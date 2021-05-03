避免低質量社交，「遠端工作」是內向型人格的解答

文／徐豫（御姊愛）

過往在職場當上班族時，讓我最煩惱的就是白領三寶：團購、韓劇、KTV。這三項恰好沒有一項是我熱衷的活動。

我不怎麼喜歡跟風消費，但當大家開團瘋搶時，若是不跟著團購就顯得十分不合群，幾次不跟之後，同事便逐漸連Email、訊息都不發給你，默默變成邊緣人。不看韓劇則失去和同事的非正式聊天話題，我偏好歐美影集，卻分不清楚誰是李敏鎬、宋仲基跟蘇志燮，當同事一股腦自封為李太太、蘇太太、宋太太時，我完全無法理解，自然也無法應和。至於昏暗的KTV包廂，總讓我拔腿想跑，與其付錢花時間聽著大家不甚專業的歌聲，吸著空氣裡的淡淡霉味，待在家裡至少舒舒服服，Spotify裡的歌手也不會走音。像我這般對喜歡的事物會灌注極度熱情，但對沒興趣的事物一點都不想碰的個性，常被形容為「好球帶很窄」，顯得沒那麼隨和。

個性內向，不喜歡社交場合有時也是個問題。

我的某任集團老闆個性特別外向，熱愛員工簇擁，也樂意拉拔和自己親近的部屬。她的生日正巧是十二月三十一日，因此每年都會舉辦熱鬧的跨年派對，不過並不是所有同仁都能前去，必須受邀才可以。可想而知，這種能和大老闆親近、建立私人情誼並顯示忠誠的場合，讓許多中階領導層趨之若鶩，而當時我只是基層員工，沒機會受邀。

某一年恰巧老闆在十月時生了病，我聽說之後，想起她平時見到面也會關懷地問候幾句，便私下寫了Email 祝福老闆保重身體，沒想到當年的十二月，我居然收到秘書寄來的跨年邀請。若是我對職涯晉升稍有野心，爬也該爬著去，但偏偏每年跨年時，我最大的樂趣便是在家開開心心吃炸雞，一邊和家人通電話，與電視跨年晚會同步倒數。

這真是讓人難以抉擇。

到底是該為老闆慶祝、現身宣示自己也是老闆親近的人馬，為往後的職場生涯打通一條康莊大道；還是該忠於自我，減少非必要的社交，享受獨處？掙扎了好一陣子後，我還是婉謝了老闆秘書。

儘管有些人認為，只要夠專業，無論個性是外向或內向，都應該能把工作做好。但話又說回來，真實的職場生活往往並不只是把份內工作做好而已，太多時候我們必須在工作之餘與人互動，差別在於有些產業這種「份外之事」特別多，有些產業則較少。這些「份外之事」俗稱職場的做人處事，在大型機構裡工作，做人處事的重要性有時甚至會凌駕個人專業，這點往往讓內向型人格者吃虧。

直到離開企業，開始在家工作並經營個人品牌之後，我才發現原來自己的個性並不是不適合職場，而是不適合「某種職場主流文化」。多數職場期待員工樂於過集體生活，擁有團隊合作精神，不過份放大個體差異。領導力是企業管理階層的核心能力，既是「領導」，就不能太過孤僻離群。換句話說，若是想在企業裡出人頭地，擅長與人互動和交際便是基本功。

（圖／Unsplash）

但當我開始遠端在家工作後，低質量的被動式社交已經減少到微乎其微， 因為和工作夥伴或客戶不需天天見面，諸如寒暄和涉及彼此私事的聊天也幾乎不存在。有時當然需要跟合作團隊相約咖啡店開會或討論，但我手中握有選擇權，若是喜歡的人就見面討論，不那麼熟悉的則線上會議，年節視情況送禮，平時也無需奉承逢迎拍馬屁。

沒有人會因為我不夠融入群體而另眼相待，我也不必再為了想討好眾人而時常感到焦慮，當然更沒有八卦同事在背後嚼舌根。自從開始發展自己的事業之後，我才赫然驚覺，原來過往在職場企業裡， 我們都疏於估計從職場環境與人際關係而來的精神壓力。一個不適合自己天性的職場，讓人感到加倍的心神勞損與無力。

內向型人格者的職場特色

所謂的「內向型人格」是來自榮格的理論，榮格認為每個人與生俱來都在極內向和極外向的連續體（Continuum）上，沒有人是絕對外向，也沒有人是絕對內向，只要不過份極端，所有的位置都是健康的，按照自己天生的偏好去發揮才能，都會有好的結果，反之，若是長期強拉他們到原生的個性範圍之外，就會產生不好的影響，很可能對精神造成傷害。

簡單來說，內向與外向型人格者，最大的差別在於他們對刺激的反應、如何恢復自己的精力，以及如何吸取知識和經驗。對內向型的人來說，他們在獨處的環境下才能充電，喜歡單獨和好友見面甚過跟一群朋友相處，透過一對一的談話，能夠讓他們感覺深入、深刻且被滿足。內向型的人不喜歡停留在表淺的層次，探索內在（思想、觀念、情緒）會讓他們獲得精力。他們偏好安靜的思考，不喜歡太多外部刺激，若是在熱鬧或快速的環境裡，會讓他們迅速流失精力，內向型的人普遍不喜歡跟人四目交接太久，講話的音量也較小，速度偏緩。

