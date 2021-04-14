享譽文壇歷史小說家樸月　新作《埋香恨：乾隆皇帝與孝賢皇后、香妃》上市！

文／聯合文學編輯部

大清盛世「乾隆皇帝」的愛情故事

康熙皇帝在位六十一年（史上最長），雍正即位時，年事已長，為避免諸王奪嫡、手足相殘的戲碼在下一代重演，特創「密詔立儲」制度。而當時朝野都臆測藏在「正大光明」匾後密詔所寫的名字，必是備受康熙爺偏愛，說他「福過於予」的皇四子弘曆。

雍正在位僅十三年，他頗為自得於自己雷厲風行的政治改革，後來卻驚覺：在民間的傳聞中，他竟是：謀父、逼母，弒兄、屠弟，貪財、好殺，酗酒、淫色，誅忠、任佞的暴虐昏君！因此，他親自撰寫《大義覺迷錄》刊刻頒行天下，來為自己辯白；卻連他最鍾愛的皇四子弘曆都認為「愈描愈黑」！

雍正朝隱藏了許多撲朔迷離的情事，竟致在雍正駕崩之初，就發生了「廢太子」的兒子「理親王」弘皙以持有雍正親書傳位「密詔」，堂而皇之要求繼位的疑案！而逼乾隆讓位之事，還不僅此，他又在乾隆二年底，太子永璉薨逝之際再度發起「政變」，幸未成真，卻留下了滿天疑雲。乾隆朝前期，他經歷了無數驚濤駭浪，險阻艱危，幸而身邊一直有一位賢淑睿智，能為他分憂解愁，共度難關的「正宮皇后」富察蘭沁。他們鶼鰈情深二十餘年，傳為清史上的愛情典範，她也成為大清最受尊崇的皇后表率。

孝賢皇后的「愛」，與香妃的「恨」

孝賢皇后，出身於名臣輩出的滿族八大姓「富察氏」，是雍正帝后親自指婚給皇四子弘曆的元配。她本性善良賢淑，恭謹儉樸，見識過人。又一生堅守「孝」與「賢」的處世原則，與皇帝恩愛彌篤，生了二男二女，卻不幸遭受三個孩子夭折的打擊。乾隆十三年，她方歷皇七子永琮之喪，就抱病陪侍太后與皇帝東巡，途中因傷心兼勞累薨逝於德州。

乾隆朝中期，清帝國大幅擴張疆土，在形同「滅族」的屠殺下，平定了準噶爾。緊接著又出征回部，一舉將天山南北納入版圖，並因而命名為「新疆」。大清平「準」師出有名；畢竟準噶爾與大清歷經三代恩怨。但平「回」呢？

他為什麼蓄意「逼反」了素性和平，與世無爭的回部，殺害了回部領袖小和卓霍集占？由後事證明：只為了搶奪小和卓之妻，因身具異香，而被稱「伊葩爾罕」——「香妃」的回族第一美人瑪弭爾。甚至早在戰事初起，就已在西苑為她營建了回式風格的金屋「寶月樓」，準備藏嬌。卻沒有料到：這位具有絕世無儔豔麗姿容的美人，也具有絕世無儔的堅貞剛烈；他萬里興師，所換得的，只是她的冷漠與仇恨！

孝賢皇后與香妃，是乾隆一生最愛的兩個人。他與孝賢皇后之間，是兩情相悅，生死不渝的恩愛。但他所愛的香妃，卻因殺夫之仇、亡國之恨，恨他入骨！甚至甘願被太后賜死，也不肯對他假以辭色！兩個他所愛的人都「瘞玉埋香」先他而死，兩則極端的感情故事，卻高潮迭起，有待看倌細細品賞。

●本文推薦好書由聯合文學出版之《埋香恨：乾隆皇帝與孝賢皇后、香妃》。