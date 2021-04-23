心臟少了神經會怎樣？換心人：運動後大腦會虛擬溺水嗆痛達10分鐘之久

心臟受贈者黃健予出版《失去心跳的勇氣》新書提到，2016年才剛做完健檢的他，除了三酸甘油脂較高外，其餘的數值都算正常，沒想到就在兩個月後，沒有任何警訊下突然倒地不醒人事，原來是冠狀動脈硬化，引起急性心肌梗塞併發休克，在葉克膜維生的倒數時刻，獲得了器捐者的心臟，讓他重獲新生。 生命的轉折點，就在一場意外之後，接受心臟移植手術後的黃健予，真的體會到逆轉人生要在轉折點，在心臟移植後，彷彿開始一段不同的人生，於是用屬於自己的視角，真實地寫下一路走來的過程。（編按）

文／黃健予

第一次回診時醫師就特別提醒我；你的心臟沒有神經喔！往好處想：它以後不會跟你發神經了！哈哈哈……這種無厘頭的笑話經常出現在我的門診對話中。醫師是個宅心仁厚的大嗓門，這種無厘頭的笑話我也司空見慣，但少了神經會怎麼樣嗎？

心臟在你身體運動需要大量氧氣時，因為沒有神經無法立即感受到身體對氧氣的需求，所以無法刺激心跳來加速血液的循環。在運動後的前十分鐘，你會明顯感受到呼吸急促難熬，這時身體含氧急遽下降，大腦會虛擬出現溺水訊號。這會讓你呈現溺水的徵狀，同時出現反射性求生的痛苦。

人類的心臟都由迷走神經與交感神經交織成心神經叢。分布至心肌調節心臟活動並且負責傳導心臟感覺至大腦。這些控制心率的神經在移植手術中都被切斷了！這也意味著你的大腦不再有以前的控制能力，心臟的泵浦功能以往受到神經調節，交感神經和副交感神經的共同作用，使得心臟能為身體在各種狀態下提供合適的工作效率。但切斷以後，將不再受到神經的控制，大腦會改變指令，讓體液來進行調節：這時血液中的腎上腺素和去甲基腎上腺素就能引起心律加快，讓心臟收縮力增強，傳導速度加快。醫師提醒我：這需要一點時間，每個人的狀況不一定，但約莫在十分種左右，身體的腎上腺開始收到訊號，這時才會快速啟動心臟的搏動，「所以一定要撐到十分鐘」，你的腎上腺就會來救你；感覺是一句玩笑話，卻足足讓我吃了半年的苦頭。

書名：《失去心跳的勇氣：重「心」出發，活出雙倍精彩的第二人生》作者： 黃健予出版社：時報出版出版時間：2021年4月19日

果然，第一次的復健就讓我狼狽的想撞牆！萬萬沒想到，缺氧竟是如此恐怖。走在跑步機上的第十分鐘，呼吸開始急促、心悸、頭腦發脹，我幾乎是癱在跑步機上，復健師抱住我，但顯然並沒有讓我停下來的指示，我扶著把手，大口喘息呼吸，直到幾乎用盡我胸腔裡最後一息氧氣撐著不倒，我閉上眼睛，眼前漆黑一團，視力失去功能，我失去平衡，苦苦的等待腎上腺前來解圍。

醫師果然沒有騙我。幾分鐘後我的胸腔開始吸到空氣，腦殼內嗡嗡作響的聲音開始消退，溺水嗆痛的感覺在十五分鐘後突然消失，我彷彿被救上了岸邊，癱在扶著我的復健師身上。感恩老天又讓我回來了一次，這種感覺不像是做了十五分鐘的復健快走，反而像是身體經歷了沉到河底又被打撈上岸的神奇旅程。只是溺水現象還會一次次的發生在復健初期，每一步路，都是向老天借來時間，每一滴汗，都是灌溉未來的養分，每一滴淚，都在滋養生命的感恩，我還有很長的一段路要走，只能透過長期、持續的運動，才能永保腎上腺與心臟的即時配合，兄弟們，希望你們好好合作！

生命果真會不可思議地自己找到出口！

●本文摘選自時報出版之《失去心跳的勇氣》。