快訊

「百年不曾見底」名剎赤山龍湖巖湖泊 今意外首次乾涸

聽新聞
test
0:00 / 0:00

斜槓力x發揮自己的多工潛能暨《主婦的斜槓人生》新書分享會

聯合新聞網 / 日月文化

文／大好書屋編輯部

● 人生只剩下先生和孩子了，難道我只能這樣嗎？

● 帶孩子已經讓我筋疲力盡，我該如何撥出時間自我成長？

● 上班族媽媽也可以斜槓嗎？腦袋有許多好點子，但沒有資源怎麼創業

● 每天那麼忙，要如何做好時間管理？有沒有可以一邊帶孩子一邊工作的斜槓事業？


從全職媽媽、作家、廣播主持人到「娘子軍」的女頭目，

律師娘如何創造超過35萬追蹤人數的人氣粉絲團，

甚至跨界私廚外送、開設行銷課程與創業平台，帶領超過3萬共學團一同成長？

妳也期望有效管理時間、發揮多工潛能，增加額外收入嗎？

給自己一個機會，讓律師娘帶領妳，跨出主婦斜槓＆創業人生的第一步！

斜槓力x發揮自己的多工潛能暨《主婦的斜槓人生》新書分享會

時間：4/18（日）3:00pm-4:00pm

地點：金石堂環球店（Global Mall新北中和3樓）

主講人：律師娘 林靜如

主辦單位│日月文化集團 大好書屋

參加方式│自由入場，座位有限，額滿為止。

●本文推薦好書由大好書屋出版之《主婦的斜槓人生：律師娘教你重新定位自己，創造額外收入，打破人生天花板》。


斜槓 律師 創業 大好書屋 日月文化 閱讀風向球

延伸閱讀

網路力量大！哪些星座今年靠網路大翻身？

李天怡開斜槓暴瘦三公斤！許願催出女神馬甲線

外送員難賺 老手：現在才加入晚了

櫃姐女友轉職精油按摩月入13萬 他提質疑引兩方論戰

相關新聞

【出版快訊】蔡珠兒／滷肉的時間感

文／蔡珠兒 　　洪愛珠的文章，之前零散看過，舒徐淡定，見解獨到，讀之亮眼，已知身手不凡。如今織錦為帛，纂結成書，更見風格渾成，秀異特出，我有幸先得書稿，兩天就津津讀完，目睹新星燁燁放光，高興又喜歡。

擺脫拖延症！如何透過「筆記術」激發你的行動力

文／藤由達藏 為什麼我無法立刻行動？ 明明知道必須做，卻遲遲無法行動的六個原因 「結果，重點就在能不能付諸行動⋯⋯」 這樣的話語彷彿理所當然般地出現在我們耳邊。 如今每個人都能透過上網搜尋來

斜槓力x發揮自己的多工潛能暨《主婦的斜槓人生》新書分享會

　關於女子斜槓的疑難雜症，就讓主婦界的斜槓典範律師娘，以過來人的實戰經驗細說分明！為了想幫助先生的事業，律師娘開設「律師娘講悄悄話」粉絲團，將法律知識透過說故事的方式，寫給與自己差不多年紀與處境的女性閱讀，卻意外收到出版、專欄、主持等邀約，達到她從未料想的人生里程碑，也創造了版稅、稿酬、開課與團購等收入──她說：「我的人生是一連串意外，推著我走的，是不認輸的主婦氣概！」

公司賺錢還會倒閉？3個方向降低經營潛在風險

客人多、生意好，就一定會獲利賺錢？為了賺更多，提升庫存量是必要的？預算到底重不重要？如何聰明編制預算？研發要成功一定要花大錢？大亞創業投資股份有限公司執行合夥人，前新加坡淡馬錫集團富登金融控股公司 董事總經理、台積電財務高階主管郝旭烈，用「財務思維」來教你避免財務危機，使公司或經營小店都能穩健地正向成長！ 他說：「所有個人都賺錢獲利，部門就賺錢獲利；所有部門都賺錢獲利，公司就賺錢獲利。公司給付薪水，實際上就是一筆『買賣』，不管是在哪個部門，薪水一定要匹配價值，這筆買賣才會成交。這也就是為什麼每個職場上的人，都必須要學習『賺錢』和『獲利』財務思維的基本原因。」

比新疆棉發生更早！那些活在棉花帝國剝削與奴役問題的人

文／斯溫・貝克特（Sven Beckert） 很少棉花工人進入我們的歷史書籍。絕大部分人根本沒留下痕跡；他們經常是文盲，幾乎只要睜開眼睛都在忙著為生活奔波，沒有時間像比他們生活優渥的人一樣坐下來寫信

有創意更要會「收割」！「六頂思考帽」創始人教你有效收割好點子的發想技巧

一如聚焦，收割是許多人進行創意思考時最弱的環節之一。因為收割與聚焦都看似簡單、直接，毫無奇特或令人興奮之處，因此人們並不太重視。但事實上，兩者的重要性一點也不低於創意思考中較富魅力的部分。 收割是一種刻意的努力，目的是將個人或群體創意思考過程中出現的有價值結果全部記錄下來。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。