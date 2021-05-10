黃婉玲／還菜尾，總舖師展現功力──把最豐美的滋味「還謝」給里鄰

文／黃婉玲

菜尾結得好，代表師傅的未來業績

師傅在喜宴菜色上完後，就會開始認真的「結菜尾」。要知道，菜尾結得好不好，不但考驗師傅的功力，也關係著師傅未來是否能再接到附近人家的訂單；若菜尾湯結得好，大家知道這位師傅功力夠，以後家有喜事時，自然就會想找他幫忙，而且早年街坊鄰居關係密切，大家口耳相傳，師傅若功力不夠，馬上全村莊的人都會知道！因此師傅在這節骨眼可是卯足了勁，絲毫不敢掉以輕心，非得一試再試，才敢大聲吆喝「菜尾湯結好了」，將菜尾湯交給主人家處理，並收取主人家付的辦桌佣金，帶著菜刀、大鏟離開。

師傅留下來那數大桶菜尾湯可要趁熱快速送出，但在挑送的過程可得小心翼翼避免灑出來，因此主人家會派出家中的壯丁，三人為一組，其中一人挑著扁擔，前後掛兩桶菜尾湯，另一人拿著一疊大臉盆，第三人拿著勺子，三個人搭檔出發，同時有好幾組人就這樣穿梭於村莊大街小巷，依主人家提供的名單，分送菜尾湯給來幫忙的鄰居，這就叫做「還菜尾」（還字在這裡的台語發音要發第三聲，代表主人家對幫忙的鄰居五體投地、彎腰鞠躬的謝意）。

這三人一組的壯丁挑著菜尾湯到了致送的家戶後，拿勺子的壯丁要先鞠躬謝謝說好話，感謝對方這次鼎力相助，讓喜慶圓滿完成，送來一份菜尾聊表心意，另一名拿臉盆的壯丁則幫忙打菜，將菜尾湯裝滿一臉盆送上，要等到來幫忙的每戶人家都收到一盆菜尾湯，這場喜宴才算功成圓滿。

在還菜尾的過程，村民只要聽三人一組在村莊裡繞著，都會探出頭來看看什麼時候輪到自家，可見菜尾湯迷人之處，你可能會好奇負責還菜尾的壯丁怎麼知道是哪一家來幫忙？還菜尾會不會跑錯戶？主人家又哪來那麼多臉盆來裝菜尾湯？

其實早年的村莊規模都不會很大，整村就像是一個大家族，左鄰右舍都很熟悉，彼此之間的關係也心裡有數，很容易知道哪一家曾派人來幫忙，加上這些臉盆都是村民在喜宴前借給主人家使用，每個臉盆都有各自的記號，喜宴過後先不還臉盆，等到還菜尾時，再由專人抱著一疊臉盆，按臉盆底下的記號裝菜尾湯還給該戶人家，順便把借來的臉盆還回去，這可真是面面俱到了。

可不要以為負責挑菜尾湯的人比較辛苦，其實這也是分工合作的互助行為，因為向鄰居答謝講好話的，可是拿勺子和抱臉盆的人要做的，若態度不佳、禮數不夠，傳回主人家耳中難免引來一頓責難，挑重擔的就沒那個壓力。

（圖／寫樂文化提供）

到五〇年代，都市地區辦桌已不用再向鄰居親友借鍋碗瓢盆、八仙桌、長板凳，但在喜宴後還是有還菜尾的風俗，只是做的菜尾湯數量沒有以前多，還的份量也不大，這是因為家有喜事，通常會在門口擺桌熱鬧宴客，總會造成左鄰右舍的不便，所以還是會還菜尾給左鄰右舍感謝、致意，但還菜尾已慢慢沒有往年的盛況。

接到菜尾湯的人家一拿到菜尾，第一件事就是拿到火爐上再滾開一次，因為菜尾湯是由許多菜餚結合在一起，比較容易酸壞，我在孩童時代都知道不能去動菜尾，萬一手癢拿勺子到鍋裡撈，一定會遭來一頓喝斥，珍貴的菜尾可是動不得、也玩不得！

在那沒冰箱的年代，處理菜尾湯有其訣竅，先將當餐想吃的部分舀出來，其他的湯用大火滾開，滾了又滾，熄火後就不再動那鍋菜尾湯，連一點震盪都不要有，隨著入夜天氣轉冷，滾開放著隔餐也不會壞，說也奇怪，滾好後若不信邪，就算只是用勺子撈幾下，這鍋湯鐵定餿掉。

收到的菜尾湯通常只會先吃一部分，剩下的會加一些大白菜再煮，份量就變得更多；有趣的是，菜尾湯隔餐再煮，越煮越滾越好吃、越有味，滋味不會因為加了大白菜而稀釋，功力夠的師傅結出的菜尾湯就像聚寶盆似的，多加大白菜味道不會變。主婦收到菜尾湯後，一臉盆的菜尾湯加工後變成兩臉盆的量，全家這時便可大打牙祭，每一臉盆的菜尾湯常常夠一戶人家吃個兩餐，也省了不少菜錢，所以下次鄰居再有喜慶，大家也都樂於幫忙，期待下一次菜尾湯的到來。

除了「還」給來幫忙的鄰居的菜尾湯外，主人家也會把自己留下的一部分，再分送給來參加喜宴的至親，這可不是因為怕吃不完才送出去，而是因為親友包了大禮，只請他在宴席上吃一頓難以表達謝意，再加一份菜尾湯代表「因為包的禮太大了無以回報，非常感恩」之意。至於主人家，在忙碌的宴席上忙著招呼客人，根本不可能坐下來好好吃一頓，留下菜尾湯剛好彌補宴席上沒吃飽的五臟廟，犒賞自己一番。

●本文摘自寫樂文化出版之《台菜本味》。