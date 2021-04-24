【鄉下創業學】游智維／離題旅行， 人生偶爾需要不同的空氣

日本社區設計大師山崎亮先生曾說：「不是打造出讓一百萬人來訪一次的島嶼，而是規劃出能讓一萬人造訪一百次的島嶼。」我常常在觀光發展的會議上聽到有人問這要如何做到？前者是製造短期的新奇流行，讓人們來過就好；後者的模式是創造情感連結，使人想要一來再來。一個開發成本較高，一個客服成本較高，到底，哪個才是對地方更有利？ 誰說國旅很無聊？花七天到鄉下修業去！本書《鄉下創業學：27個日本+台灣地方商業案例觀察》由最會幫地方說故事的策展人游智維，整合分析台灣＋日本的地方案例，日本大阪「紅椅頭觀光俱樂部」、屏東設計展、台南府城跨年、LEXUS車主旅行……發掘突破景氣與地點侷限的新格局！

文／游智維

如果從消費者的角度來看，不論是「一次性景點」或「重複造訪景點」都各有市場需求，但若是回到身為旅行業與地方創生工作者的角色，無疑的，「一萬人來一百次」對地方來說更有好處，如果一個地方會讓人想一來再來，那麼通常吸引他的不只是美景，而是人與人的關係。

我曾為了驗證「長天期的旅行是否對地方更好」的問題，企劃了「離題旅行」的旅遊方案，在推行計畫前，我們做了田野調查，發現很多店家或職人反應自家有人手不足的問題，而除了人力需求以外，他們（特別是老店家）也因為缺乏年輕世代的創意，想跟市場接軌卻不知如何著手。我希望參與離題旅行的人，無論是旅人或店家（接待方）皆可雙贏，一方面讓旅人短期內深度體驗另一種生活方式，而另一方面，店家則可以改善收入與人力的問題。

不是打工換宿，是付費換取生活體驗

離題旅行強調的重點是往「島內走」，走入森林、小鎮和田野之間，融入離題主人的生活當中，就像一般的日常生活，而且希望這是一個長達七天的旅行。以國人在國內旅遊的習慣來說，七天的設定很少見，但對離題旅行的設計而言，則是剛剛好的生活體驗時日，時間太短無法感受，太長則無法珍惜。

那麼，離題旅行和時下流行的工作假期必然有所區別。工作假期或打工換宿，顧名思義是以工作為手段，去滿足度假的目的，花相對較多的時間在遊樂與度假的行程上，而工作本身也以重複性的勞力為主；但離題旅行反而是需要收費的，或許是女主人分享揉麵團的手法或咖啡沖煮的節奏掌握、民宿主人移居東部後的工作體會，或者在森林中生存的獵人之道……這些五花八門的內容都是主人要花時間、花心力準備才能帶給客人的生活體驗，所以離題旅行需要收取最基本的費用，以支付食物、住宿和交通成本。

在我們執行計畫的期間，參與離題旅行的主人以在花東地區居多，也有宜蘭、雲林兩地的主人。

這些接待者有人是擁有資深木工技術或豐富農業知識的民宿主人，有的是隱身在台東池上的法國料理私廚，個個身懷絕技。在計劃執行期間，每個月大約會接到兩三位旅人想報名，基本設定七天，但旅行天數仍需視主人時間而定；除了台灣人，也曾多次接待來自港澳的旅人。

「離題旅行」是讓人完全離開原本的生活跟工作模式，用另一種身份，花一段時間進入到別人的生活。（圖／寫樂文化 提供）

聽起來，離題旅行似乎充滿了神奇，但其實一開始的目的很務實，也是為了滿足地方的需求而生。來看看一個例子：在台東海端的達路汗民宿，主人邱大哥為了讓部落有經濟收益，先把自己的房子改成民宿，白天從事保險業務、太陽能面板安裝工作，賺來的薪水用來支撐民宿的營運，但他不知道如何裝修民宿會更吸引人，自己看雜誌案例設計，結果西式的風格卻跟原本想要呈現部落文化的目的脫勾了，民宿的空間規劃略顯突兀。

一群參加離題旅行的旅人，在達路汗民宿住了七天，這七天內，學室內設計的人幫忙規劃空間，畢業自昆蟲系的旅人幫忙記錄部落的森林導覽與採集行程，每個人各自貢獻所長，大家也從邱大哥身上學習到如何與大自然相處、在部落裡的生存能力。在旅行接近尾聲的晚上，一位大哥在門口大石頭上靜靜的坐到深夜，他說捨不得睡，因為隔天就要回到原本的生活，他坦白說打從自己出社會、結婚生子，所有時間都付出給別人，像這次的「離題」經驗，能送給自己完完整整的一個禮拜、徹底抽離原來的生活軌道，幾乎是從來沒有過的體驗。

另外一位參與台東延平鸞山森林博物館體驗的女性團員，原本在某計程車車隊公司擔任客服工作，每天一成不變的內容讓她一直想從現實工作中跳脫，卻少了一點真正付諸行動的勇氣，沒料到參加完離題旅行的活動後，她便下定決心離職，先規劃很長一段時間的環島旅行，當旅程結束後再度回到職場，不但對原先工作有了新的體悟，面對壓力也無所畏懼。

書名：《鄉下創業學》作者：游智維出版社：寫樂文化出版時間：2020年6月19日

旅人學習新技能，地方業者收穫行銷創意

就我所知，好多離題旅行的參與者結束這七天後，或多或少都改變了往後的生活。有可能是養成習慣每個月固定「回」到台東，和透過離題旅行認識的朋友參與地方改造；也可能是和當地茶農變成有如家人般的親近好友，一有空檔就相約回到鹿野的茶廠幫忙，除了學習技術也重新找到生活熱情，這樣的故事在在讓人覺得精采有味。

另一方面，從地方的角度來說，務農也好、部落也好，在地居民常常擔憂人口外移、自己為了生存而工作很吃力，有時難免不知道價值何在、或懷疑能守護傳統文化多久，但當他們接觸了遠從各地而來、不同背景的離題旅行參與者，會發現原來有一群人是喜愛這個地方、對自己的工作很感興趣，願意付費來體驗、學習技能。

簡單來說，當參與者不再說我是要「去玩」，講的是我要再「回來」，一萬人來一百次的精神，就已經在離題旅行上徹底實踐了。

【離題旅行快問快答】

計畫由來：2013年國家文化藝術基金會推出「藝文社會企業創新育成扶植計畫」，企業提案必須兼顧藝術文化精神與創新營運思維，風尚旅行企劃「離題旅行：用七天離題，旅行另一種人生」，在「文化旅遊」類別獲選。

代表意義：評審委員認為「能鼓勵旅人體驗離題生活，促進在地夥伴的成長與文化創作，促進返鄉貢獻」深具意義。旅行活動期間，參與學員除了台灣人，也有來自港澳的旅人報名（目前本計畫已終止）。

●本文摘自寫樂文化出版之《鄉下創業學》。