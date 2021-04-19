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詹慶齡／眼前擁有的，就是我最好的時光

聯合新聞網 / 方舟文化
書名：《秋葉落下之前》 作者：詹慶齡 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2021年4月
書名：《秋葉落下之前》
作者：詹慶齡
出版社：讀書共和國／方舟文化
出版時間：2021年4月

文／詹慶齡

最好的時光

最近很流行這類提問：「如果可以回到過去，你想重回哪段時光？」

聽老友侃侃聊著他的「選擇」，理智且感性地剖析箇中心事緣由，不禁羨慕人家腦袋澄澈，足跡清晰。反觀自己渾渾噩噩度過半生，即使腦海翻騰，努力搜索著資料庫……一時之間，也無法明辨該打開哪個記憶抽屜，重溫或彌補些什麼？好像每個閃亮的、黯淡的、不起眼的日子都很珍貴，沒有任何一天不值得重新凝望，也沒有任何一刻需要重塑改變。

這麼想，倒不是糊塗人突然生出什麼大智慧，或者對一切都無悔無憾。相反地，如今想捶心肝的往日蠢事，多到十根手指都數不完。只是我不太相信偶然，雖非宿命論者，但隨著年歲增長，越發堅定認為：人生所有的「安排」皆有其深意，前因後果微妙相繫。我們就是非得經由某些過程，去發掘生命的隱匿訊息，前事種種或好或壞，追根究柢既然是為求圓滿而生的手段，曾經的怨懟不快，好像便沒有那麼重要了。

人們懷舊，嚮往不可回復的過去，除了是想填補遺憾的缺口﹅放不下濃烈的情感，往往還混雜著對現狀的惶惑迷惘。這讓我想起伍迪艾倫的「午夜巴黎」——21世紀的美國編劇作家，因緣際會在巴黎的午夜時分，闖進了一心嚮往的黃金年代，來到1920人文薈萃的花都，在那裡，他不可思議地結交了費茲傑羅、海明威等文豪，但他在那個時空所邂逅的美麗女子，緬懷的卻是更早之前的19世紀，而兩人在1890年的美心餐廳巧遇高更、竇加，言談之間，畫家表露他們認為最美好的年代是文藝復興時期……。看了無數次的電影，每回仍能讓我拍案叫絕，多麼慧心通透的編導！不知道我們現所質疑忽略的當下，在遙遠的未來，是否也會成為後人心中的美好時光？

現實生活固然不可能如電影那般天馬行空，但日常對話總也不乏假設……如果……等字眼，例如：親朋好友憶及往事，常掛嘴上：「如果當時做了不同的選擇，今日景況就會變得如何如何……」通常我會第一個唱反調：「既然沒有走向另一個選擇，又怎知它的結果為何？」如同我們偶爾懷念無緣的舊情人，還留有一絲美好的想像空間，說穿了，只是因為終究沒有與他（她）共體婚姻現實。

「假設性問題」從來不會導出正確的人生答案，緬懷過往卻忽略當下，也不會使我們變得幸福。時間旅行很迷人，但我還是寧取現在，眼前擁有的，就是我最好的時光。

熟齡紀事

•人生所有的「安排」皆有深意，前因後果微妙相繫。

•不再因為嫉妒他人或感嘆過往，而花掉更多自己的時間來不快樂。

●本文摘選自讀書共和國方舟文化出版之新書《秋葉落下之前》。


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