紀錄片《綠色牢籠》同名書 揭鏡頭外點滴及底層臺灣礦工史！

文／黄胤毓

序 波光粼粼的日子

希望能在未來這樣回憶自己與《綠色牢籠》的這段時光：在我年輕時碰見了如此年老的生命，告訴我過往世界的種種、告訴我未來要努力過活。為什麼我像是抓緊浮木般，在這些人年近生命最終之時，緊緊地跟隨他們，希望他們再告訴我更多一點。幾年來我偶爾在紀錄片倫理上被這樣質問：我是不是要利用這樣一位毫無防備的老人，透過她達成我對於歷史的觀望，像是論文的取材對象一般—我是否在利用一種情感上的質問，以便取得我的資料與論述？我在對這種問題感到冒犯的同時，也質問我自己：我在等什麼？我還沒準備好的究竟是什麼？

時間，所有的問題最終都回到「時間」這個母題。在製作《綠色牢籠》的這七年光陰，我們在西表島及這些相關之處的踏行足跡、與阿嬤度過的許多午前午後，然後濃縮到我回憶中的那些被遺忘的時間細節，都在剪接整理素材重新瀏覽之時，發現自己已不再是當初坐在餐桌後方、在攝影機旁迎接阿嬤眼神的那位年輕人了。我已成長，像是一位客觀者：坐在剪接電腦前評斷是非價值、定奪影像的可用與否。我離開這部片了，《綠色牢籠》終究完成，而這本書，大概是我想要留下我與這一切的回憶的一封長長的訣別書吧。

那我就把這本書當作給阿嬤的一封長信來寫吧，希望來不及看到這部片的阿嬤可以就這樣原諒我的自私，回到我們相處的時光中，那樣純粹單純的關係。紀錄片啊本來可就如此複雜，我多麼珍惜我還是學生時，與我的主角之間那樣簡單乾淨的探訪關係──尚無電影公司、發行、版權與影展的產業考量；而如今我們製作的這部片，終將被審視及觀看。

紀錄片中看不見的，其實是我和攝影師夥伴中谷駿吾兩人自學生時代開始，到畢業創業後工作的一段在沖繩八重山群島的時光。我們在這段期間於當地建立的田野關係，有著我們還是學生時的影子與純粹的相處關係，如今仍持續著，像是我在日本的第二個家鄉，教會我待人處事，教會我們「時間」多麼的珍貴。

「狂山之海」是我為這幾部以「八重山群島台灣移民」為主題的紀錄片系列作品所下的標題。從二○一三年開始，花了一年多走訪日本各地採訪這段歷史相關的移民及其後裔；二○一五至二○一六年之間，製作完成了以玉木家族的返鄉之旅爬梳八○年移民史的第一部曲《海的彼端》。而《綠色牢籠》則是二○一四年開始製作，直到二○一八年橋間阿嬤過世，又花了數年時間進行歷史考察、一年籌備及拍攝劇情重現部分、一年剪接及後製，於二○二一年年初終於完成。第三部曲則以參與「琉球華僑總會八重山分會青年部」的第三、四代年輕人為主軸進行長年跟拍，預計二○二三年才會收尾。

在這些拍攝與調查的日子裡，我們乘坐渡船從石垣島到西表島的四十分鐘船程中，總是搖搖晃晃、昏昏欲睡。等到了西表，又是另一個世界了。西表島的風景與環境、張牙舞爪的熱帶植物、總是無人的環島道路，歷歷在目。我們為了節省經費，每次總是刻意繞遠路，先坐到有便宜租車行的南端的大原港，再一路從環島道路的起點開車一個半小時抵達道路的終點──「白浜」（Shirahama），橋間阿嬤居住的村落。

這些陽光烈焰、波光粼粼的日子，有時候太熱，在車上望向前方，只看得見道路上幾乎要冒火的無色氣焰，如此炎熱、如此無止境的夏日。當然也有過冬天，有過寒冷與雨水，但我記憶中的西表，就是這樣的烈焰。車上廣播因訊號時有時斷，在斷續的聲音中，有沖繩本島的電台，也有大陸（福建省的統戰電台）與台灣宜蘭還是花蓮的地方電台，一時之間總是難以辨識。

我會想到在這些等待與阿嬤見面之前的長長路途，如此平安寧靜，無事討論，天氣甚好，甚至偶爾在道路上看見保育類的鷹類停駐。這座島背後的龐大的「綠色牢籠」，從明治到戰前的帝國開發史、犧牲無數亡魂的礦業開發史、利用孤島環境所建立的黑社會般的社會架構，在時代變遷下成為乏人悼念的一段過往雲煙，化為一座叢林中巨大的廢墟殘垣。而我們，正開著車前往島的另一端──戰前因採礦業所建立起的村落「白浜」，探訪我們唯一的主角橋間良子（江氏緞）阿嬤。在阿嬤八十八歲到九十二歲過世的這幾年，在她孤獨而漫長的獨居老年生活中，我們一起度過了一些微不足道的時光。

而我希望這些時光，能成為見證一個時代的證據，一段給當代社會彌足珍貴的訊息。

●本文摘選自前衛出版之新書《綠色牢籠：埋藏於沖繩西表島礦坑的台灣記憶－序 波光粼粼的日子》序。