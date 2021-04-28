【與學習挫折和解】蔡宜芳／拔眉毛、拔頭髮

文／蔡宜芳（諮商心理師）

九年級的小雨看起來總是眉頭深鎖。小雨的表情冷冷的，但有時候，說著說著就無聲地掉下淚來。問小雨什麼事情這麼難過，她也說不上來。

龐大的課業壓力

我從導師那裡得知小雨有很大的課業壓力。小雨總是拚命的讀書，每天晚自習回家後，寫作業、讀書到半夜一兩點才睡。小雨想把考卷上每一個題目、每一題作業都弄懂，所以拚命翻書，深怕自己漏了什麼。

有些同學晚上十點多會傳訊息，問小雨寫完作業了沒，說哪幾題不會寫。小雨很討厭朋友抄她的作業，但很怕沒有朋友的小雨，還是會把寫好的作業，拍照給同學。

小雨不只一次對我說︰「其實，我不知道身邊的朋友是真心想跟我做朋友，還是他們只是因為想抄我作業，才跟我做朋友？」

對此，小雨的媽媽非常生氣，她覺得那些同學根本就是占小雨便宜。他們抄別人的作業，自己就有更多時間可以念書、拚成績。

連在火車上都在寫自修

有時候，小雨也不知道為什麼突然就掉眼淚，但小雨很討厭別人關心自己，她覺得那樣顯得自己很脆弱，她不想被人看穿。小雨渴望有人能懂自己，卻又好強而壓抑。

小雨覺得自己並不是很聰明的人，原本她的成績大概在班上十名左右，但她希望自己能考上前三志願，於是九上開始拚命讀書。小雨的成績出現顯著的進步，半年內從5B進步到了2A3B，但小雨並沒有感到開心或放鬆。她好怕成績掉下去，於是花更多時間念書。

到了假日，媽媽擔心小雨一直都沒有好好休息、放鬆，媽媽總會提議去哪裡走走或逛大賣場。小雨無法放下課本，但媽媽又希望小雨一定要出門，小雨只好帶著課本和自修，坐在賣場的角落看書。出遊和畢業旅行時，也是如此。小雨連在阿里山小火車上都在寫自修。

媽媽拿小雨沒辦法，只能安慰自己至少有帶小雨出去透透氣了。

爸爸對小雨的指責與咆哮

小雨緊張、焦慮的時候會拔眉毛、拔頭髮。對此，小雨爸爸的反應很激烈。他很擔心小雨會禿頭，只要發現地上有一撮撮的頭髮，就對小雨咆哮，指責小雨不愛惜自己身體。

面對爸爸的指責，小雨感到十分自責，卻又無法控制不拔頭髮。

媽媽每天幫小雨畫眉毛，還有編頭髮，幫小雨掩飾因為拔頭髮而參差不齊的地方。

在諮商室中，小雨不想談拔頭髮的事情，她在乎的是課業成績有沒有進步。

媽媽很擔心小雨的狀況，幾乎每週都打電話來問我小雨講了什麼。基於諮商保密原則，除非個案有傷害自己、傷害別人、違反法律的狀況，我需要幫小雨保密。我告訴媽媽，如果我把小雨的狀況都和她說，可能小雨就不會再信任我了，但需要讓媽媽知道的，我一定會講。

雖然看起來談了很多，但我總覺得小雨和我之間彷彿隔著一道牆。彼此客客氣氣的，有問有答，但卻又感覺很難進入她的內心世界。

談了幾次，小雨就說她已經好多了，不想再來，深入了解才知道，小雨也很怕媽媽知道她的事情。她說媽媽總是很焦慮、緊張。原來，前幾次的她還在測試能不能信任我，她想確認我是否真的會為她保密。

母女相處上的惡性循環

小雨常跟我說︰「這件事情不能跟媽媽說。」小雨的媽媽也會打電話給我，跟我說︰「這件事情不能讓小雨知道是我跟你說的喔！」她們母女倆都很在意對方，但對彼此的關心，卻又不能明講，彷彿怕對方生氣似的。

