米或低於這個數值的鏡頭，

會以不同的程度拉扯空間，

因此廣角端會出現變形，

而物體的距離也會看起來較遠。

一個五十毫米的鏡頭相反地會擠壓空間，

而大於這個數值便會被稱作是望遠鏡頭。

透過這樣的鏡頭，

物體的距離會感覺較近，

但不會有過度的壓迫感。

小津唯一使用的鏡頭會將空間輕微地擠壓，

但程度幾乎難以察覺。

人們會感覺物體較沒有距離感。

如此的空間呈現能讓人有臨場感，

並感覺與物體之間的距離縮短了。

與其他電影製作人不同的是，

小津無論拍攝遠景或是特寫，

用的永遠都是這樣的鏡頭。

一般觀眾或許不會察覺其中的差異

（如同我不斷地強調，

差異非常的小），

但長期下來會有驚人的成效。

書名：《溫德斯談藝術：塞尚的畫素與觀看藝術家的眼光》作者：溫德斯（Wim Wenders）譯者：邱瑞鑾出版社：大塊文化出版時間：2021年3月31日

只固定使用同樣的鏡頭，

不僅縮短了我們與物體之間的距離，

在我們眼中也逐漸形成了小津的視角。

在摸熟他的風格後，

便無需擔心

會有突如其來的事物出現，

因此能感到放鬆，

並產生信任。

（全文未完，中篇）

●本文摘選自大塊文化出版之《溫德斯談藝術：塞尚的畫素與觀看藝術家的眼光》。