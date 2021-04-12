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斜槓力x發揮自己的多工潛能暨《主婦的斜槓人生》新書分享會
文／大好書屋編輯部
● 人生只剩下先生和孩子了，難道我只能這樣嗎？
● 帶孩子已經讓我筋疲力盡，我該如何撥出時間自我成長？
● 上班族媽媽也可以斜槓嗎？腦袋有許多好點子，但沒有資源怎麼創業？
● 每天那麼忙，要如何做好時間管理？有沒有可以一邊帶孩子一邊工作的斜槓事業？
從全職媽媽、作家、廣播主持人到「娘子軍」的女頭目，
律師娘如何創造超過35萬追蹤人數的人氣粉絲團，
甚至跨界私廚外送、開設行銷課程與創業平台，帶領超過3萬共學團一同成長？
妳也期望有效管理時間、發揮多工潛能，增加額外收入嗎？
給自己一個機會，讓律師娘帶領妳，跨出主婦斜槓＆創業人生的第一步！
斜槓力x發揮自己的多工潛能暨《主婦的斜槓人生》新書分享會
時間：4/18（日）3:00pm-4:00pm
地點：金石堂環球店（Global Mall新北中和3樓）
主講人：律師娘 林靜如
主辦單位│日月文化集團 大好書屋
參加方式│自由入場，座位有限，額滿為止。
●本文推薦好書由大好書屋出版之《主婦的斜槓人生：律師娘教你重新定位自己，創造額外收入，打破人生天花板》。
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