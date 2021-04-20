從送花小弟到花藝大師！看凌宗湧如何用「花材」說故事

文／凌宗湧

（圖／寫樂文化 提供）

兩百萬的收穫

十來年前的某個週末，我帶著小狗在汐止汐萬路一帶的山區散步，走著走著，意外的經過一幢堆放農具用的鐵皮屋，我繞著房子走了幾圈，看著房屋外牆因為風雨與時間經過遺留下的斑駁，如同天啟般的一道陽光照入眼中，我反射性的瞇起雙眼，心中忽然有個想法：如果把這鐵皮屋交給我，我一定可以讓它成為一間很美好的房子啊！

四周張望了一下，周圍一個人也沒有，於是我牽著小狗，挨家挨戶的尋找房子的主人，沒多久，遇到了屋主，他爽快答應承租給我，連同房屋周圍的土地，也同意動手改造的想法，「隨便你想怎麼改都行。」他說。

完全衝動的，沒有經過計算的，我開始在這片外人眼中的荒地上，打造想像中的美好空間，先動手清空雜物，只留下房屋原本的結構，一點一滴的運用木材、金屬、紅磚、石塊等建材整修，逐步選購自己喜歡的家具、燈具、黑膠唱片、音響，原本的農舍倉庫，慢慢變得像家。

鐵皮屋四周大面積的空地，有溪流、樹林環繞，是租下這地方的原因，我開著租來的「小山貓」整地，移進可以豐富林相的植物，搬來在山裡找到的石板、石塊，鋪設山徑步道，在杳無人跡的角落，打造了一處專屬的秘湯，夜深人靜的時候，獨自一人在山中沐浴，裸身與自然為伍，整天累積的辛勞都被流水洗滌遠去。

那些年，我把工作以外的時間、精力與絕大部分的積蓄都投入在改建這個屋子，即便它並不真正屬於我。慢慢的，越來越多人知道我在深山裡搭建了一處住所，便常邀朋友來家裡談天說地，甚至小住幾日，分享我所感受到的山居之美。

「宗湧啊！這一切花了你多少錢？」某天一位開著名車來訪的朋友問我。

「嗯……」我遲疑了一會兒，老實講還真沒算過，「大約兩百萬吧！」我把花費的材料成本加一加，自己的時間、人工就暫且不計。

「跟我那部車的價錢差不多。」朋友的車在陽光下閃閃發亮，旁邊停著我用來通勤兼送花的二手小發財車，顯得自慚形穢。

「一樣是兩百萬，車是你的，這房子卻不是我的，如果有天房東要把房子收回，我可是血本無歸啊，更別提你開名車，而我只能開破舊的小發財，開這車出去約會，可是經常被嫌棄呢！」我自我調侃的說。「其實，你真的比我厲害多了。」朋友的回應讓我大吃一驚：「除了賺到兩百萬需要付出努力，只要手頭有錢，誰都可以買到好車，但你卻用兩百萬打造出這麼美好的空間，這樣的你，一定會有美好的未來等在前面的。」

真的嗎？事實上，我的確因為這房子被媒體報導接到越來越多生意，也許大家相信，能打造出那樣美好空間的人，一定也可以設計出好的花藝作品吧！

我的太太 Ivy，也是看到我不只愛作夢，而是會真正付諸行動的特質，願意賭上她的下半輩子嫁給我。人生因為這個空間展開一段全新的旅程，花兩百萬所得到的，遠遠超過購買一部名車所能帶來的一切，雖然最終還是把房子還給了業主，成為現在知名的「食養山房」。

即便為了孩子搬回城市，住了幾年還是想回山上，無意間又發現一棟座落在九份林間的兩層樓灰色小屋。這本來是水墨畫家李承宗的住家，幾年前，老畫家因為年邁搬回市區後才易主，老屋本身的功能性已經齊備，長年有人居住，房屋充滿了真實生活的氣味，與汐止的房子不同，我並不打算大興土木，而是順著它現有的狀態調整成新的樣貌。

我給自己的命題是，結合九份的自然與人文，在樸實的空間裡，建構對「奢華生活」的想像。這「奢華」並非由金錢名品所堆積出來，我覺得，當世界運轉得越來越快，人對於自然的嚮往就益發強烈，真正的奢華，應該是能夠花很長的時間，在一個跟大自然很親近的舒適空間裡聊天、閱讀、發呆或泡澡，體會到生而為人的美好。

改造這房子花了兩年時間，花了很大力氣在「保留原貌」，我是花藝師不是建築師，因此在裝修時想的，不是把哪些地方拆掉，重建什麼設備進去，反而是順應房子原本的功能，修飾周遭的植物與景觀，次第安排傢俱、物品到適合的地方，對我來說，家具是實現生活的道具，絕不能本末倒置，為遷就道具而調整生活的本質。

我跟家人不住的時候，便不時將這幢命名為「數樹‧ 私房」的小屋分享給朋友，讓有心過山居生活，卻礙於現實未能成真的朋友們有機會在此圓夢，總有去過「數樹」的人告訴我，這是一個神奇的空間，住進去後發現時間慢了下來，心也就跟著沉澱了，可以放下雜念，讀一本書，喝杯茶或咖啡，以緩慢的腳步，踏實的度過每一分每一秒，而且完全不感到焦躁與無聊。

「如果你也喜歡那裡，那真的太好了。」我說。

在「數樹・私房」，有中式花窗、德國工作桌，義大利的皮椅，法國紅銅澡缸，台灣磨石子，各種來自東方或西方純粹質地溫柔融合，卻不衝突。我兒子澤澤悠遊玩樂，竟也構成一幅和諧畫面。（圖／寫樂文化 提供）

●本文摘自寫樂文化出版之《每日美日：凌宗湧的80+作品解析，收服國際名流與奢侈品牌的原生美學》。