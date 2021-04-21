【出版推薦】林聰明／讚嘆創新藝術成就

文／林聰明（南華大學校長）

讚嘆創新藝術成就

一條從天到地的「線條」，連綿蜿蜒，在當代藝術時空。

藝術家李登元先生從臺灣到巴黎、到紐約、到世界各地，持續推動無中生有、直指人心的超越性能量藝術，已三十多年了。同時，他深耕在地，也是本校的駐校藝術家，實踐著藝術生活化、生活藝術化。

書名：《望天之光：李登元一筆畫能量藝術》作者：李登元、林秀兒出版社：暖暖書屋出版時間：2021年4月22日

一筆能量畫，到底牽連著什麼樣的宇宙大夢？可能鏈結出什麼樣的藝術新世紀？又如何深刻地關係到人們的平安生活、幸福人生呢？能量藝術創發者李登元和國內知名文學作家、多元文化教育家林秀兒，在《望天之光》中，用很特別的方式詮釋一筆能量藝術的創作緣起、創作精神、創作技巧和藝術大作用的奧妙存在。

林秀兒女士文學底蘊豐富，善於用敘述、對話及詩歌等多元方式落筆表達。隨著作者深入淺出的筆觸，讓讀者們悠遊於真實生活世界與無垠無涯宇宙間。藉由這本專書的描繪、詮釋、引導、探究和論述下，讓讀者們從地球文明、藝術林園、科技新知中穿梭時空，更深層領悟一筆能量畫的精隨之處。

藝術家李登元先生積累了從小的生命獨到能力、特殊領悟，將自己的生命經驗與自然脈動鏈結、融合，不僅建構出新的藝術理念，且將之幻化為風格獨特、妙用無窮的畫作，堪稱為當代藝術文化領域之成功創新者。

一條平淡無奇的「線條」，在李登元先生執筆游移下，自然、流暢的轉化為具有生命意義、充滿生物場能量、啟動人體自我療癒本能之藝術瑰寶，不僅畫作曾受邀至國際知名藝術殿堂羅浮宮展出，堪稱當代藝術文化領域之創新翹楚，其能量研究成果獲國際期刊及國內學術機構肯定，對於生命科學、醫藥科學等領域之貢獻可期，確為藝術創作結合學術研究典範。

道學理解、修持皆深的李登元先生，藉由藝術創作來觸發人的正能量洗滌心靈塵埃，確有潛移默化生命教育、自然教育成效，以藝術內涵串起文化、教育、文創等產業，更為各領域之參考圭臬。專書在作者的獨特寫作風格下，內容更形精彩，謹序數言以表讚嘆、推薦之意。

二○二○年七月七日

●本文摘選自暖暖書屋出版之《望天之光》推薦序。