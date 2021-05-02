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測你的焦慮指數！全民焦慮時代，如何打破「越努力，越焦慮」惡循環？

聯合新聞網 / 方舟文化
書名：《其實你很好：停止自我苛責，擁抱內在小孩，和死纏爛打的焦慮Say Goodbye！》 作者：考拉小巫 出版社：方舟文化 出版時間：2020年4月1日
書名：《其實你很好：停止自我苛責，擁抱內在小孩，和死纏爛打的焦慮Say Goodbye！》
作者：考拉小巫
出版社：方舟文化
出版時間：2020年4月1日

努力本身並不是造成焦慮的原因；驅使我們努力背後的認知誤區，才是造成焦慮的真正原因。我們該如何才能打破「越努力，越焦慮」這個惡性循環，從而真正達到內心的平和與自信呢？

考拉小巫的心理自助書《其實你很好》寫給焦慮不安、總是擔心自己不夠好的你，教你跳脫認知誤區，接納真實且夠好的自己。本篇文末附上焦慮指數自評量表，幫助你和和死纏爛打的「焦慮感」說掰掰！（編按）

文／考拉小巫

琳琳代表著生活在當下這個時代裡，被焦慮、不安和自卑情緒所困擾的成千上萬的年輕人。

這些人的共同點是，在內心深處覺得自己不夠好，並因此害怕自己不被他人認可和接受，或被時代淘汰。於是，因為恐懼，而去努力，並在努力的過程中，不斷地懷疑自己。沒達到目標時，會自責焦慮；達到了目標時，又會擔心自己做得還遠遠不夠。

這樣的心態不但會體現在工作和學習上，甚至會反映在人際交往中。很多人都會因為人際交往而感到壓力。社交對他們來說，與其說是人際交往，還不如說是硬著頭皮完成任務。害怕自己說錯話、做錯事，每一次社交都會讓自己感到身心俱疲。

每當事情不按自己的意願發展時，內心那個自我苛責的聲音就會跳出來，埋怨自己做得有多麼不好，指責自己是有問題的，導致自己不接納自己、不喜歡自己，甚至是自我厭惡或自我仇恨。

這樣的心態往往會觸發新一輪改變的嘗試。然而，越改變，越受挫；越努力，越焦慮。就這樣，人在這個消極迴圈裡反反覆覆，生活卻依然停留在原地。

那麼，問題到底出在哪裡？難道我們不該努力嗎？

實際上，努力本身並不是造成焦慮的原因；驅使我們努力背後的認知誤區，才是造成焦慮的真正原因。

什麼是認知誤區？造成我們焦慮的認知誤區又是什麼？為什麼很多人都會覺得自己不夠好？我們又該如何才能打破「越努力，越焦慮」這個惡性循環，從而真正達到內心的平和與自信呢？

要想找到這些問題的答案，得從我們的童年聊起。

現在的你有多焦慮（焦慮值自測量表）

【測試指南】

此焦慮值自測量表供個人參考使用，答案無所謂對或錯，請根據自己的真實個人體驗填寫即可。

在過去的三個月裡，如果你：

▼從未有過這樣的感受，請選擇「0」；

▼偶爾有這樣的感受，請選擇「1」；

▼將近一半的時間有這樣的感受，請選擇「2」；

▼頻繁有這樣的感受，請選擇「3」；

▼幾乎持續不斷地有這樣的感受，請選擇「4」。

（圖／方舟文化　提供）
（圖／方舟文化　提供）

全部測驗完畢後，將每一欄的分數相加。得到的總分值，就是你的焦慮自測值。

正常狀態：0—8分

輕度焦慮：9—16分

中度焦慮（推薦重視）：17—24分

重度焦慮（需重視）：25—32分

極度焦慮（急需重視）：33—40分

●本文摘選讀書共和國／方舟文化所出版之《其實你很好：停止自我苛責，擁抱內在小孩，和死纏爛打的焦慮Say Goodbye！》。


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