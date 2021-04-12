又反胃了嗎？緩解胃食道逆流的最佳飲食原則：好消化

聯合新聞網 / 方舟文化
（圖／Unsplash）
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在臺灣，胃食道逆流盛行率高達25%以上。胸口灼熱、溢赤酸、打嗝、喉嚨有異物感，有這些症狀，請小心！若遲遲不去理會，罹患食道癌或肺炎的風險將會大大提高。而且，每個人的發病原因都不同，想要徹底擺脫病症，你需要零死角的應對處方。

《你又胃食道逆流了嗎？》是每個人都可以輕鬆閱讀的「胃食道逆流」完全圖解入門書，八大改善對策，生活習慣、運動、飲食、治療同時下手，有效守護健康。（編按）

文／島田英昭

記得「充分咀嚼」

除了留意「現在正在吃什麼東西」之外，吃東西的同時，也要記得充分咀嚼。

充分咀嚼之後，唾液才會分泌出來。唾液內含澱粉酶，這種酵素可幫助消化，所以一面咀嚼，一面將唾液和食物充分混合之後，才能幫助消化。每一口食物，最好咀嚼20次以上。

充分咀嚼之後，口中的食物體積會變小。體積愈小，在胃裡頭就不必花太多時間消化。反過來說，吞下肚的食物愈大塊，便需要大量胃液，得花一些才能消化。

食物必須在口中充分咀嚼，與唾液混合後促進消化，順利通過食道，經胃部完全消化後，才會送抵腸道。隨便打發三餐的話，便無法在體內確實進行這段過程，因此不只是胃食道逆流症，還會引發各式各樣的疾病。

而且，未經充分咀嚼就吃下肚，還會吞進大量空氣，因此容易打嗝。打嗝時，下食道括約肌會鬆弛，容易引發逆流。

書名：《你又胃食道逆流了嗎？》作者：島田英昭出版社：方舟文化出版時間：2021年2月3日
書名：《你又胃食道逆流了嗎？》
作者：島田英昭
出版社：方舟文化
出版時間：2021年2月3日

睡前不吃東西

用餐後，下食道括約肌容易出現暫時鬆弛的現象，當胃部吃進許多食物之後，也容易引發逆流。這時候只要一躺下來，將進一步妨礙消化，除了會促使逆流現象發生之外，還會導致「胃脹」。所以吃完東西後，要避免馬上躺下來。

體內的「消化液」，通常會每天按表操課。消化液會大量分泌，腸道會動起來運用這些消化液的時間，是在中午的時候。晚上如果大吃大喝，腸胃便無法休息，所以睡前3～4小時，應該結束進食。只要能做到這點，胃酸的分泌量將會天差地別。

●本文摘選自讀書共和國／方舟文化出版之《你又胃食道逆流了嗎？》


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