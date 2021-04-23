章雪峰／留住傳統節日的儀式感

文／章雪峰

對於傳統節日，今天的我們，既熟悉又陌生。

熟悉的是，年年節日年年過。有的傳統節日，如清明、端午、中秋、春節被列入了國定假日放假安排。陌生的是，我們絕大多數人實際上已不太能確切地知道，這些不同的傳統節日分別擁有哪些不同的節日風俗，應該怎樣異彩紛呈地度過。

今天我們歡度節日，大多都是吃吃吃、喝喝喝。每過一個節日，人們都像蘇軾在北宋熙寧九年（西元一○七六年）的中秋節，寫下〈水調歌頭．明月幾時有〉之時那樣：「歡飲達旦，大醉」。

正是由於我們在每一個節日都「歡飲達旦，大醉」，所以每到春節，「年味兒越來越淡了」「過年越來越沒意思了」等等類似的感慨，就不絕於耳、甚囂塵上了。

原來，今天的我們似乎已經忘記：任何一個傳統節日的形成，兩大要素不可或缺，一是相對固定的節日時間，二是約定俗成的節日風俗。換句話說，不是每一個節日都必須喝酒吃肉，都必須「歡飲達旦，大醉」的。我們不能只記得「相對固定的節日時間」，而忘記了「約定俗成的節日風俗」。

這個常常被我們遺忘的「約定俗成的節日風俗」，其實就是我們一再強調的「儀式感」，也是促使我動筆創作本書的主要動因。

借用百姓的語言，我所說的儀式感，就是除日的那一次「守歲」，就是元日的那一聲「拜年」；就是上元節熱騰騰的元宵，就是寒食節冷冰冰的熟食；就是清明節肅立祖先墓前那深深的一個鞠躬，就是端午節觀看龍舟競渡那香香的一只粽子；就是七夕節情人之間的深情相擁，就是中秋節親人之間的團團圓圓；就是重陽節登高的那一杯醇醇的菊花酒，就是臘八節熬煮的那一碗濃濃的臘八粥。

（圖／Unsplash）

借用詩人的語言，我所說的儀式感，還是王安石在除日的「總把新桃換舊符」，還是蘇味道在上元節的「火樹銀花合」，還是韓翃在寒食節的「日暮漢宮傳蠟燭」，還是張說在端午節的「畫作飛鳧艇，雙雙競拂流」，還是秦觀在七夕節的「柔情似水，佳期如夢」，還是韓滉在晦日的「萬家攀折渡長橋」，還是楊萬里在下元節的「自拈沈水祈天壽」。

這些儀式感，這些節日，這些詩詞，這些詩人，都被我寫進了這本書裡。

節日入詩，由來已久。已知的節日入詩的代表最早可以追溯到漢朝那首〈迢迢牽牛星〉中寫到的「七夕」。從那以後，無數詩人在度過一個又一個節日的同時，也留下了一首又一首詩詞。

節日千年傳承。本書寫了十六個節日，其中有傳承至今的節日，如上元、清明、端午、七夕、中元、中秋、重陽、臘八、除日；也有傳承至今但略有變化的節日，如元日；更有幾乎已經消失不見的節日，如人日、晦節、中和、寒食、上巳、下元。

書名：《藏在節日裡的詩詞》作者：章雪峰出版社：好讀出版出版時間：2019年12月1日

詩詞千古吟唱。本書也對應地寫了十六首詩詞，其中不乏名人名篇。如上巳詩詞是「詩聖」杜甫的那首〈麗人行〉，上元詩詞則是唐朝蘇味道的那首〈正月十五夜〉；七夕詩詞是秦觀的那首〈鵲橋仙．七夕〉，中秋詩詞則是蘇軾的那首〈水調歌頭．明月幾時有〉；清明詩詞是唐朝杜牧的那首〈清明〉，重陽詩詞則是唐朝王維的那首〈九月九日憶山東兄弟〉。

這些傳統節日與習俗文化，是我們的獨有記憶；這些節日詩詞，是我們的認知密碼。我們身處於這個世界，應該記住傳統節日，記住節日詩詞。

讀者諸君，特別是那些年輕的、年幼的讀者諸君，如果能夠在閱讀本書之後，增強對傳統節日的儀式感，增加對節日詩詞的親切感，則予事畢矣，予願足矣。

是為序。

●本文摘選自好讀出版之《藏在節日裡的詩詞》序言。