相反的，外向型的人喜歡從外部獲得刺激，這些刺激往往可以成為他們的活力來源。他們熱衷被人環繞，也熱愛與人交流，人群讓他們充滿能量。他們的注意力通常在外圍環境或人事物上，若是獨處太久會使他們感到發慌或失去力量。

儘管內向型不若外向型容易成為眾人目光焦點，但許多內向者的事業卻非常成功，例如比爾．蓋茲（Bill Gates）、艾瑪．華森（Emma Watson）、愛因斯坦（Albert Einstein）都是知名的內向型代表人物。

內向型的人因為比較「靜得下來」且心思細膩，特別適合擔任分析或幕僚的角色，又由於他們善於挖掘內在世界細微的感受，所以創意、藝術、學術、研發或顧問業也都時常可見內向型工作者大放異彩。

撰寫《安靜，就是力量》一書的作者蘇珊．坎恩（Susan Cain）曾提到， 大多數的企業過分推崇外向型的人格特質（例如以團隊為重、對領導管理野心勃勃、擅長社交），不只可能讓內向型人格者在企業能力表現被低估、升遷上面臨更多阻撓，也可能對自我感到不滿與懷疑。

為了適應職場文化，許多內向型人格者會選擇短時間內披上外向者的外衣，例如在某個會議上積極發言、在某個專案上站出來鼓舞士氣，又或是主導某次組織活動，但這樣的「假扮」無法支撐太久，否則將可能帶來精神上的過度壓力。

哈佛大學的布萊恩．李托（Brian. R. Little）教授就是一個實例。

李托教授是個相當受到學生愛戴的老師，他不只在哈佛課堂上造成炫風，也時常受邀在TED演講。如果光看他的演講，幽默、機智、風趣讓人印象深刻，你不會相信他說自己是個內向的人。李托教授說他在哈佛課堂上也是如此，用盡一切力氣讓課堂上表現盡善盡美，然而下課時間一到，他往往會直接溜進廁所，避免近距離面對學生們熱切的眼神與熱情的互動。在廁所裡獨處的他，像是脫下神仙教母的魔法， 變回內向的自己，不用再扮演讓滿場讚嘆的大演說家。李托教授稱呼這過程為「自由切換」，他認為每個人都能夠在短時間內進行個性上的自由切換，例如內向型在短時間內讓自己看起來像個外向型的人，又或是外向型暫時變成一個安靜的內向者。自由切換是讓人用來因應不同場合的社會期待，也是用以遮掩真實自我的保護色。

（圖／Unsplash）

獨處工作更能創造專業效率

除了職場文化使內向型人格者必須面對社交難題，現在企業間流行的開放式辦公室也是讓內向者十分頭疼的工作環境。

降低或取消辦公室隔板是近年從科技業吹起的一股旋風，企業認為開放式辦公室有助於人與人之間面對面溝通，打造更友善的環境，並且消弭主管階層與下屬之間的距離，商管專家則認為，此舉也讓企業減少許多成本。有些公司甚至實行自由座位政策，也就是個人沒有固定坐位，私人物品都放到保管箱裡，每個人每天的座位都不同。

然而《經濟學人》曾報導，根據研究，這種類型的辦公室不止沒有讓人與人之間的交流更頻繁，反而更加冷漠，為了讓自己不過度分心或受外界打擾，員工開始戴上耳機，兩眼緊盯螢幕，試圖縮小視線範圍。以往同事會來自己的座位討論事情，現在為了避免被他人聽得一清二楚，改採傳文字訊息的方式溝通。

書名：《在家工作》作者：徐豫（御姊愛)出版社：寫樂文化出版時間：2020年8月1日

對內向型員工來說，開放式辦公室無疑提供了太多外部刺激的環境，不只有自己的電話鈴響，就連其他人的手機、走動、聊天、打鍵盤的動作與聲音，甚至臉部表情都一清二楚。對內向者來說，這種環境將迅速消耗他們的精力，下班時間一到只想立刻逃跑。事實上，要想打造最適合內向者的工作環境，唯有遠端工作。依照個人喜好選擇在家裡、商務中心、共享空間或是熟悉的咖啡店裡工作。

像我喜歡在室內和室外之間遊走，有時坐在工作室裡的大螢幕前，搭配一盞微弱的桌燈，赤腳踩在毛茸茸的地毯上；有時則想吹吹自然微風，抱著筆電走到陽台庭院也能工作。既不用擔心夏天同事的體味或味道過重的香水，也不用假裝沒聽到他們正興高采烈討論的話題，播放想聽的音樂也不必擔憂主管走來對你白眼。

在家遠端工作的模式成為許多內向型人格的解答，透過這種寧靜自由的工作方式，我們總算找到適合的職場型態。沒有人非得面對面去領導另一群人不可，也不必因為自己不善於社交而感到抱歉。

如果獨處更能發揮自己的專業強項，為什麼硬要過團體生活？

●本文摘自寫樂文化出版之《在家工作》。