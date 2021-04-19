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用二十四年問你，詩的靈魂—《寵你的靈魂》新書分享

聯合新聞網 / 聯經出版

文／聯經出版行銷部

書名：《寵你的靈魂》作者：解昆樺 出版社：聯經出版 出版時間：2021年04月15日
書名：《寵你的靈魂》
作者：解昆樺
出版社：聯經出版
出版時間：2021年04月15日

靈魂的旅人，詩的吟遊者

寫詩近四分之一世紀

解昆樺的首部詩集溫柔問世

活動邀請詩人白靈與談，透過對生命的詰問，帶領讀者用心體會，詩的靈魂。

精選七十首時光結晶，二十首詩人朗讀原音文字蓋成家屋，聲音向世界綿延

《寵你的靈魂》是詩人學者解昆樺寫詩逾二十年所集結的第一部詩集，他自比為靈魂的遊吟者，拾掇時光遞嬗的花葉，占花為卜；年輕時的紫荊樹，校園宿舍讀寫對望的群樹，有時僅僅是眷念簡單的家居，有時浪遊吾島，留下菊島、諸羅城、北高二都、阿里山、磺溪的人文記憶。詩人說：「詩就是言語的寺廟。」解昆樺以感情造字、藉音聲賦形，用全部的靈魂，造一間房，寵愛所愛。

用二十四年問你，詩的靈魂—《寵你的靈魂》新書分享

活動時間｜4/24（六）15:00-16:30

活動地點｜聯經書房

主講人｜解昆樺（本書作者）X白靈

●本文推薦好書來自聯經出版之《寵你的靈魂》


詩人 阿里山 聯經書房

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