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給青年作家的信──來自當代國際知名作家卡倫姆．麥坎

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《寫小說就這樣‽：給青年作家的信》 作者：卡倫姆．麥坎 譯者：葉佳怡 出版社：聯經出版 出版時間：2021年04月06日
書名：《寫小說就這樣‽：給青年作家的信》
作者：卡倫姆．麥坎
譯者：葉佳怡
出版社：聯經出版
出版時間：2021年04月06日

當代國際知名作家、創意寫作導師，寫給所有青年寫作者的超實用寫作指南。

《寫小說就這樣‽：給青年作家的信》本書作者為卡倫姆．麥坎，曾以小說《讓美好世界轉動》榮獲美國國家圖書獎、國際IMPAC都柏林文學獎，在評論界備受稱譽。而這次的作品除了謳歌語言的力量，也直接觸及許多既考驗又折磨寫作者的藝術、專業及哲學議題，提供最受用的創意寫作撇步和身心整頓良方，寫小說，真的就這樣！（編按）

文／卡倫姆．麥坎

我活得像漣漪，一圈圈往世界邊緣擴散。

—萊納・瑪利亞・里爾克（Rainer Maria Rilke）

不要做什麼都追求合情合理。你要保持誠懇，全心投入，不要甘於安逸。大聲把寫好的內容讀出來，做個甘於犯險的人，別怕其他人認定為多愁善感的情緒。隨時準備好遭到擊碎：這種事偶爾會發生。允許自己生氣、失敗、暫停，也要接受拒絕。讓自己因為崩潰而更生氣勃勃，也練習振作起來的方法。你要保持讚嘆的能力，接受自己在世間的定位。找到能信任的讀者，這樣的讀者也一定能信任你。做一個學生，而非老師，就算教書時也一樣。不要哄騙自己，如果你相信那些正面的評論，那也得相信負面的評價。不要容許自己心腸變硬，並且面對現實，就算憤世嫉俗者比我們更能說出爆紅的格言，也要記住：他們永遠無法把一個故事好好說完。

（圖／Unsplash）
（圖／Unsplash）

享受困境，擁抱神祕，透過在地性找到普世性。對語言有信心—角色會跟上你的文字，到了最後，情節也會藉著這樣的文字組織起來。再對自己嚴厲一點，不要不上不下，這樣或許能讓你活命，但不可能讓你交出好出品。永遠不要輕易滿足，要超越一己之私，並信任好文字能發揮持久的力量。我們的手筆永遠出自他人的手筆，所以要大量閱讀各種文字。你可以模仿別人、複製他人，但轉換成自己的風格。書寫你想知道的內容，更棒的是，書寫時朝向你仍不清楚的方向探索。最棒的作品總是從超越作者自身的認知出發，才有辦法深入人心。面對白紙時大膽下筆，下筆時要維護遭人訕笑之人、要超越絕望，要在現實中創造正義。唱出自己的歌聲。從生命的黑暗所在提煉出畫面，畢竟受人眷顧的哀痛大大好過不受人眷顧。對於能帶給你太大安慰的事物存疑。

世間的希望、信念和信仰很常讓你失望，但又如何？分享你的憤怒，並且去抵抗，去譴責。總是讓自己充滿精力、勇氣和毅力，並明白沉靜的話語跟喧囂的話語一樣重要。信任你創作的藍筆，但也別忘了能糾正你的紅筆，好讓重要的一切發揮出關鍵效果。容許自己去恐懼，去釋放自己。你一定有可以寫的想法，不會只因為那些經驗看來私人，就代表沒有普世性。不要說教—沒有比詳細說明更能扼殺生命的事物。為想像出來的事物提供充分論據，但仍帶著疑慮下筆。做一個探險者，去沒人去過的地方，而不只是遊客。你要為修復和平而戰。你要相信細節，要建立文字風格。故事早在第一個字出現前即已開始，也遠在最後一個字出現很久後才結束。讓平凡的事物光彩煥發。不要恐慌。揭露尚未成形的真相，並在此同時娛樂讀者，滿足所有嚴肅及歡樂的需求。讓自己興奮地鼻孔放大，讓肺臟充滿語言，你可以被奪走很多事物，甚至是生命，但透過故事建立的生命誰也奪不走。

因此，絕非是我懶得關愛或失敬，但我對青年作家的建議只有一句話：寫就是了。

●本文摘選自聯經出版之《寫小說就這樣‽：給青年作家的信》。


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