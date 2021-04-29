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夏天到了，來一碗「豌豆炊飯」！為晚餐增添夏季和風滋味

聯合新聞網 / 方舟文化
書名：《是媽媽教我成為美食家》 作者：佐藤敦子 出版社：讀書共和國／方舟文化 出版時間：2020年3月4日
書名：《是媽媽教我成為美食家》
作者：佐藤敦子
出版社：讀書共和國／方舟文化
出版時間：2020年3月4日

文／佐藤敦子

豌豆是很多人不喜歡的蔬菜。

我猜原因很可能是罐頭豌豆不好吃。因此，講到豌豆，一般印象都是在炒飯或其他炒菜中因為「配色好看」才加入。

我有個朋友很討厭豌豆，而且他可以在吃東西的時候很巧妙地將豌豆單獨挑出來，一頓飯吃完之後旁邊多了一座綠色豌豆小山。

「手也太巧了吧！」能做到這種程度也讓我佩服。

小時候我對豌豆的感覺是，「不特別好吃，但也不難吃。顏色挺漂亮，吃起來帶點罐頭味。」不過，在我二十五歲左右時，媽媽開始經常煮「豌豆飯」。

這個豌豆怎麼這麼好吃！問了媽媽才知道，「因為我用的不是罐頭，而是新鮮的豌豆唷。」

豌豆在日本的產季是「初夏」。

每年一入夏，就會在內心期待著，「又到了吃豌豆飯的季節啊！」

某年春天，我要結婚了。五月提親之後，對方（就是我先生）為了商量婚禮種種事宜來到我娘家。

媽媽特別張羅，準備大展身手，「我要來做豌豆飯！」這是媽媽的心意，她想讓多年來一個人生活的先生嘗嘗初夏的美味。

回想起來，當時先生的笑容好像有點僵硬……

婚後我們夫妻倆一起去採買，我問他：「你有什麼不吃的嗎？」

「沒有特別不吃的，但不怎麼喜歡豆類。」

「咦？ 但你來我們家的時候，不是吃了我媽做的豌豆飯嗎？」我這麼一問，他說：「你媽做得這麼辛苦，我怎麼可以不吃嘛！ 我才不想討人厭咧！」原來是這麼回事。

直到現在，這段小插曲在我娘家成了趣事。「真是抱歉，雖說不知者不罪，但他還是忍耐著都吃掉了嘛！」而且當初媽媽還因為來者是客，特別在先生那碗裡添了好多豌豆（笑）。

真可惜，因為先生不喜歡，我在家裡幾乎沒做過這一道料理。但現在寫下來又突然好想吃喔！豌豆炊飯。

圓滾滾的飽滿豌豆，帶著淡淡的鹹味……啊，真想吃。

回娘家時請媽媽做給我吃，然後要她教我怎麼做，下次有朋友來就做這道炊飯吧。

（圖／方舟文化　提供）
（圖／方舟文化　提供）

認識豆類

豆類含有豐富的膳食纖維。此外，各種顏色的豆類還有不同的養分與功效。

白色豆類（白腎豆）——鈣質豐富。

綠色豆類（豌豆）——含有豐富的維他命A與B1。

紅色豆類（大紅豆、紅豌豆、紅豆）——含有皂素（可去除血液中多餘的脂肪）及維他命B1。

黑色豆類（黑豆）——富含花青素（有效緩解眼睛疲勞並具抗氧化作用）。

黃色豆類（黃豆）——有豐富蛋白質。

此外，我想建議熟齡的女性多吃豆類，因為豆類含有大量的異黃酮，尤其是黃豆。異黃酮可以舒緩女性的更年期的種種不適。

材料 （4人份）

● 米 2杯

● 煮豆水 2杯（依照電子鍋上的標示即可）

● 豌豆（剝皮之後） 8分滿至1杯

（約100至130公克，依喜好調整。）

● 酒 1大匙

● 昆布 5×5公分左右

● 鹽 不到1小匙

TIPS

★雖然有點麻煩，不過豌豆另外煮的話顏色比較漂亮。

如果怕麻煩，把所有材料加進去（豌豆就用生的），按下煮飯鍵也可以。

★母親說，不要買已經剝好皮的豌豆，自己剝皮的好吃得多。

事前準備

在300毫升的水中

加0.5小匙的鹽（標示的份量內）煮沸之後，加入豌豆煮到喜歡的硬度（大約2分鐘）。

關火之後靜置放涼。湯汁不要倒掉，用來煮飯。

作法

1 米洗好之後撈起來，靜置約10分鐘瀝乾水分。

2 把米放到電子鍋裡，加入煮豆水（份量不夠的話再加水）、酒，以及剩下的鹽，稍微拌一下，放上昆布後煮飯。

3 煮好後拿掉昆布，加入豌豆再翻拌一下。

●本文摘選自讀書共和國方舟文化出版之《是媽媽教我成為美食家》


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