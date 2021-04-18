徐思寧／走進忘卻之洞──陪伴受害者的旅程　

文／徐思寧

農曆新年是我們家奇怪的日子。

我和潔晧已經連續幾年從除夕到初一，都會進入冬眠狀態。我們會連續睡十幾二十小時，把除夕夜的團年飯和初一的開年飯睡到不知不覺消失了。

醒來的時間，我們會很投入的打電動。電動的世界很安全，所有的努力都有回報，也可以讓我們忘記現實生活的時間，而且打電動時不會餓，不用吃太多，很省。

【眼前的性侵加害者】

每年我都希望農曆新年假期趕快結束，因為會做惡夢。在這個家家戶戶團圓的日子，我會記起潔晧爸媽叫我們送禮給性侵潔晧的加害者。我會記起潔晧的媽媽打電話給叫我們不用回家吃飯。

在潔晧記起童年性侵回憶前，我們每年會隨潔晧父母到伯父家拜年。伯父一家住在基隆的一條小巷子。小巷子的鄰里都互相認識，其中一家便是潔晧三歲到五歲期間的褓姆，也是性侵潔晧的加害者。

潔晧的父母說，褓姆一家很照顧小潔晧，所以叫我們去褓姆家送禮，感謝對方的照顧。

我記得褓姆的家地板很冰，客廳有供奉神明。潔晧在這個冰冷的地方，被我眼前的一家四口，性侵及虐待了三年。

若是我早一點知道潔晧小時候被虐待的經歷，知道褓姆家便是傷害潔晧的大壞人，不知道我會怎麼做呢？我腦內的小劇場出現過很多不同情景。其中一幕是我在加害者前拍桌，大聲的指責罵他們。有一幕是我印了宣傳單張，派給小巷子的每家每戶，告訴所有人這家人性侵兒童。有一幕是我報警舉報他們性侵兒童，警察出現把所有壞人抓走。不過若是我能早點知道的話，我會保護潔晧，不讓他再踏足那片鬼地方，送什麼禮物，實在太瘋狂了。

【嘔心與壓抑】

每次回想起我新年時曾經送禮給潔晧的性侵加害者時，都有一種嘔心的感覺。身體內有源源不絕的憤怒與哀傷。我感到自己在咬牙切齒，血液在急促流動，同時眼淚又不停流下。

即使這份感覺在我心裏恨恨地燃燒，但很長一段時間，我是完全閒置著這份複雜又難受的感覺。因為大部分時間潔晧的身心狀況都比我差。

在復原的初期，潔晧吃不下，睡不到。他能活下來，比什麼都重要。面對已經粉碎一地的伴侶，我要先把所有的力氣，照顧潔晧。這不是我可以脆弱的時候。大概就是這份信念，我把很多感受都延宕處理。

然而，延宕處理是要付利息的。

【時間到了】

潔晧復原的歷程大概進入第四年時，我也快撐不下去。潔晧的身心狀況雖然已經穩定很多，但也談不上能好好生活。我記得當時他獨自在家中的話，依然會感到非常恐慌焦慮。再加上我們的存款快用光，香港的家裏也出現重大變故。一切壓力的累積，讓我也快倒下了。

痛苦的時間過得很慢。我忘記快樂是什麼。我失去了期待，遺失了快樂。我不知道明天有什麼意義。我每天在等待死亡的來臨。

作為性侵受害者的伴侶，我拼盡生命的力氣，尋找復原的方法，全心全意聆聽潔晧的所有痛苦。我希望能陪伴潔晧進入生命中最痛苦的忘卻之洞，擁抱所有受傷的時刻，讓他不再那麼孤單寂寞。但性侵受害者的痛苦如地獄之火，走進這片火海卻能全身而退只是無知的妄想。

【從陪伴到共同復原】

當我意識到自己從山坡滑下時，巨大的無力感把我拉向更黑暗的地方。這彷彿證明了這四年的努力都是白費。我找不到指引，不知從何解釋這種感覺。我也會覺得自己沒有「資格」那麼痛苦，我不是當事人，卻為什麼那麼痛苦。

記得有一天我早上醒不來，我坐在床上，不知為何，眼淚卻不停落下。我嚇到自己，也嚇到潔晧了。他很冷靜，他在安慰我，陪著我。突然我發現原來潔晧比我想像中強大了很多，不再那麼脆弱。我覺得他的身邊有著溫暖的光。我開始痛哭，沒有盡頭地哭。這是潔晧記起性侵後，我第一次在他面前讓自己的情緒被看見。

