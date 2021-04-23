【出版推薦】陳明仁／陳正雄—臺南ê萬事通先生

文／陳明仁（台語文學家）

英國ê作家William Somerset Maugham，俗稱Mom，漢字寫做毛姆，有一篇出名ê小說叫做《Mr. Know All》，翻譯作「萬事通先生」。講tī遊輪kap 一个人睏kāng房，真煩。無論講siáⁿ，i lóng是專家。人leh討論真珠，i比一个少婦講i ām-kún hit條絕對是貴som som ê真珠，少婦ê翁婿是軍官，kap i相輸 100 kho͘ 美金，萬事通先生koh chim-chiok觀察hit條phoa̍h鍊，看少婦ê面色各樣，當場認輸，hö͘ 人一百kho͘。半暝有人ùi房間門kha tu 一 ê phoe-lông入--來，té 一百 kho͘ 美金。萬事通先生講，in翁去做兵，i少年bó͘ 孤單守空房，加減有人交往，送i高貴ê真珠phoa̍h鍊，騙in翁講是假的養珠，mā正常。

作者kā這位萬事通先生ùi負面轉做正面書寫ê工夫，hö͘人o-ló。

陳正雄是台南一中退休ê公民老師，有機會創作台語文學，先寫詩，尾後小說，真有成績。正雄真興讀冊，台灣ê人文歷史讀真透。照我所知，許丙丁《小封神》所寫ê地頭、廟寺tī toh位，i lóng會sái作導覽。葉石濤ê小說kap作品地點，i上了解，王育德、王育霖ê關係事、地，完全清楚。我bat聽過i專題演講，免看資料，kā兩兄弟ê事件、年代、日子介紹明瞭，便若有團體參訪，i ê導chhöa，連文學、歷史、藝文lóng介紹，講是台南ê萬事通，完全tú好niâ。

正雄先生ê小說，差不多現場lóng tī台南，主題mā是校園kap台南草地所在ê人士，人物ê描寫，mā會ná像毛姆這樣，kā社會風評無真正面ê老芋仔，各樣gín-á，倒尾塑造到hö͘人感動。我想起日本作家淺田次郎得獎ê短篇小說集《鐵道員》，純文學真gâu寫，這時改寫社會冷派小說系列，kā烏槍建道、軍曹等人物寫到真心適、古chui！正雄兄無hit款社會經歷，mā有才調創作這款身份kap行做無kāng層次ê書寫。

前幾年，阮tī台南林森路正雄ê厝--nih有辦文學讀冊會，hit間厝tī鐵支路邊，siuⁿ吵，i無toà hia，我tī台南就睏hit ê所在。台南文兄俊州、定邦、裕凱、李林波等會參加，有時建成、芸明、柏榮mā會來，討論文學書寫ê各種層面，對作家來講，應該是有行氣chiah tio̍h！正雄愛參加文學獎，教育部、台南市、高雄市辦--ê，若有機會，lóng會參加。這本小說集，lóng是得獎作品，有時˜是it著獎金名聲，i想beh愛台南成立王育德紀念館，chhöe機會beh請求市長，若得頭名，會tàng公開發言，為án-ni，i得頭賞，市長soah無來，koh拚後屆，chiah有賴清德出席，有機會成立王育德紀念館。黃昭堂紀念館，i mā tàu爭取。

我上愛聽i講有關台南歷史人物ê情物，像湯德章等等。有文學家寫著台南ê所在，i lóng會報我知，地點是這時toh一條街巷幾號。真正ê萬事通先生。我樂意推荐這本小說集！

●本文摘選自前衛出版之《灶雞仔 Tsàu-ke-à：台語短篇小說集》推薦序。