文／大好書屋編輯部

● 人生只剩下先生和孩子了，難道我只能這樣嗎？

● 帶孩子已經讓我筋疲力盡，我該如何撥出時間自我成長？

● 上班族媽媽也可以斜槓嗎？腦袋有許多好點子，但沒有資源怎麼創業？

● 每天那麼忙，要如何做好時間管理？有沒有可以一邊帶孩子一邊工作的斜槓事業？

從全職媽媽、作家、廣播主持人到「娘子軍」的女頭目，

律師娘如何創造超過35萬追蹤人數的人氣粉絲團，

甚至跨界私廚外送、開設行銷課程與創業平台，帶領超過3萬共學團一同成長？

妳也期望有效管理時間、發揮多工潛能，增加額外收入嗎？

給自己一個機會，讓律師娘帶領妳，跨出主婦斜槓＆創業人生的第一步！

斜槓力x發揮自己的多工潛能暨《主婦的斜槓人生》新書分享會 時間：4/18（日）3:00pm-4:00pm 地點：金石堂環球店（Global Mall新北中和3樓） 主講人：律師娘 林靜如 主辦單位│日月文化集團 大好書屋 參加方式│自由入場，座位有限，額滿為止。

●本文推薦好書由大好書屋出版之《主婦的斜槓人生：律師娘教你重新定位自己，創造額外收入，打破人生天花板》。