我知道我們要轉換生活節奏。我開始閱讀「替代性創傷」的文章。我開始探索性侵事件對受害者家屬的影響。我想讓潔晧和家人理解我的困境。

【從火山島中求生：創傷之島】

作為性侵受害者的伴侶，我的世界不停往下倒塌。伴侶身處火山口的深處，我拼命從火海中抓著他。我的生活被恐懼籠罩，深怕一個錯誤，一時鬆懈，潔晧就會陷入深淵，再也活不過來。

我的世界瞬間分為兩半。站在受害者身旁的，還是站在對岸的加害者一邊。只有黑白，沒有灰色。潔晧的家人叫我們不用回家吃飯。身邊的好友和長輩會勸說你原諒加害者，好好孝順潔晧父母。

這種疲累與壓力累積了四年，我的家人和朋友即使長期支持著我和潔晧，但因為爸爸十多年來欺騙我們外遇的事情，我對人的信任和內在的精神支柱也瞬間瓦解。家人和朋友的支持與理解額度也差不多耗盡。

日本精神科醫師宮地尚子提出的「環狀島」創傷與復原模型，在我失去方向時，描繪了一張求生地圖，支持我從無盡的深淵看見自己立足之地。

宮地尚子根據多年擔任創傷治療者及研究者的觀察，在《療癒心傷：凝視內心黑洞，學習與創傷共存》提出「環狀島」創傷與復原模型，以類似火山島的立體地景概念，描繪了創傷受害者與家屬、協助者、治療者、研究者、旁觀者之間的距離、關系與動力。

【創傷的零點】

「環狀島」是一個有內海的火山島。創傷事件如同核爆，在爆發點以同心圓的形狀向外帶來影響。創傷的起點位於「環狀島」中心，是創傷爆發的「零點」。「零點」被「內海」覆蓋，是亡者沉睡之地。「內海」如同黑洞，越接近內海的中央，受害者的受創程度越嚴重。他們可能在遇到傷害的瞬間粉身碎骨，屍骨無存。

從內海的核心往外，離開水面後是山丘的「內斜面」。剛爬上陸地的倖存者，徘徊在生死邊緣，生命依然被創傷籠罩，沒有餘力言述自己的傷痛。

書名：《療癒心傷：凝視內心黑洞，學習與創傷共存》作者：宮地尚子（Naoko MIYAJI） 出版社：經濟新潮社／城邦文化 出版時間：2020年7月9日

越能往上爬的倖存者，越能以外界聽得懂的語言溝通。他們嘗試發聲，對外連結。然而爬上山脊是極具風險的行動。性侵倖存者每天都活在倖存中，因為每次對外揭露創傷，都會使自己暴露在危機中。倖存者無法預計聆聽者的回應，若信任的對象拒絕相信或冷淡回應，會把倖存者推往內海，使他們再次浮沉在忘卻之洞，無法再現身。

關心受害者的朋友、伴侶、家屬、陪伴者和治療者，涉入的程度越深，就越接近「山脊」。

潔晧回憶起童年創傷時，他慢慢從內海中浮出水面，奮力往陸地爬，希望有人能理解自己的傷痛。而我則在「山脊」外的「外斜面」，希望越過阻礙，把潔晧從內海中拉上陸地。但當我涉入越深，見證的痛苦越多，我也慢慢受到創傷事件波及，越過了「山脊」來到內側，並開始滑下。

不關心創傷事件的人，身處「外海」。「外海」包圍著「環狀島」，旁觀者在靠近外海的岸邊，更外側是完全不知道有創傷的人。

社會對創傷事件的態度，影響著環狀島的「水位」。例如《蝴蝶朵朵》的運動，讓性侵受害者感到社會氣氛對受害者的同理和支持，所以會促使「水位」下降，讓「內斜面」出現更多陸地，更多受害者感到安全和支持，可以發聲，可以一起努力爬上「山脊」，讓「外海」的人聽見，並影響更多人一起推動兒童性侵防治的運動。

在陪伴性侵受害者的歷程中，家人需要長時間與受害者共同生活，情感必然受到牽連，生活必然面臨衝擊。在長期見証他人之痛苦後，或許受害者的家屬不能逆轉替代性創傷的出現，但最少能認知自己與性侵受害者之間的位置與距離，看見自己的侷限，便能重整裝備，找到自己的盟友和目標，一步步慢慢重新出發，再次爬上創傷的環狀島。

徐思寧 《蝴蝶朵朵》繪者、專欄作家。香港大學藝術學系學士，輔仁大學兒童與家庭學系碩士。曾於環保組織、人權倡議機構及兒童藝術教育機構工作。長期從事兒童性侵防治、創傷復原及兒童權利的研究。

●本文推薦好書來自經濟新潮社／城邦文化出版之《療癒心傷》。