小雨說，有些事情媽媽如果知道，會很激動，所以她不想說。媽媽曾對她大聲咆哮︰「我又沒有給你壓力，是你自己有問題，還想要隱瞞我！」小雨覺得很委屈，因此更不想要和媽媽說自己的事了。

但小雨越是不說，媽媽就越是擔心。小雨覺得媽媽的擔心是多餘的，媽媽就更常打電話給我，小雨就更覺得媽媽想打探她的隱私，形成了惡性循環。

不管是面對爸媽、課業，還是朋友，小雨總是倔強、好強而壓抑。

爸爸對媽媽的指責

其實，小雨媽媽已經有很大的改變，自從發現小雨對自己要求很高、拚命念書之後，媽媽就不會再叮嚀小雨要去念書，或問小雨成績，反而想方設法希望小雨能放鬆一些。

但只要小雨還會拔頭髮，爸爸就會指責媽媽不用上班，還沒有把孩子顧好，這讓媽媽無形之中承受很大的壓力，而轉嫁到小雨身上。

小雨爸媽對小雨的狀況，也有很大的歧見。媽媽希望小雨能好好放鬆，不要給自己那麼大的壓力；爸爸卻覺得「有壓力是正常的，誰念書沒有壓力？小雨想念書，就讓她念書，擔心那麼多幹麼」！

爸爸在意的是小雨拔頭髮的行為，因為頭髮禿一塊很醜，爺爺奶奶會叨唸爸爸沒有把孩子顧好。

可能因為小雨是獨生女，爸爸把所有期待都放在小雨身上。從小，小雨爸爸就一直被爺爺拿來和伯父比較。小雨爸爸永遠比不上伯父的成績，各自成家立業後，小雨的堂兄、堂姊成績都很好，爸爸希望小雨也能向他們看齊。

因為感覺到小雨媽媽承受很大的壓力，所以我邀請媽媽來談。

小雨媽媽聲淚俱下的表示，自己的哥哥小時候因為念資優班，課業壓力太大而跳樓自殺，她很怕個性好強又敏感的小雨也會生病。

原來是這樣啊！媽媽背負著原生家庭難以言喻的傷痛，再加上爸爸把自己在原生家庭「被比較」的焦慮投射到媽媽身上，媽媽身上背負著雙重的壓力。媽媽對小雨既心疼、擔心又生氣。小雨什麼都不肯說，也讓媽媽更是著急。媽媽和小雨的關係就更緊張了。

原生家庭的糾葛與影響

爸爸媽媽帶著他們原生家庭的議題，組成了新的家。對於小雨的問題，他們的擔心和期待自然也不同。有句話提到︰「夫妻躺在床上，其實不只兩個人，而是六個人」，也就是說，在這段婚姻裡，除了夫妻以外，還包含了夫妻雙方的父母。

原生家庭對我們的影響，從來就不容小覷。我們今天會長成這個樣子，絕不會是無緣無故變成這樣的。就像小雨，因為爸媽對自己問題的歧見，讓原本個性就倔強、固執的小雨，變得更習慣隱藏自己、假裝沒事。小雨不想再聽見父母為自己爭執，也不想讓父母再為她擔心。

那一根根被小雨拔掉的頭髮，彷彿拔掉了課業壓力，拔掉了小雨好強又倔強的面具，拔掉了爸爸的望子成龍、望女成鳳，拔掉了媽媽的焦慮和傷痛，也拔掉了小雨默默承受父母為了自己更加失和的壓力。

書名：《接住墜落的青少年：我與那些受傷的孩子，及他們不安的家庭》作者： 蔡宜芳出版社：寶瓶文化出版時間：2021年4月9日

這一年，小雨拔頭髮的狀況時好時壞，但她好像慢慢能信任我，至少有個安全的地方，可以讓小雨盡情抱怨，訴說任何她想說的事。

小雨如願的考上了心中的第二志願，小雨很開心，爸爸也很開心，媽媽彷彿也鬆了一口氣。

頭髮拔掉還會長回來的，只是每個人速度不同而已。

我們都帶著原生家庭的愛與傷痛繼續往前走。願哪一天，愛能將傷痛包圍。

●本文摘選自寶瓶文化出版之《接住墜落的青少年：我與那些受傷的孩子，及他們不安的家庭》。