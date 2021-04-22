2020年第四屆「周夢蝶詩獎」首獎得主 新作《國語》上市！

文／聯合文學編輯部

「我只說一種語言，但這語言不是我的。」──德希達

✷2020年第四屆「周夢蝶詩獎」首獎得主

✷2020年「打狗鳳邑文學獎」新詩首獎得主

我在他們的語言裡失蹤

我坐成了自己的廢墟

碎片、瓦礫、遺跡、鬼魂和

母語，火的灰燼

許多語言的消失和邊緣化，往往都是因為某一語言藉著政治權力而擴展為強勢的語態，以鞏固族群的勢力所造成的。是以，某族群語言的強弱，正也反映出了族群間的政治位階狀況。

尤其在單語主義國家，某一語言往往以國族之名，合法性地將其他族群語言進行壓制、驅逐、邊緣化，甚至消滅掉。因此在「國語」的名義之下，也就沒有了「我」的語言，只有「我們」，或「他們」的語言，這無疑表徵著一種自我存有的失落。

好評推薦

「辛金順的這本詩集，在語言的說與不說之間，在日常的現象與文本的再現之間，都彷彿一條大河，浩浩蕩蕩，不擇細流，呈現給讀者詩與現實、想像和現象對話的多重回聲。」──向陽

「辛金順究竟從何處取得一股緩慢、寧靜而又神秘的力量進行他的創作，不免令人好奇。在他的詩中，我們鈍去的聽覺瞬間獲得活化，並在他引領之下，得以探知種種悠遠而又無聲的事物。」──林建國

作者簡介 辛金順 國立中正大學中國文學博士。曾任教於台灣國立中正大學和南華大學、馬來西亞拉曼大學中文系等。 曾獲：周夢蝶新詩獎首獎、新加坡方修文學獎新詩和散文首獎、馬來西亞海鷗文學獎新詩首獎和散文特優獎、中國時報新詩首獎、台北文學獎新詩首獎和散文優選獎、台中市文學新詩首獎、中央日報新詩特優獎、梁實秋散文特優獎、全球星雲文學獎新詩獎、海華文學著作獎新詩和散文首獎、台灣省古典詩詞首獎等。 曾出版詩集：《風起的時候》、《最後的家園》、《詩圖誌》、《記憶書冊》、《說話》、《注音》、《在遠方》、《時光》、《詩／畫：對話》、《詞語》、《拼貼：馬來西亞》、《絕句：哀傷也美麗》；散文集：《江山有待》、《一笑人 間萬事》、《月光照不回的路》、《私秘語》、《家國之幻》；論文集：《秘響交音──華語語系文學論集》，專書論著﹕《存在、荒謬、知識份子──錢鍾書小說主題思想研究》、《中國現代小說的國族書寫──以身體隱喻為觀察核心》及主編 《時代、典律、本土性：馬華現代詩國際學術研討會論文集》、《馬華截句選》等數種。

●本文推薦好書來自聯合文學即將出版之新書《國語》。