用二十四年問你，詩的靈魂—《寵你的靈魂》新書分享

在我們身邊，有許多因為歧視、霸凌、騷擾、侵犯或暴力事件的受害者。 受害者的心底，藏著無法說出口的痛。 這個痛，總是跟著受害者一起吃飯、一起生活，就連睡覺也形影不離。 這個名為「創傷」的痛，源於某個震撼的事件。在發生當下，如同歷經核爆一般，即使倖存，卻無法向旁人言說，就連說給自己聽都有困難，這是創傷「難以啟齒」的特徵。 本書作者宮地尚子以精神科醫師、人類學者、社會學者的立場，建立「環狀島」創傷與復原模型。以類似火口湖的「環狀島」地形模型，說明受害者在群體中的處境，以及倖存者的逃生地圖。

2021-04-18 11:00