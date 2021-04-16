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陳芳明／詩的敘事與抒情—解昆樺《寵你的靈魂》推薦序

聯合新聞網 / 聯經出版
書名：《寵你的靈魂》 作者：解昆樺 出版社：聯經出版 出版時間：2021年04月15日
書名：《寵你的靈魂》
作者：解昆樺
出版社：聯經出版
出版時間：2021年04月15日

精選七十首時光結晶，二十首詩人朗讀原音，文字蓋成家屋，聲音向世界綿延。

《寵你的靈魂》是詩人學者解昆樺寫詩逾二十年所集結的第一部詩集，他自比為靈魂的遊吟者，拾掇時光遞嬗的花葉，占花為卜；年輕時的紫荊樹，校園宿舍讀寫對望的群樹，有時僅僅是眷念簡單的家居，有時浪遊吾島，留下菊島、諸羅城、北高二都、阿里山、磺溪的人文記憶。詩人說：「詩就是言語的寺廟。」解昆樺以感情造字、藉音聲賦形，用全部的靈魂，造一間房，寵愛所愛。（編按）

文／陳芳明

所有詩的書寫，都是一種靈魂的探險，只有挖得越深才會感受到生命的驚險。內心的起伏震盪，從來是深不可測。敢於挖得越深，看見的生命風景就越精彩。在一些文學獎的評審過程中，曾經也遇到解昆樺的作品。當時並不知道作者是誰，揭開謎底後，才發現是一位熟悉的學生。如果與他的年紀來看，他應該是屬於中生代的詩人。這個世代開始在文字中冒險前進之際，臺灣社會已經正式解嚴。解放以後的文學風景，確實比上個世代的創作者還更精彩。從他的詩齡來看，似乎已經不再受到任何的政治干涉。整個想像的水域，比起前行代還要遼闊。

這是解昆樺的第一本詩集，前後累積二十餘年的作品。在年輕族群的行列裡，這本詩集應該已經遲到。閱讀他的想像與情緒，果然不再像從前那樣緊繃著心情。因為處在較為從容的海島，凡是感情所能到達之處，他的詩行也可以到達同樣的境界。解昆樺不是多產的詩人，這本詩集似乎累積了前後二十年的勞作。如果從賦比興的觀點來看，他的作品比較偏愛賦的手法。他總是給予自己觀察所到之處，非常迅速就以一首詩來定義自己的心情。在一定程度上，詩集中所收的作品，都是他參加不同文學獎的成績。如果不要受到文學獎的限制，就無需受到地景的限制，也無需受到競爭的干擾，詩人也許更可以從許多框架中解放出來。

詩集中有兩首詩結合了爵士搖滾，反而產生豐富的想像：

每株草都領有爵士的音符

當我孤獨穿越後，便恢復原狀

迅速地　柔韌地　抹消我的足跡

彷彿我不曾走過　彷彿我不曾活過　幽靈似地

草地比我更有資格擁有我的耳朵

而我不能

詩人在聆聽爵士樂的演出時，顯然被那樣的音色與節奏所感動。坐在草地上享受音樂節奏的敲打，內心揚起了某種震顫，久久無法平服。這是一種反襯的書寫，野草被踩過後便立刻平服。但是詩人的心情，接受爵士樂的洗禮之後，卻久久無法恢復原狀。詩人帶著我們引申出另外一種心情，人是有情的動物，能夠接受音樂節奏的感動與影響。

另外一首動人的詩是〈最美的墨色是白色〉，非常接近童詩，整首詩看起來是那樣的潔白。那種潔白，其實是折疊紙飛機的白紙，暗示著他無邪的童年。詩人在作品中自問：

空白測驗紙上的塗鴉

吹起飛落

那年我開的紙飛機

迫降何方？

詩人刻意歌頌自己的年少歲月，似乎也寫出了許多人的共同記憶。他以紙飛機來暗示失去的童年，整首詩的最後如此顯示出來：

在昨日與來日的空隙裡

花美如雲

藍空如硯

最美的墨色是白色

正如詩題那樣，是一種矛盾語法。墨黑與潔白是一種感官的對立，兩種強烈的顏色並置在一起，立刻形成絕對的反差。顯然那是他過去美麗歲月的一種回想，也是他生命中毫無牽掛的年華。他對自己的童年，有著強烈的鄉愁。而那樣的鄉愁，卻殘酷地提醒他那是他永遠回不去的生命原鄉。

這部詩集，有許多作品都是參加文學獎而釀造出來。參加文學獎比賽，而刺激了自己的想像。而那樣的想像，卻又受到地區文學獎的限制。這說明了為什麼詩人往往受到議題的拘囿，從而也局限了他的情感抒發。有時候詩的命題為了配合既有的事件，不免規範了詩人自己的想像。〈告別那些暴力者—記太陽花學運〉描述臺灣公民運動的重大轉折，這也是他所擅長賦的書寫：

星光有時微弱如燭火

像權力者這麼踐踏過我們

心中的那份意志，星光如此微弱如此閃爍

但聚集後也能燎原

也能開綻如太陽花

以詩行來定義重大的歷史事件，在某種程度上，是一種精神昇華的技巧。太過於貼近事件本身，卻使詩人的想像難以展開。把「微弱」與「閃爍」並置在一起，就產生強烈的對比，從而也拉高了詩的精神。敘事詩必須保持若即若離的高度，才有可能避開事件本身的牽制。這是一首危險的詩，幸好在最後兩行有及時挽回：「我們需要的／只是以星光給他們標上十字架。」

詩是一種危險的心靈探索，總是在絕境找到精神出口。解昆樺的詩齡已經超過二十年，慢慢進入中年。生活是一種探險，生命也是一種探險。前者是肉體的歷練，後者是精神的歷練。解昆樺在這兩種探險過程中，已經慢慢找到屬於自己的道路。在臺灣詩史的系譜裡，他逐漸進入中生代的階段。這個世代不再接受任何的權力干涉，也不再受到前輩詩人的干擾。他正要走出自己的道路，也正要開闢一個全新的領域。對於這個世代的創作者，我一直有很高的期待，新的語言，新的技巧，新的形式，都將豐富臺灣文學長流的未來。解昆樺所帶來的聲音，值得我繼續期待。

●本文摘選自聯經出版之《寵你的靈魂》推薦序。


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