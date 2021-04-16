國史館館長陳儀深　新書《昂首撥雲現青天－林光義先生訪談錄》上市！

宜蘭精神 臺灣精神

文／陳儀深（國史館館長）

2019年7月10日我接任國史館館長，兩個多月以後也就是9月19日、26日，就帶領全館同仁分兩梯次搭遊覽車去宜蘭，參訪慈林教育基金會的「臺灣民主運動館」、以及三星鄉的「陳定南紀念館」，雖然對我而言都是熟悉的地方，對大多數的同仁而言則是初體驗。此行的原因之一：由於國史館有管理總統副總統文物的權責，同仁們本來就要多看博物館、紀念館以學習文物展覽的知識和能力；原因之二：當時我已經在籌備年底要舉行的「臺灣歷史上的選舉」學術研討會、以及隨後的主題展覽，應該先看看慈林是怎麼展臺灣民主運動史，也應該看看傳奇人物陳定南，如何在1981年當上宜蘭縣長、又在1985年當選連任，戒嚴體制下的一介政治素人如何透過選舉取得政治權力，如何把縣長這個職位做得虎虎生風，他除了對縣政品質管理一流，不但處理既有的蘇澳冬山空汙而且抵擋六輕進入（避免像後來雲林那樣的汙染），甚至碰觸戲院免唱國歌、廢除人二安維秘書等敏感政策，這種種「揮灑」延續到後來擔任立委以及成為民進黨提名的省長候選人⋯⋯所謂綠色執政、品質保證，所謂清廉、勤政、愛鄉土，在別地方可能是宣傳口號，在宜蘭可是活生生的經驗。

要之，宜蘭擁有好山好水不是理所當然的，是具有遠見和魄力的政治人物造成的；宜蘭若只有好山好水也顯然不夠吸引人，而是有著慈林教育基金會的臺灣民主運動館以及三星的陳定南紀念館所彰顯的宜蘭精神、臺灣精神，才讓宜蘭成為具有人文氣質的、世界級的景點。這背後有說不完的故事。我是做過很多口述史的歷史工作者，能有什麼一臂之力可以貢獻呢？慈林方面由於林義雄先生深居簡出，暫時不表；陳定南紀念館的推手──林光義董事長則是不錯的著力點。

前述2019年9月的參訪，得到林董事長熱情接待，可惜我們還有別的行程，無法從容聽他說故事，就相約改天來錄音訪問。於是有好多次的周末假日，我開車到宜蘭市民族路陳定南教育基金會，也就是慧燈補習班舊址，對他做口述訪談。林光義是1941年出生於宜蘭縣壯圍鄉農家，小時候「多能鄙事」，台師大畢業以後得以回母校宜蘭高中任教，直到1990年退休；他是以教育家而不是生意人的態度經營補習班成功，造福不少宜蘭子弟，進而成立的慧燈中學則有來自北臺灣其他縣市的學子受惠。林光義是陳定南在宜蘭高中差兩屆的學長，原本互不認識，直到1978年為了共同的國文老師杜顯揚募集生活基金才碰在一起，三年後同樣在杜老師家裡巧遇，陳定南就跟他發表三個小時的政見，說要選縣長。林光義被他說服了，就很快邀集一批公教人員為主的朋友出錢出力，冒險「撩下去」為他助選，結果就是本書內文小標題說的：「縣長選舉大黑馬、改變宜蘭人命運」。

選舉不可能包贏的，陳定南也有陷入低潮、四面楚歌的時候，他在政壇長期是孤鳥，到了1994年才為了空前絕後的省長選舉加入民進黨，所以之前的省議員、縣長、立法委員等等提名免不了粥少僧多的競爭，每逢選舉除了來自國民黨對手的抹黑，來自同屬綠營的矛盾，尤易椎心。誰能知道陳定南要選、不選、選什麼、怎麼選的內心轉折？是在什麼關鍵時刻產生了關鍵的文宣，進而反敗為勝？坊間也有一些媒體記者寫的報導性質的書籍，總覺得跳躍突兀，可是聽林光義講起來就有血有肉、生動有趣。陳定南的最後一場選戰是2005年參選宜蘭縣長，輸給國民黨提名的呂國華大約八千票（巧合的是1981年初次參選縣長也是贏對手約八千票），林光義認為陳歐珀（時任民進黨縣黨部主委）主辦的「宜蘭河點燈之夜」活動被對手呂國華炒作為賄選，是造成陳定南敗選的主因。這次敗選對陳定南打擊甚大，身心互相影響，一年後就去世了。

由於林光義始終站在陳定南的立場發言，後來自己對訪問紀錄中的人物臧否也覺得需要保留，因而刪去不少篇幅。為了讓這本訪談錄的篇幅達到一定分量，我就趕快去訪問陳定南紀念館的導覽志工、同時也是三星子弟黃瑞疆，擬作為附錄，只是黃瑞疆對於問答錄音轉成紀錄的口述史文體不喜歡，最後決定用他撰寫的「自述」當作附錄。黃瑞疆從日治時代曾祖父黃木全開拓三星鄉的故事說起，講自己的求學生涯、服兵役、擔任過蘭嶼國中和南安國中老師、最後回到宜蘭高中母校任教的經過；他在1992年參加臺灣教師聯盟，對於同年（1992）陳定南參選立委有深入的參與，1994年又大力投入為陳定南參選省長的助選活動南征北討，最後還講到「太平山鐵道復駛運動」，這些部分都可以補充林光義訪談錄比較沒講到的地方。

口述史的品質大概一半取決於整稿記錄的人，感謝簡佳慧女士（我昔日在中研院近史所的助理）願為此次的訪錄操刀。感謝林光義董事長和黃瑞疆老師，願意述說他們在蘭陽平原打拼的故事，尤其是追隨傳奇人物陳定南所看到的鮮為人知的細節，實是為宜蘭人的榮光、同時也是為臺灣民主化的歷程做見證。兩年前我在規劃退休生活的時候就想著宜蘭，現在雖然因故延緩了定居宜蘭的時程，但是能先懷著景仰感恩的心情，為這一塊美麗的土地做一點人文歷史的工作，可說是很特別的見面禮吧。

2021年2月23日

●本文摘選自前衛出版之《昂首撥雲現青天－林光義先生訪談錄》序一。