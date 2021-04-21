不想再當行程黨？那就來趟超好上手的「漫遊」之旅！

文／艾莉卡．歐文（Erika Owen）

到底什麼是漫遊？

你知道嗎？有些感受只有在德文中才能找到相應的字彙來形容，而且通常很難發音。

例如，德文單字Fremdschämen就定義了一種大家都曾經歷過的情境：有個與自己無關的人，正處於非常窘迫的處境，連旁觀的你都替他感到尷尬。

這種情況可能是：有個陌生人在你面前跌倒了，還把手裡的咖啡整杯潑在一旁身穿白衣的無辜路人身上。或是，有位素食者已經咬了一口手裡的素漢堡，服務生才急忙趕過來解釋自己剛剛送錯了，那其實是葷的。還有，你的主管正因為某些事高聲斥責你的同事，但那根本不是那位同事的錯。

不過，這本書要討論的flâneur（發音近似中文的「芙蘭諾」）並不是德文，而是法文，但也是一個專門描述某種行為與狀態的詞彙。你可能從來都不知道，原來有這樣一個詞可以表達它。

十九世紀時，flâneur本指生活富裕、紈絝子弟型的白種人—通常是巴黎人，他們會悠哉地在城市街道上漫遊（是的，flâneur就是指漫遊），仔細觀察周遭環境，並在平凡的細節中尋找美感。

早期的這些漫遊者（flaneurs）總是帶著浪漫的情懷散步悠遊，或者專注在街道的細微之處尋找意義，並沒有特定目的地，甚至更多時候，他們都還喝得醉醺醺的。

如同近年來席捲歐陸、廣受喜愛的丹麥詞彙hygge，意指舒心自在的生活方式；時至今日，flâneur也能用來形容特定的生活態度。在法文中，漫遊的表現稱為flânerie，而隨著該詞在英語世界越來越廣為人知，法文字母â上方的變音符號刻意被去除；也可加上ing當作動名詞使用。

這幾年來，有越來越多人發現漫遊的好處，漫遊更逐漸延伸出更為廣泛的意義——有意識的閒逛；更精準的說法則是，刻意表現出漫無目的，實際上卻是帶有意識在閒逛。

就本質而言，你的漫遊就是為了散步而散步，不帶其他具體目的——你不是要去銀行辦事，也不是要去健身房，更不是從某個地點急急忙忙地趕往另一個地點。這些事情的確有可能會漫遊的過程中發生，但最終，漫遊者的目標仍是要享受這趟未知的旅程——探索外在，並觀察這些外在如何影響你的內在思索，更重要的是，你要讓自己成為旅途中的一道風景，同時多花些時間好好欣賞周圍的環境。

以下幾個簡單的例子，可帶領你輕鬆地將漫遊融入日常生活：

（圖／Unsplash）

◎晚餐有約卻提早抵達，四處閒逛消磨時間

我們都曾遇過這種狀況：和朋友相約吃晚餐，但你一不小心提早抵達約定地點，只好找點事做殺殺時間。此時，除了心不在焉地猛滑手機之外（誰敢說自己沒有），你也可以試著到附近散散步，讀一下每間店的招牌；記下那些引你發笑、思考、撓頭不解的店名。如果附近沒有適合散步的地方，那麼就找個定點休息觀察，數一數有幾台車輛經過、默讀一下車牌，試著想像車牌字母是某個單字的縮寫。

◎尋找完美的野餐地點

選擇一座公園或海灘，然後開始散步。你可以帶著任何你想吃的東西去野餐，任何小點心、麵包和起司、啤酒，甚至全套西班牙小菜（full-on tapas-inspired spread）。野餐的食物沒有任何規則，要是有人告訴你野餐是有規定的，我只能說，此人肯定不是什麼好朋友！

◎探索一座陌生的公園

公園是練習漫遊的最佳地點。它既有的邊界不僅能讓你安全地探索空間，裡頭也經常涵蓋了許多不同場景，像是遛狗區、遊樂器材、池塘、森林區和自行車道。如果你發現自己會因為場景過多而不斷分心，那麼先專注描繪出一張公園的心智圖（Mind Map），下回參訪時，便能花時間探索更多細節。

（圖／Unsplash）

◎旅途中瀏覽商店櫥窗

瀏覽櫥窗（window-shopping）是另一種漫遊的好方法，下次當你前往新地點旅遊時，可尋訪一下當地的商店，例如，看看招牌和廣告寫的是英文，還是當地語言？這件事能協助你判斷此地的遊客是多或少。此外，有沒有哪個當地明星特別受歡迎？商店又售出了哪種風格的衣服，或者哪些類型的商品—這讓你聯想到什麼了嗎？沒錯，看看老闆和店內員工的穿著打扮就知道了。

就像這樣，光是根據一家商店出售的品項，就能幫助我們更認識一個新的地方。

◎離開災難現場，出去散步紓緩

如果此時你正在經歷一些困難，或感到十分焦慮，把自己從熟悉（但已成災難現場）的環境中抽離出來，通常能帶來新的動力，有助你想出解決辦法，或者找到一絲希望的曙光。

換句話說，焦慮或難過時，不要強迫自己冷靜下來。放手讓你的思緒遊蕩。請記得，就算沒有刻意思考，你的大腦仍在努力運作著為你解決難關，此刻它可能只是需要一些新鮮空氣，好讓所有的噪音靜下來罷了。

（圖／Unsplash）

◎遛狗，就是遛狗

讓一隻繫著牽繩的小狗興奮地領著你到處走，還有什麼比這個更好的漫遊建議呢？如果你家裡沒養狗，也可以試著幫朋友遛狗，讓他們有機會休息一下。

正如以上列舉的各種情境，漫遊其實是一件十分簡單的事。但若要真正體會其益處，大家不妨多花些時間，認識漫遊的起源和其他形式（我會在接下來的第一章，就替大家上一堂「漫遊簡史」課）。

如果你覺得漫遊可能是一件你會喜歡的事——畢竟大家正在讀這本書，我就大膽地假設你們都喜歡好了——卻不知道如何開始，實際上，早在過去的某些時刻，你可能就已經有過一段（或好幾段）漫遊的旅程了。

我甚至會說，就連嬰兒們都能稱得上是初階漫遊者。他們會用那令人忍不住捏把冷汗的爬行能力，去探索一些不該去的地方，可惜大多數人都不記得自己第一次爬到樓梯間是什麼感覺。

書名：《漫遊的技術：刻意漫無目的、隨意閒逛、沉澱、探索， 遇見靈感、發現新鮮事、尋找好生活！》作者：艾莉卡．歐文（Erika Owen）出版社：方言文化出版時間：2021年2月3日

此外，漫遊可以為你的一天帶來許多意想不到的美好時刻，當你刻意展開漫遊時，你會發現腦袋變得更加靈活了。漫遊不僅能幫助你清理腦中紛亂的思緒，帶給你更積極的生活態度、更有效的靈感，還能讓你的心靈深呼吸，並獲得舒展，這是每個人都需要的。

本書最終必定能讓大家更理解，如何擁抱自己內心的漫遊者，並引領你以全新的方式體驗這個世界、激發出從未有過的創造力、脫離枯燥乏味的日常，同時提供你更多能量以妥善應對壓力、發現更多生活中的可能。

準備好了嗎？就讓我們開始吧。

●本文摘選自方言文化出版之《漫遊的技術：刻意漫無目的、隨意閒逛、沉澱、探索， 遇見靈感、發現新鮮事、尋找好生活！》前言。